Et si on arrêtait d’attendre d’être « assez mince » pour vivre pleinement ? Avec une vidéo devenue virale, la mannequin Clémence Desseaux – alias @bonjourclem sur Instagram – bouscule les injonctions et célèbre le corps libre, ici et maintenant.

Une phrase familière… mais toxique

« Je m’habillerai comme je veux quand je serai mince… », « Je mettrai de jolies tenues quand j’aurai perdu du poids… ». Ces phrases, Clémence Desseaux les a entendues. Mieux : elle les a longtemps prononcées elle-même, comme tant d’autres femmes conditionnées à croire que la liberté vestimentaire est un privilège réservé aux corps normés.

Dans un post Instagram aussi doux qu’impactant, elle décide de dire stop à cette attente infinie – et de montrer ce que ça change. Au lieu d’attendre un corps futur hypothétique, Clémence choisit d’habiter le sien dès maintenant, avec style, assurance et un goût certain pour les pièces estivales qui font du bien.

Une vidéo simple, un message fort

Sur fond de soleil, Clémence dévoile ses tenues estivales favorites. Robe à fleurs, jupe fluide, maillot coloré, coupe asymétrique ou top moulant… elle ose tout ce qu’on a, trop souvent, appris à éviter quand on ne rentre pas dans une taille 38. Pas de justification, pas de revendication lourde : juste une invitation à cesser de conditionner le plaisir au poids, et à enfin se permettre de porter ce qui nous plaît, peu importe la silhouette. Et si on arrêtait d’attendre ?

Une viralité qui révèle une faim de représentation

En quelques heures, les commentaires affluent. Des centaines de femmes se reconnaissent dans ces petites phrases assassines qu’elles se répètent depuis l’adolescence. Beaucoup remercient Clémence pour cette représentation bienveillante d’un corps joyeux, libre et vivant, loin des diktats encore trop présents dans l’industrie de la mode… et sur les plages.

Cette viralité, Clémence Desseaux ne la cherche pas : elle la provoque par la cohérence de son message. Mannequin dite grande taille, entrepreneuse et militante body positive depuis des années, elle utilise ses plateformes pour normaliser la diversité des corps et montrer que le style n’a pas de taille.

Une icône body positive à la française

Basée à Miami, suivie par plus de 200 000 personnes sur Instagram, Clémence Desseaux est connue pour ses engagements sans compromis. Elle a notamment co-fondé « All Womxn Project », un collectif international pour l’inclusivité dans la mode, et pose régulièrement pour des marques engagées dans une démarche plus inclusive.

Ce qui fait sa force ? Un ton à la fois pédagogique et accessible, sans culpabilisation. Elle ne milite pas pour une mode réservée aux corps dits « hors normes », mais pour une mode ouverte à tous les corps, sans condition.

C’est aussi une réponse directe aux discours qui, de manière insidieuse, nous font croire qu’il faut attendre un autre corps pour s’autoriser à exister, à séduire, à s’amuser. Ce « maintenant » que Clémence Desseaux choisit, c’est une invitation collective. Et ça, ça fait du bien !