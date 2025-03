À 66 ans, une grand-mère australienne défie les lois du temps et affiche une silhouette musclée qui suscite l’admiration. Musclée et pleine de vie, Lesley Maxwell incarne un modèle de confiance et de bien-être pour certaines femmes. Et ce n’est pas seulement son physique qui impressionne : son attitude positive et son état d’esprit combatif inspirent un vent de fraîcheur dans un monde où le vieillissement est souvent perçu comme une fatalité. Découvrez cette femme de 66 ans qui défie brillamment les standards de l’âge avec sa silhouette musclée.

Une passion tardive pour la musculation, mais une révélation immédiate

Ce n’est qu’à la cinquantaine que cette grand-mère a découvert la musculation. Lassée des petits désagréments liés à l’âge – douleurs articulaires, perte de tonicité, fatigue – elle décide de franchir les portes d’une salle de sport. Ce qui devait être une simple tentative pour retrouver la forme devient rapidement une passion dévorante. « J’ai toujours pensé que la musculation était réservée aux jeunes. Mais dès que j’ai commencé à soulever des poids, j’ai ressenti une montée de puissance incroyable. J’ai réalisé que mon corps était capable de bien plus que ce que je pensais », explique-t-elle.

En quelques mois, son corps se transforme. Ses muscles se dessinent, sa posture s’améliore, et son niveau d’énergie explose. Très vite, Lesley Maxwell se sent non seulement plus forte physiquement, mais aussi mentalement. « La musculation m’a permis de me reconnecter à mon corps ».

Confondue avec sa fille (et même sa petite-fille !)

Avec une silhouette sculptée et une vitalité éclatante, cette grand-mère fait régulièrement sensation lorsqu’elle se rend à la salle de sport avec sa fille et sa petite-fille. Les trois femmes, souvent habillées de tenues sportives similaires, attirent les regards admiratifs… et parfois confus ! « Il arrive fréquemment que des gens pensent que je suis la sœur de ma fille ou la mère de ma petite-fille », confie Lesley Maxwell en riant.

Sa petite-fille de 22 ans raconte elle aussi ces moments cocasses : « Les gens sont toujours stupéfaits quand ils découvrent que cette femme est ma grand-mère. Ils n’en reviennent pas ! ». Toujours partante pour une nouvelle séance de sport, Lesley Maxwell ne recule devant aucun défi physique.

Briser les clichés sur l’âge et le corps

Dans une société qui associe souvent vieillissement et déclin, Lesley Maxwell prouve qu’il est possible de rester en forme et de rayonner à tout âge. « On nous fait croire que passé 50 ans, il est trop tard pour se sentir belle et forte. C’est faux ! ». Elle milite d’ailleurs pour une vision plus inclusive et positive du corps : « Le sport ne doit pas être une punition ou une obligation pour correspondre à des standards de beauté. C’est une manière de se sentir bien pour certaines femmes et d’être en phase avec soi-même. Le corps est une merveille, à tout âge ».

Derrière ce corps se cache une discipline de fer. Elle s’entraîne 4 à 5 fois par semaine, en combinant des exercices de musculation, de cardio et de stretching. Très active sur les réseaux sociaux, Lesley Maxwell partage ses séances d’entraînement, ses conseils nutritionnels, etc. avec une communauté grandissante. Elle refuse cependant d’être qualifiée de « cas exceptionnel ». « Ce que je fais, n’importe qui peut le faire. Ce n’est pas une question de génétique ou de chance, mais d’état d’esprit. Il suffit de commencer, de persévérer et de croire en soi », affirme-t-elle.

Cette grand-mère australienne incarne une philosophie de vie résolument positive : prendre soin de soi, écouter son corps et cultiver la joie de vivre. Son message est simple mais puissant : il n’est jamais trop tard pour se sentir belle, forte et confiante. À 66 ans, Lesley Maxwell nous rappelle que le véritable secret du bien-être ne réside pas dans la jeunesse éternelle, mais dans la capacité à aimer et respecter son corps, à chaque étape de la vie.