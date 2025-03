Ces stars, désormais grands-mères, font une belle ode à leur âge

Il y a des stars qui cultivent la Jouvence à travers des potions de beauté. Il y en a d’autres qui gardent un esprit jeune en s’investissant pleinement dans leur rôle de grand-mère. Pour ces célébrités, croisées sur scène, à l’écran ou ailleurs, le mot « mamie » n’est pas une insulte ou un gros mot, mais un compliment. Si certaines d’entre elles aimeraient figer le temps, d’autres avancent dans l’âge sereinement, entourées de leurs petits-enfants. De Jane Fonda à Catherine Deneuve en passant par Meryl Streep, ces stars, devenues les piliers de leur famille, revisitent joliment l’image de la mamie et prouvent que vieillir est une chance, pas un fardeau.

Carole Bouquet, une mamie dévouée

L’ex James Bond Girl, qui incarne l’élégance à la française, a raccroché ses fonctions d’espionne pour se consacrer à une autre mission de la plus haute importance : s’occuper de ses petits-enfants. Une nouvelle casquette qui lui va à merveille. Heureuse mamie de quatre petits enfants, elle n’est pas du genre à leur préparer des tartes aux pommes derrière les fourneaux et à leur tricoter des pulls qui grattent.

Elle leur réserve des activités bien plus stimulantes et s’attèle à leur transmettre le goût de l’art. Même si elle ne les voit pas aussi souvent qu’elle le voudrait, elle essaie de transformer les moments ordinaires en aventures trépidantes. Pour dessiner un sourire sur leur visage, l’actrice tricolore n’a pas peur du ridicule.

« J’ai tout adoré de cette période : les jeux, les vacances, aller à la sortie de l’école, prendre le goûter avec tous leurs copains, faire du manège, les magasins… Comme en plus j’avais des garçons, c’était un territoire qui m’était étranger et donc je me sentais très libre », a-t-elle confié à Madame Figaro

Jane Birkin, une mamie décomplexée et espiègle

La regrettée Jane Birkin était à des années-lumière de la mamie en bas de contention et en tablier. L’actrice britannico-française, cinq fois grand-mère, était toujours partante pour une bonne partie de rigolade. La maman de Charlotte Gainsbourg était une grand-mère malicieuse. Elle prenait part aux bêtises des enfants. Loin de les gronder ou de leur faire les gros yeux, elle était dans tous les coups.

Elle assumait entièrement sa responsabilité : « j’aime faire des conneries avec mes petits-enfants », avouait-elle à Europe 1. Quand elle était avec eux, elle se comportait comme si elle avait 70 ans de moins et redécouvrait les joies brutes de la période « bac à sable ». Elle n’avait pas besoin de routine sportive pour être la forme, garder ses petits enfants était égal à deux heures de fitness.

Fanny Ardant, être mamie, un rôle stimulant

Pour certaines stars, se faire appeler « mamie » met dix ou vingt ans dans la face. Pour d’autres c’est tout l’inverse, c’est revigorant ! Les petits-enfants valent tous les soins anti-âge de la planète et ce n’est pas Fanny Ardant qui dira le contraire. L’actrice de 75 ans, à l’affiche de films cultes tels que « Huit Femmes », s’épanouit dans le costume très prestigieux de la grand-mère.

Elle qui n’a eu que des filles, doit se familiariser avec son petit bonhomme. Mais elle se projette déjà dans l’avenir. « J’ai un petit-fils, à qui j’ai dit que je lui offrirai sa première moto à condition qu’il m’emmène derrière lui », livrait-elle dans Le Point. Pour elle, être mamie c’est avoir le privilège de vivre une deuxième jeunesse. L’énergie de ses petits enfants semble contagieuse !

« Être grand-mère me donne la niaque. En compagnie des petits, je peux faire l’idiote, rien ne sera retenu contre moi », avouait-elle à Paris Match

Jane Fonda, la mamie hyperactive

Oubliez le portrait de la mamie en déambulateur, qui avance à l’allure d’une tortue et qui se plaît dans son fauteuil, avec une pelote de laine entre les mains. Jane Fonda, activiste sur tous les fronts, n’aime pas la monotonie. C’est une mamie agitée, qui ne tient pas en place. Si elle a avoué ne pas avoir « assuré » son rôle de mère, elle entend bien se rattraper avec ses petits-enfants.

« Avec la naissance de mes petits-enfants, je suis devenue plus aimante, plus présente, plus à l’écoute, plus impliquée que je ne l’ai été », clamait-elle dans les colonnes de Notre Temps

Whoopi Goldberg, être mamie ça conserve !

La star de « Sister Act » ne compte pas raccrocher sa carrière tout de suite. Si aujourd’hui elle reste en marge du 7e art, elle continue d’apparaître dans des émissions comme « The View ». En dehors des projecteurs, Whoopi Goldberg joue régulièrement la nounou et s’occupe de sa famille, qui ne cesse de s’allonger. Une chose est sûre : la relève est parfaitement assurée. Grand-mère, c’est aussi une arrière-grand-mère précoce. À 69 ans, elle étoffe son arbre généalogique et se consacre à sa descendance. On imagine bien les goûters sur fond de gospel et les jeux de rôle hauts en couleur.

Ces stars sont des mamies pas comme les autres et s’accomplissent dans les yeux de leur progéniture. Finalement, elles prouvent qu’on peut avancer dans les âges et rester jeunes dans sa tête.