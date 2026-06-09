Après des critiques sur son physique, cette femme partage un message fort

La créatrice de contenu britannique connue sous le pseudonyme @whatlauraloves a récemment publié sur Instagram une vidéo accompagnée d’un message particulièrement inspirant. Confrontée à de nombreux commentaires non sollicités sur son physique, la jeune femme y livre une réflexion puissante sur le rapport au corps et l’acceptation de soi. Une prise de parole body positive qui a profondément résonné auprès de sa communauté, et qui invite à repenser notre regard sur le corps des autres.

Un constat sur les commentaires non sollicités

Avec une pointe d’humour, Laura commence par un constat lucide : pointer du doigt une partie du corps de quelqu’un revient, paradoxalement, à admettre qu’on était en train de la fixer. « Rien ne dit « je te regardais » comme un commentaire sur le corps de quelqu’un d’autre », ironise-t-elle. La créatrice confie avoir reçu beaucoup de ce type de remarques ces dernières années, oscillant entre amusement et incompréhension face à ce besoin qu’ont certains de commenter l’apparence d’autrui.

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Un rapport au corps transformé

Laura explique ensuite comment son regard sur son propre corps a profondément évolué. Après plusieurs séjours hospitaliers prolongés, quelque chose a changé en elle : elle a cessé d’entretenir un lien anxieux avec son apparence pour devenir totalement sereine. Désormais, elle considère son corps avant tout comme un allié, « qui fait de son mieux pour la maintenir en vie, respirer et profiter de l’existence un jour de plus ». Une perspective qui replace la santé et la gratitude au centre, loin des jugements esthétiques.

Un message universel et libérateur

Pour la créatrice, le constat est simple : « Les corps sont juste des corps. Ils bougent, ils plient, ils existent. » Elle rappelle que face à un corps qui dérange, chacun a le choix : accepter cette réalité comme partie intégrante de l’expérience humaine, ou simplement passer son chemin. Et de conclure que pointer du doigt le physique d’autrui en dit bien plus long sur celui qui observe que sur la personne qui ne fait qu’exister. Un message d’une grande justesse, salué par de nombreux internautes.

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À travers ce témoignage sincère, @whatlauraloves rappelle l’importance de la bienveillance et de l’acceptation de soi. Un message fort et libérateur, qui invite chacun à porter un regard plus doux, sur son propre corps comme sur celui des autres.