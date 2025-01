Elle faisait une taille 34, elle est maintenant mannequin grande taille !

La’Tecia Thomas, une mannequin australienne dite grande taille très en vogue aux États-Unis, est devenue une figure incontournable de la body positivity. Elle partage aujourd’hui son parcours avec sincérité, révélant comment elle a troqué une silhouette fine contre un corps plus voluptueux, en apprenant à aimer chaque partie d’elle-même.

Une transformation assumée

Sur son compte Instagram, La’Tecia Thomas a diffusé une photo avant/après qui a fait sensation. Sur le premier cliché, elle pose dans une salle de sport et vêtue d’une tenue de sport taille 34. À cette époque, elle se préparait à un concours de bikini. Sur le second cliché, en brassière et culotte échancrée, elle affiche fièrement ses formes généreuses, accompagnées d’un sourire rayonnant.

Elle explique : « La plupart des gens, en comparant les deux photos, vont me dire qu’ils me préféraient avant. Mais aujourd’hui, je me préfère comme je suis. Peu m’importe mon poids tant que je suis heureuse ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lateciat

De la contrainte à la liberté

Dans son ancienne vie, La’Tecia confie avoir été prisonnière de son corps et des standards irréalistes de beauté. Malgré une silhouette correspondant aux critères de beauté, elle vivait avec un sentiment d’insatisfaction et des complexes permanents, au point de détester certaines parties d’elle-même. Son quotidien était rythmé par de nombreux sacrifices, entre restrictions alimentaires et entraînements intenses.

Aujourd’hui, la mannequin rayonne et prône l’acceptation de soi. Elle affirme que sa nouvelle approche de la vie lui a permis de retrouver une véritable paix intérieure : « C’est bon de s’apprécier telle qu’on est ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lateciat

Une carrière en plein essor

La’Tecia Thomas, désormais installée à Los Angeles, connaît un immense succès dans le milieu de la mode grande taille. Elle utilise sa plateforme pour encourager ses abonnées à célébrer leurs corps, quels que soient leur poids ou leur taille. Cette transformation n’est pas qu’un parcours personnel, c’est un message universel : apprendre à s’aimer authentiquement et à dépasser les pressions imposées par la société.

La’Tecia Thomas est aujourd’hui un modèle d’inspiration, prouvant qu’il est possible de trouver le bonheur en embrassant sa véritable nature, loin des injonctions sociales.