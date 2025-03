Comme beaucoup d’adolescentes, Cindy Bruna a longtemps éprouvé des complexes liés à son corps. Malgré aujourd’hui son statut de top model international, affichant 1m82 et une taille 34, elle rappelle que les complexes peuvent toucher chacune d’entre nous, quelle que soit notre morphologie. Un ressenti légitime, qu’elle a récemment partagé, expliquant comment elle a su transformer ce qui était autrefois source de gêne – ses vergetures – en une véritable force.

De la honte à la fierté : le parcours d’acceptation de Cindy Bruna

Sur le plateau de l’émission C à vous, Cindy Bruna s’est confiée avec sincérité sur sa relation compliquée avec son corps. Enfant et adolescente, elle a grandi dans le sud de la France, près de la mer, et ce cadre idyllique n’a pas suffi à apaiser ses insécurités. « J’avais honte de me retrouver sur la plage », avoue-t-elle. Les vergetures, souvent perçues comme des marques indésirables, étaient devenues une source de malaise constant pour elle.

Alors que ses amies profitaient de la plage en maillot, Cindy Bruna se sentait obligée de cacher son corps. Les vergetures sont pourtant une manifestation naturelle du corps : une réponse aux changements rapides de la croissance, à la puberté ou aux variations de poids. Mais dans une société où la peau lisse est glorifiée, ces marques sont trop souvent perçues comme des « imperfections à gommer ». Cindy Bruna a longtemps intégré ce discours, jusqu’à ce qu’elle décide de changer de regard.

En intégrant le monde du mannequinat, Cindy Bruna a progressivement appris à se réapproprier son corps. La mode, souvent critiquée pour ses standards de beauté inaccessibles, est devenue pour elle un terrain d’émancipation. Elle a compris que son corps – avec ses marques – faisait partie de son identité.

Une collaboration engagée avec Aubade

Cette prise de conscience a donné naissance à une collaboration forte de sens. Cindy Bruna s’est associée à la célèbre marque de lingerie Aubade pour créer une collection inspirée… de ses vergetures. Lorsqu’elle a commencé à travailler sur cette ligne, Cindy Bruna a eu une idée audacieuse : s’inspirer des motifs organiques et irréguliers des vergetures pour concevoir des dentelles originales.

Elle voulait que ces motifs symbolisent la beauté unique de chaque femme. « Je trouve que le rendu est superbe et je suis très fière de cette collection », confie-t-elle. La collection joue sur des lignes délicates, presque ondulantes, qui rappellent ces marques naturelles du corps. Le résultat est à la fois glamour, élégant et profondément symbolique.

Un message d’acceptation pour toutes les femmes

Dans une industrie où le culte de la perfection a longtemps régné en maître, voir une mannequin de sa stature accepter ses vergetures et en faire une source d’inspiration est un acte profondément libérateur. Ce message va au-delà de la mode. Cindy Bruna encourage chaque femme à changer son regard sur son corps. Elle rappelle ainsi que la véritable beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans l’authenticité.

Ce que Cindy Bruna nous enseigne, c’est que la beauté ne se limite pas à une peau lisse ou à une silhouette standardisée. Son histoire est celle d’une transformation intérieure profonde. Ce qu’elle nous offre aujourd’hui, c’est une vision libératrice du corps : un corps qui n’a pas besoin d’être parfait pour être beau. En portant haut et fort ce message, elle inspire d’autres femmes à se réapproprier leur image et à transformer leurs complexes en une source de force.