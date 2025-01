Clementine Desseaux, la mannequin grande taille qui casse les codes

Si son nom ne vous dit peut-être rien, il est grand temps de découvrir cette femme qui bouscule les standards de l’industrie de la mode. Avec ses courbes assumées, son énergie débordante et son charisme indéniable, Clémentine Desseaux s’impose comme une figure incontournable du mannequinat inclusif. Loin de se contenter d’être un simple visage de plus dans le monde de la mode, elle incarne une nouvelle vision du corps, une vision où chaque forme est célébrée, où chaque personne mérite de se sentir belle et forte, peu importe sa taille.

Une carrière internationale

Avant de devenir une figure de proue du mouvement body positivisme, Clémentine Desseaux était loin de se prédire une carrière dans le mannequinat. D’origine française, elle a grandi dans une société où la norme était minceur et uniformité. Comme beaucoup de femmes, elle a alors été confrontée aux diktats de beauté imposés par les médias, où l’image de la silhouette parfaite semblait figée et inaccessible.

Mais elle a choisi de prendre une direction radicalement différente, une direction qui non seulement brise les stéréotypes mais les écrase sans scrupules C’est en 2012, à Miami, qu’elle se fait remarquer après avoir participé à un concours pour American Apparel. Depuis, elle a posé ses valises à New York, où elle continue de s’imposer dans l’industrie de la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Une égérie des marques grande taille

Avec sa silhouette affirmée (1,80 m pour une taille 46), Clémentine Desseaux séduit les grandes marques. Elle a notamment été choisie comme image de la collection automne-hiver de Navabi, une boutique en ligne spécialisée dans les vêtements grande taille. On la retrouvera également dans des campagnes pour Marina Rinaldi et Levi’s, preuve que la mode commence, lentement mais sûrement, à s’ouvrir à plus de diversité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Une influence bien au-delà du mannequinat

Mais Clémentine Desseaux ne se limite pas aux podiums et aux shootings. Passionnée de mode, de beauté ou encore de cuisine, elle partage son univers sur son compte Instagram @bonjourclem. Elle utilise sa notoriété pour partager des messages puissants sur l’acceptation de soi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Si dans les années 90, les mannequins taille 36 étaient quasi-exclusivement les seules à poser sur les podiums, aujourd’hui, de plus en plus de grandes marques ont compris qu’il était temps de s’adapter à la réalité des corps des consommateurs. Ce changement n’est pas seulement une mode, mais un mouvement qui s’impose lentement, mais sûrement, comme une évolution incontournable de l’industrie. Et Clémentine Desseaux n’est pas seulement une mannequin, elle est une voix pour les femmes de toutes tailles, une militante qui n’a pas peur de bousculer les conventions.

En bousculant les normes, Clémentine Desseaux s’impose comme une figure de référence pour toutes les personnes qui souhaitent voir plus de diversité et d’inclusivité dans la mode. À travers son parcours, elle prouve que la beauté ne se limite pas à une seule silhouette, et que le mannequinat peut, et doit, refléter toutes les morphologies. Alors, n’attendez plus pour suivre Clémentine Desseaux sur Instagram !