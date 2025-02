Glenn Close en talons XXL à 77 ans : elle piétine les diktats !

Dans l’imaginaire collectif, les femmes de plus de 50 ans ne portent que des chaussures orthopédiques à scratch ou des ballerines plates. Mais Glenn Close piétine ce stéréotype sur les femmes séniores avec ses souliers démesurés. L’actrice couronnée de trois Golden Globes, est une grande amatrice des talons à plateformes et de chaussures perchées. Toujours à la pointe de la mode, celle qui interprète la machiavélique Marquise de Merteuil dans le film « Liaisons Dangereuses » n’a jamais renoncé à la coquetterie, même passé le cap des 70 ans. Découvrez sa démonstration de style, avec des talons vertigineux aux pieds et un costume immaculé.

Des talons démesurés pour défier les clichés sur l’âge

Régulièrement acclamée pour son sens du style et ses tenues glamour, Glenn Close prouve qu’il n’y a pas d’âge limite pour sortir en talon et en tailleur. À 77 ans, elle ne se refuse aucune pièce mode. Véritable diva dans l’âme, elle lève tous les interdits qui planent sur la garde-robe des femmes séniores. Pas question pour elle de s’enfermer dans un vieux gilet en laine et de s’afficher avec des chaussures de « mamie » aux pieds. Même si ces pièces mode sont souvent prescrites aux femmes « d’un certain âge », Glenn Close, elle, remplit son shoesing de talons et son dressing de vêtements colorés ou en transparence.

Comme toute bonne fashion-addict qui se respecte, elle privilégie les chaussures à plateforme aux mocassins qui respirent. Récemment, elle est apparue dans un tailleur blanc saupoudré de paillettes, avec au bout des chevilles, des talons, qui, à vue d’oeil devaient mesurer pas moins de 18 cm. De véritables échasses ! Elle lève alors son pantalon fluide pour dévoiler cette paire aux photographes de rue comme un trophée.

Un beau pied de nez aux personnes qui estiment que porter des talons à 70 ans est ridicule en plus d’être imprudent. Mais de son côté, Glenn Close ne s’en fait pas trop pour son col du fémur et ses articulations. Loin des diktats qui voudraient que l’élégance se fane avec l’âge, l’actrice croisée dans la série Damages, prouve qu’il est possible d’affirmer son style à tout moment de la vie. Avec cette paire argentée, l’actrice multi-récompensée n’entend pas « faire plus jeune » ou concurrencer les pin-up du moment. D’ailleurs, elle n’a plus rien à prouver. Son charme est éternel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Filmy Gems (@filmy_gems)

Glenn Close, une grande collectionneuse de talons

Si certaines personnes consacrent des vitrines entières aux timbres ou aux fèves des galettes, Glenn Close a une passion dévorante pour les talons. Elle en possède par dizaine dans son shoesing et elle aime attirer l’attention sur ses dernières trouvailles lors de ses apparitions médiatiques. L’actrice, qui défie régulièrement les lois de la gravité, a ainsi opté pour une paire de Louboutin à bride à l’issue des Golden Globes 2025.

En 2019, au Festival international de film de Palm Springs, elle préférait la sophistication et la sobriété des slingbacks, ces chaussures à bout pointu et au talon raccourci. La même année, à l’occasion des Oscars, elle arborait des escarpins noirs au summum du chic pour accompagner sa robe violette à épaulettes. L’actrice, convertie en gravure de mode, fait retentir ses pas sur le tapis rouge ou sur le bitume.

Son astuce insolite pour être à l’aise dans ses souliers

À 77 ans, Glenn Close continue d’afficher une élégance admirable, même à plusieurs centimètres du sol. Mais comment parvient-elle à marcher avec autant d’assurance sur des talons aussi instables ? Et surtout comment fait-elle pour ne pas boiter ou se récolter une entorse ? L’actrice a révélé son astuce secrète pour éviter de souffrir dans ses paires à talons. Elle utilise une crème au CBD !

Dans une interview, elle a expliqué qu’elle applique cette crème sur ses pieds avant d’enfiler ses escarpins, une technique qu’elle a notamment utilisée pour les Oscars. Le CBD, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, l’aiderait à réduire la douleur et les tensions musculaires, lui permettant ainsi de supporter ses talons pendant des heures.

Dans une société âgiste qui invisibilise les femmes à partir de la cinquantaine, Glenn Close a décidé de ne pas être discrète et de surpasser les clichés. Avec ses talons, elle prouve que l’élégance ne meurt jamais. Mais attention, Glenn Close sait aussi s’apprécier au naturel, avec ses cheveux blancs et sa peau froissée. Son feed Instagram en atteste.