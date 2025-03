Cette mannequin se dévoile en lingerie et nous donne une belle leçon d’acceptation de soi

Clémentine Desseaux, alias @bonjourclem sur Instagram, est bien plus qu’une simple mannequin française. Elle incarne un mouvement qui redéfinit les standards de beauté. Ce qui la distingue, c’est sa volonté de remettre en question les normes de la mode traditionnelle et de prôner l’acceptation de soi, dans toute sa diversité. En se dévoilant régulièrement en lingerie, elle offre une véritable leçon de confiance et d’amour de soi.

Un parcours inspirant

Originaire de France, Clémentine Desseaux n’a pas choisi un chemin tout tracé. Dans un univers où la mode est souvent associée à des critères physiques rigides, elle s’est retrouvée confrontée à une réalité parfois décevante. Très jeune, elle rêve de faire carrière dans le mannequinat, mais les portes restent souvent fermées en raison de sa morphologie. Les standards de beauté véhiculés en France sont plutôt élitistes et excluants, surtout pour les personnes qui ne correspondent pas à la taille 36 de rigueur. Alors, elle décide de s’expatrier aux États-Unis, un pays qui offre un environnement plus ouvert aux divers types de corps.

Là-bas, Clémentine trouve une véritable bouffée d’air frais, un espace où elle peut enfin s’exprimer en tant que mannequin dite grande taille. Ce n’est pas simplement une question de visibilité, mais aussi d’inclusivité, de liberté et de diversité. C’est dans ce cadre plus accueillant qu’elle décide de poursuivre sa carrière, déterminée à changer les perceptions et à bousculer les conventions.

Promouvoir l’acceptation de soi

Clémentine utilise les réseaux sociaux, et plus particulièrement Instagram, pour partager son message de body positive. Ses posts sont devenus une source d’inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. L’un des moments marquants de son engagement a été lorsqu’elle a partagé une vidéo d’elle-même en train d’essayer plusieurs ensembles de lingerie d’une marque connue pour son engagement en faveur de l’inclusivité : Savage X Fenty. Plutôt que de cacher ses formes ou de se conformer à une idée préconçue de la beauté, elle se dévoile dans toute sa splendeur.

Dans cette vidéo, elle apparaît en confiance, en train de poser et de bouger, prouvant que chaque femme a le droit de se sentir belle, peu importe sa taille. Loin des mannequins filiformes qui occupent la plupart des campagnes de mode, Clémentine montre que la sensualité et l’élégance ne dépendent pas de la taille de vêtement qu’on porte. Pour elle, il est essentiel de célébrer la diversité des corps.

Des stéréotypes à briser

L’aspect le plus puissant de ses publications réside dans son engagement à briser les stéréotypes. Dans cette publication, elle parle des idées fausses souvent véhiculées à propos des femmes plus size (grande taille). Elle exprime les pensées toxiques que beaucoup ont internalisées : « Je suis ronde donc je dois me cacher », « Je suis grosse donc la lingerie n’est pas faite pour moi », « Je suis ronde donc je ne peux pas être désirable ». Des idées qui sont malheureusement trop souvent présentes dans les conversations autour du corps et de la beauté. Ces stéréotypes sont imposés par une société qui continue de valoriser un idéal physique restreint, loin de la réalité de la majorité des femmes.

Clémentine prend une position claire : elle ne veut plus de ces pensées limitantes. Dans sa vidéo, elle déclare avec force : « Tu es ronde/grosse et tu vas acheter des belles tenues car tu es belle. Tu es ronde/grosse et tu mérites autant que les filles qui ne le sont pas ». Elle invite ses abonnées à ne pas se laisser emprisonner par ces critères réducteurs, mais à prendre possession de leur corps et à le célébrer dans toute sa beauté. Loin des jugements, elle nous rappelle que nous avons toutes les clés en nous pour nous accepter et nous aimer.

Un message d’amour et d’inclusivité

Clémentine ne se contente pas de casser les stéréotypes. Elle incarne un message d’inclusivité et de diversité qui résonne avec des milliers de personnes, qu’elles soient grande taille ou non, de couleur de peau différente, ou qu’elles aient des formes non conventionnelles. Elle défend l’idée qu’il n’existe pas de « bonne » ou « mauvaise » taille, que chaque corps mérite d’être vu, valorisé et aimé.

Clémentine utilise son compte Instagram pour faire entendre la voix de toutes celles qui ont été ignorées ou mises de côté par l’industrie de la mode. À travers ses posts, elle invite ses abonnées à embrasser leur singularité, à ne pas se conformer à un modèle unique et à se libérer des diktats imposés par la société. Elle démontre qu’il est possible de se sentir belle, puissante et désirable, peu importe son apparence. Et surtout, elle nous enseigne qu’il n’y a rien de plus sexy que l’acceptation de soi.

Ce n’est pas seulement une mannequin qui s’exprime à travers ses photos et vidéos, mais une voix forte pour toutes celles qui cherchent à redéfinir leur rapport au corps. Clémentine Desseaux nous apprend que l’acceptation de soi commence par un acte de courage : celui de s’aimer pour ce que l’on est. En nous dévoilant dans sa lingerie, elle nous donne une précieuse leçon de liberté et de confiance en soi. Clémentine nous invite à célébrer nos corps, à nous aimer telles que nous sommes et à nous affranchir des jugements extérieurs.