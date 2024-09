Son corps marqué par le psoriasis : les vidéos de Lyla brisent le silence sur cette maladie inflammatoire de la peau

Dans un monde où les filtres règnent en maîtres sur les réseaux sociaux, Lyla, une jeune femme pétillante, se dresse comme un véritable phare d’authenticité. Sur son compte Instagram, elle dévoile son corps marqué par le psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau qui touche des millions de personnes à travers le monde. En partageant sans filtre ses photos et vidéos, Lyla brise le silence autour de cette condition souvent mal comprise. Son mantra ? « Atteinte de psoriasis », une phrase qu’elle répète comme un cri de ralliement pour celleux qui souffrent en silence.

La force d’une voix authentique

Lyla n’est pas une créatrice de contenus tout à fait comme les autres. Elle est devenue le visage d’une lutte, celle contre les préjugés liés au psoriasis. Dans ses courtes vidéos (Reels), elle ne cache pas ses plaques. Au contraire, elle les affiche fièrement, souvent avec un sourire contagieux. Lyla se libère ainsi du poids du jugement des autres et revendique son droit à être elle-même, peu importe l’apparence de sa peau.

Chaque post est une célébration de sa diversité. Lyla choisit des looks qui mettent en valeur sa personnalité, des vêtements colorés et originaux qui racontent son histoire. « Pourquoi devrais-je me cacher ? », semble-t-elle dire à chaque fois qu’elle se filme dans une nouvelle tenue. En choisissant de porter ce qu’elle veut, elle montre à ses abonné.e.s qu’il est possible de s’exprimer librement, même avec une maladie inflammatoire de la peau. Elle refuse de se conformer aux standards de beauté inaccessibles véhiculés par la société.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Briser les tabous et changer les mentalités

Le psoriasis est souvent perçu comme une simple « maladie de peau », mais il va bien au-delà. Cette maladie chronique peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne, l’estime de soi et même la santé mentale. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ses véritables impacts, et c’est exactement ce que Lyla veut changer.

Un de ses objectifs principaux est ainsi de briser les tabous qui entourent le psoriasis. Trop souvent, les gens préfèrent éviter le sujet, par crainte d’être jugés ou mal compris. Certaines personnes se cachent également sous des couches de vêtements afin de ne pas dévoiler leur psoriasis. Lyla incite ses abonné.e.s à discuter ouvertement de cette maladie et à ne pas en avoir honte. Et les réactions à ses posts sont positives. Elle invite ses abonné.e.s à s’informer et à développer leur empathie.

En modifiant les perceptions, Lyla espère également influencer l’industrie de la mode. Elle rêve d’un monde où les marques accueillent la diversité sous toutes ses formes, où les mannequins avec des conditions de peau sont aussi visibles que celleux aux peaux jugées « parfaites ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lyla (@outfit_of_psoriasis)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lyla (@outfit_of_psoriasis)

Lyla, avec ses photos et vidéos sans filtre, est un symbole d’authenticité et de changement. En brisant les tabous et en sensibilisant sur le psoriasis, elle incarne l’idée que chaque corps a sa beauté, que chaque marque raconte une histoire. Grâce à des voix comme celle de Lyla, le silence autour du psoriasis commence à se briser, et les mentalités évoluent. Et c’est là, dans cette transformation, que réside le véritable pouvoir de son message !