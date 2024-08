14 femmes qui nous rappellent que pour être belle en maillot, il suffit d’en porter un !

View this post on Instagram

Shoutout to all the other tourists taking douchebag beach pics. Shoutout to a tripod from @lolorashel and a 10-second timer. @artistaapparel shoulda not neva made this naked suit in dark enough black girl nude (DISCOUNT: ABARM10). #RozTheDiva #DangerousCurves #RozMaysEnterprises #PlusSizePole #BlackGirlsPole #BodyandPole #PlusSizeFitness #PoleLikeADamnDiva #PlusSizeHealth #PlusSizeAthlete #BodyPositiveAthletes #MyCurvesCan #IncrediPole