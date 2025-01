Découvrez Fluvia Lacerda, la mannequin grande taille de 44 ans (Photos)

Fluvia Lacerda, 44 ans et mesurant 1m72, est bien plus qu’un simple mannequin. Découverte par hasard dans un bus new-yorkais, cette Brésilienne a gravi les échelons de l’industrie de la mode pour devenir une figure incontournable du mouvement plus-size. De ses débuts improbables à la couverture de magazines prestigieux tels que Vogue Italia, son parcours illustre la force de la persévérance, de l’acceptation de soi et d’une vision plus inclusive de la beauté.

Une pionnière brésilienne dans un monde en mutation

Fluvia Lacerda a su imposer son style et son charisme dans un univers où les standards de beauté étaient longtemps restrictifs. En tant que mannequin dite plus size, elle a brisé les clichés et ouvert la voie à une nouvelle représentation des corps dans l’industrie de la mode. Elle a notamment été la première mannequin dite grande taille à poser pour Playboy Brésil. Au Brésil, un pays où la diversité corporelle est peu mise en avant dans les médias, elle est devenue un symbole de force et d’authenticité, prouvant qu’il est possible de briller sans se conformer aux normes traditionnelles.

Une voix pour l’inclusivité et le changement

Lors d’une récente interview, Fluvia a évoqué les défis auxquels elle a été confrontée, notamment les pressions sociales et professionnelles pour changer son apparence. Mais plutôt que de céder, elle a choisi de transformer ces obstacles en opportunités. Elle s’est engagée à défendre une vision de la mode qui célèbre toutes les morphologies, convaincue que l’inclusivité est l’avenir.

Elle a également souligné les progrès réalisés dans l’industrie : « Nous voyons de plus en plus de diversité sur les podiums et dans les campagnes publicitaires. Mais le chemin est encore long ». En tant que mère et entrepreneure, Fluvia inspire non seulement les jeunes générations, mais aussi ses pairs, à embrasser leur unicité et à valoriser leur identité.

Un futur plus inclusif pour la mode

Fluvia Lacerda rêve d’un monde où toutes les femmes peuvent se sentir représentées et valorisées. « La beauté n’a pas de taille », affirme-t-elle. À travers ses collaborations, ses défilés et ses interventions publiques, elle continue de redéfinir les contours de l’industrie de la mode, incitant les marques et les créateurs à élargir leurs horizons.

Avec son parcours remarquable, Fluvia démontre que la vraie beauté réside dans la diversité. Une véritable source d’inspiration pour celles et ceux qui cherchent à se redécouvrir et à s’affirmer dans leur singularité.