Modèle photo VS réalité : cette coach ose la comparaison et ça fait du bien !

Les vêtements de sport aux coutures élastiques et aux designs techniques prennent souvent place sur des silhouettes athlétiques, presque dessinées au laser. Pourtant, ces pièces vouées à accompagner les squats et les tractions, ne sont pas destinées à un seul type de morphologie. Une coach sportive au physique moelleux et aux muscles enrobés en fait une belle démonstration.

Des tenues de sport et leur rendu sur différents corps

Dans les campagnes de publicité, les leggings siglés s’inscrivent sur des jambes longilignes, affûtées par des exercices acharnés. Ils suivent les contours de cuisses galbées et de fessier bombé. Au travers du tissu, les muscles saillants témoignent d’une certaine fidélité à la salle de musculation et à un régime hyper protéiné. Dans le prolongement de ce bas, des abdos se dessinent et la brassière qui l’accompagne révèle une carrure sur-mesure, taillée dans la fonte.

Difficile de s’identifier à ces corps dopés à la whey, qui ne font pas de vague sous la matière. La génétique ne permet pas à tout le monde d’obtenir une silhouette en sablier et un ventre extra plat. Même en faisant une centaine de crunchs par jour et des jumping jacks à la chaîne, le physique n’est jamais vraiment pareil que celui des coqueluches du petit écran. Et ce n’est pas Ella Mintram qui dira le contraire. Cette coach sportive solaire qui a le sourire accroché au visage, n’a pas la silhouette figée des “fit-girls”. Cette femme aux cheveux d’or a un ventre gélatineux, des poignées d’amour, des cuisses qui se touchent et ça ne l’empêche pas d’arborer les mêmes ensembles que ses voisines au gabarit plus sec.

Pour en finir avec ce culte de l’apparence et cette quête obsédante du corps “parfait”, elle a décidé de poser face à des modèles “standards” croisés au gré du shopping 2.0. D’un côté, la tenue de sport signée GymShark s’appose sur le corps tonique des mannequins de métier et de l’autre, elle s’invite sur les courbes généreuses de la coach. “Ce n’est pas parce que votre corps semble différent des modèles que vous êtes moins digne de porter les vêtements” ajoute-t-elle en description.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ella Mintram (@elmint)

Rattraper le manque d’inclusivité des vitrines

Même si les marques s’efforcent de diversifier leurs égéries pour éviter le bad buzz, elles hissent rarement des femmes charnues à l’affiche de leur boutique virtuelle. Pourtant, avec leur texture extensible et leur souplesse imposée, les vêtements du vestiaire sportswear se fondent avec toutes les silhouettes. Seul problème ? Dans l’imaginaire collectif, une femme ronde évoque la paresse tandis qu’une femme mince aux bords “nets” incarne la vitalité. Pourtant, l’apparence ne fait ni la force, ni l’endurance.

Alors à travers son post, cette coach sportive inclusive s’adresse à toutes les femmes qui, un jour, se sont dit “il faut que je change de corps pour porter cette tenue”. Comme elle le démontre avec bienveillance, ce n’est pas à vous de vous adapter au vêtement mais l’inverse. Ce n’est pas parce que la fille qui vante cette tenue élastique griffée a quelques kilos en moins et un corps sculpté que vous devez renoncer à le mettre dans votre panier. Qu’il soit rond, carré, ovale, fin ou plus garni, le corps se compose de 60% d’eau, de chair, de peau et de muscles. Finalement c’est juste l’emballage qui varie. “Alors n’oubliez pas, oui l’ensemble sera différent sur vous, mais c’est OK !!! Si l’ensemble est mignon, il est mignon sur TOUS les corps” conclut la coach sportive inclusive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ella Mintram (@elmint)

Une coach sportive qui donne à voir un autre physique

Son ventre ressort derrière le tissu moulant des leggings, sa cellulite se devine par transparence, ses cuisses remplissent la matière et sa poitrine repousse les coutures de la brassière. Cette coach sportive inclusive passe les trois quart de son temps à soulever de la fonte et à tutoyer les machines. À son physique, personne ne devine sa profession. Pourtant, Ella est une fit-girl chevronnée et même si ses courbes couvrent ses muscles, elle ne manque pas de puissance. Elle impose ses rondeurs dans un milieu qui ne cesse de les chasser et qui les associe, à tort, à un signe de mauvaise santé.

Cette coach sportive inclusive ne fait pas du sport pour “maigrir” ou “perdre du gras” mais pour se sentir vivante, se célébrer. Une mentalité qui se prolonge dans son approche et ses programmes. Au gré de ses séances sur les tapis en mousse, elle souhaite tonifier les corps sans pour autant les dénaturer. Elle cherche à les faire bouger sans rien leur imposer. Mais par-dessus tout, elle veut gonfler l’estime plutôt que les biscottos.

Cette coach sportive inclusive vous invite à ne pas prendre les images des boutiques en ligne pour des attaques personnelles. Ces clichés, lissés par Photoshop et pris sous des angles flatteurs, ne sont que des mises en scène. Ils ne doivent pas vous faire douter de votre valeur. Votre corps est votre plus bel écrin et n’existe qu’en un seul exemplaire.