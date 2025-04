Cette mannequin Latina célèbre ses poils dans un bikini échancré

Les mannequins croisées sur les podiums affichent une peau lisse, dépourvue de poils. Nora Mar, elle, les expose fièrement dans des décors paradisiaques qui semblent relever du mirage. Cette top modèle latine, qui fait du bikini son seul vêtement, pose les bras en l’air pour mettre en valeur les poils qui habillent ses aisselles. Bien loin de se soumettre aux diktats du corps épilé, Nora boycotte ces instruments barbares voués à éradiquer les poils. Fervente défenseuse de la pilosité féminine, elle célèbre ce que la société considère comme un défaut à travers des looks de plage très séduisants.

Nora Mar, la muse qui fait l’éloge des poils

Selon « The British Telegraph » les femmes gaspillent 72 jours de leur vie pour s’adonner au douloureux rituel de l’épilation. Il y a huit ans, Nora Mar suivait cette règle de beauté avec assiduité. La top modèle, qui joue les Robinson Crusoé sur des plages désertes, vient d’Amérique Latine. Elle a hérité de poils foncés et touffus qui ne passent pas inaperçus. Alors dès que les poils faisaient irruption à la surface de sa peau et râpaient sous ses doigts, elle dégainait le rasoir et ne leur laissait aucune chance. Elle n’était pas tendre avec son corps.

Depuis, il n’y a plus une seule trace de rasoir ou de cire dans sa salle de bain. Nora Mar, qui passe sa vie en maillot de bain, tenue très révélatrice, a arrêté de faire la guerre à ses poils. Désormais, elle refuse de retirer ce que la nature lui a offert. Un choix évident pour cette hippie assumée, qui semble mener un quotidien en toute simplicité, presque primitif. Alors que la société diabolise les poils des femmes et les associe à une « négligence » ou du « laisser-aller », Nora Mar, elle, leur redonne la place qu’ils méritent.

Ses poils dépassent de ses bas échancrés et ornent ses aisselles. Ils se fondent joliment dans son reflet et se font rapidement oublier. La mannequin qui se met en scène dans des paysages de carte postale, avec son bandana au vent et ses tatouages holistiques apparents, fait une belle déclaration à la pilosité féminine. À travers ses clichés militants, Nora Mar vous invite à prendre exemple et à abandonner le rasoir. « Les poils du corps ne sont pas sales ! Ils sont sains et beaux ». Voilà une phrase de Nora Mar qui devrait s’enraciner dans les esprits.

Une mannequin qui prône le retour au naturel

Nora Mar est une nomade dans l’âme. C’est une fille de la jungle qui fait comme si les diktats n’existaient pas et qui se plaît dans ce quotidien à l’état brut. Avec son piercing au nez, ses colliers au style ethnique et ses tenues allégées en tissu, elle rappelle les amazones. Loin de se plier aux standards de beauté contraignants, elle revient à l’essentiel.

Au-delà d’accueillir ses poils dans la plus plate banalité et de les montrer sous les coutures de ses bikinis, Nora Mar est aussi adepte du no bra. Sa poitrine se balade à sa guise derrière ses débardeurs casual. Autrement dit, Nora Mar est l’incarnation même du mot « authenticité ». Elle prend sa douche avec un simple jet d’eau, elle se baigne dans des criques confidentielles sans l’ombre d’un maillot et laisse son visage à nu, à l’abri du coup de pinceau. Bref, Nora Mar est l’antithèse de ce que la société exige des femmes et ça ne l’empêche pas d’être épanouie, bien au contraire.

Des photos brutes pour s’émanciper des diktats

Alors que la plupart des femmes latines décolorent leurs poils et perdent de précieuses minutes à élaguer leurs corps dans les moindres recoins, Nora Mar, elle, les hisse en étendard. Si vous avez l’habitude de porter des chaussettes hautes, des jeans longs et des tops couvrants pour masquer votre repousse, cette mannequin latina fait tout pour mettre ses poils au premier plan.

Bras derrière la nuque, jambes écartées, maillots de bain brésiliens qui laissent peu de place à l’imaginaire. Cette femme, qui rivalise avec Jane, offre une belle vitrine à la pilosité féminine. Ce que beaucoup de femmes tentent de camoufler avec des filtres, Nora Mar l’accepte sans complexe !

Nora Mar, rebaptisée « latina nature » sur ses réseaux sociaux, donne une leçon vitale d’acceptation de soi. Elle normalise ce que la société critique durement depuis la nuit des temps. Elle prouve aussi que les poils ne font pas barrage au charme.