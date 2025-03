Mannequin mid size et survivante du cancer : son parcours inspire

C’est une mannequin en devenir. Grace Breuning défend ses courbes derrière les vêtements griffés et apporte du relief aux défilés haute couture. Avec sa taille 42, elle milite pour une mode plus réaliste, qui nourrit la confiance et non pas les complexes. Sollicitée par la maison Chanel, Grace Breuning renvoie l’image d’une femme forte et sûre d’elle. Au-delà de remettre les rondeurs au cœur des projecteurs et de panser l’estime des femmes à chaque pas sur le catwalk, la mannequin originaire de Minneapolis est aussi une figure d’espoir pour toutes les personnes malades. Grace Breuning, c’est bien plus qu’un physique, c’est une âme combative qui a vaincu le cancer.

Une mannequin mid-size qui fait du bien à la mode

Pendant son enfance, Grace Breuning a souffert de ces représentations idéalisées du corps féminin. Des images édulcorées de silhouette svelte qui lui ont laissé penser que les rondeurs étaient de trop sur son reflet. Aujourd’hui, elle entend bien être ce modèle dont elle a tant manqué à l’aube de l’adolescence. Et elle est sur la bonne voie. Grace Breuning fait partie de ces mannequins qui bousculent les castings et qui repoussent les mensurations sur la scène mode. À 25 ans, cette jeune recrue au visage angélique et à la silhouette ondoyante attire l’œil des grands créateurs et signe une révolution visuelle nécessaire sur le catwalk.

Elle est d’ailleurs fidèle aux défilés Chanel. Elle a fait sa première apparition dans les étoffes prestigieuses de la griffe au double C en octobre 2022. Présentée dans un ensemble en tweed blanc, texture de prédilection de la maison parisienne, elle a défié les lois de la taille 34 avec aplomb et élégance. En octobre 2023, Chanel a de nouveau réclamé son corps, tout en volume, pour son défilé au Grand Palais Éphémère. Mise en scène dans un décor de plage et recouverte d’un paréo qui soulignait ses hanches voluptueuses, elle a, là encore, charmé son monde.

Grace Breuning s’est dite reconnaissante envers la marque de Coco, qui ne s’est pas contentée de remplir son quota de diversité, mais qui a pensé chaque couture pour valoriser au mieux les courbes généreuses de la mannequin. Grace Breuning convertit doucement la mode de luxe aux rondeurs et prouve que tous les corps sont légitimes sur le podium. Elle s’investit d’ailleurs pleinement dans cette opération « ouverture d’esprit ».

« Le genre de mannequin que je veux être, c’est le genre de personne que j’avais besoin de voir en grandissant. Quelqu’un qui n’est pas seulement magnifique. On peut la voir, et on peut se voir soi-même. On peut aussi se mettre à sa place », voilà comment elle envisage son métier

Rescapée d’un cancer, elle incarne la résilience

Sur le catwalk, difficile de deviner l’histoire personnelle des mannequins. Leur visage ne délivre aucun indice sur leur passé. Pourtant, Grace Breuning n’est pas seulement un corps en mouvement, qui joue le rôle de toile humaine le temps d’un défilé. C’est une femme qui porte des cicatrices invisibles et qui a connu le pire avant d’expérimenter la gloire. Avant de tutoyer le catwalk, elle a écumé les couloirs des hôpitaux, un milieu bien moins rutilant.

En 2021, Grace se met à cracher des quantités inquiétantes de sang. Elle se rend en vitesse aux urgences sans penser à grave au vu de son hygiène de vie saine. Après une batterie d’examens, la jeune mannequin entend une phrase que tout être humain redoute « vous avez un cancer ». C’est le choc pour Grace, alors obligée de se séparer de la moitié du poumon atteint.

« Mon taux de survie était estimé à 20 % et les chances n’étaient pas de mon côté. Par un miracle, j’ai survécu », décrit-elle dans une publication

Entre de bonnes mains, Grace se rétablit rapidement, presque sans séquelles apparentes. Celle qui « aime garder ses luttes secrètes » comme elle le dit sur Instagram, est ressortie de cette épreuve complètement changée. C’est certain, si l’optimisme devait être une personne, il aurait les traits de Grace Breuning.

« N’importe quelle pièce dans laquelle j’entre, j’y suis. Cela m’a donné ce sentiment de confiance que je n’avais jamais eu auparavant », confiait-elle au média Vogue

Un bel avenir en perspective

Depuis qu’elle a frôlé la mort, la mannequin a plus que jamais envie de faire bouger les lignes rigides de la mode. Elle veut mettre son corps généreux au service de toutes ces femmes, qui fuient le miroir, qui censurent leur garde-robe et qui cachent leurs rondeurs. Pour Grace, défendre les couleurs de la marque Chanel avec ses courbes au premier plan était une belle entrée en matière. Mais la success-story ne fait que commencer pour la mannequin mid-size, classée parmi les plus convoitées.

Sollicitée par Georges Hobeika, elle a ainsi donné vie à une robe asymétrique parsemée de strass et de détails ornementaux qui épousait joliment ses contours. Depuis peu, son visage s’érige en grand, accolé au nom Levi’s, marque pour laquelle elle a posé sans maquillage, dans son plus simple appareil.

Lors de ses représentations, Grace marche avec des créations cinq étoiles, la rage au corps et les courbes en étendard. Elle illumine la scène mode, mais aussi le quotidien morose des malades. L’espoir est sa marque de fabrique.