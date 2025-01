7 tenues glamour de Precious Lee qui redéfinissent les standards de la mode

Precious Lee, mannequin dite plus size à la beauté magnétique et aux courbes hypnotiques, porte bien son nom. Elle brille de mille feux sur la scène mode. Sollicitée par Jean Paul Gaultier et Versace, mais aussi ambassadrice régulière de la marque inclusive Savage x Fenty, elle prouve que les corps « généreux » ont autant de valeur que les corps filiformes. Avec son teint chocolaté, son visage à la symétrie parfaite et sa silhouette avantageuse, elle convoque la diversité sur les podiums. À chacune de ses apparitions sur le catwalk, elle fait un pas de géant pour toutes les petites filles complexées par leur tour de taille et leurs rondeurs. Voici 7 tenues glamour de Precious Lee à copier pour devenir la star que vous avez toujours rêvé d’être ! Il n’est jamais trop tard pour s’accepter.

Une robe très précieuse

Cette robe aveuglante rend un bel hommage au prénom de la top modèle Afro-Américaine. Avec ses 2000 mètres de cristaux de verre, cette création signée Swarovski a tout d’un chef d’œuvre vestimentaire. Precious Lee a des allures de joyau vivant. En plus d’avoir une valeur inestimable et de faire briller nos yeux, cette robe célèbre les courbes de la mannequin en mettant l’accent sur sa poitrine galbée et en marquant sa taille.

Un total look léopard

Dans cette robe au style sauvage, le corps de Precious Lee apparaît en transparence sous des motifs Léopard oversize. Cette pièce mode n’est qu’un calque par-dessus la lingerie de la mannequin. Mais elle ne sacrifie rien à l’élégance. Avec ses plumes au bout des manches, son col bénitier révélateur et sa coupe ajustée au millimètre près, elle fait une ode aux courbes de Precious Lee.

Un look de plage traditionnel

À travers ce cliché authentique, pris hors des podiums dans un cadre plus « privé », Precious Lee incarne une beauté sans frontières. Elle arbore une jupe et un foulard en tissu wax, cet imprimé africain aux couleurs chatoyantes et aux motifs détaillés. Cette tenue traditionnelle, servie dans un rouge brûlant, relève joliment son teint.

Un look de rue au summum de l’élégance

Dans ce look audacieux, Precious Lee conjugue le chic de la fourrure avec l’esprit sportswear du jogging. Un assemblage osé qui flatte son anatomie. La brassière en maille attire l’attention sur sa poitrine tandis que son bas épouse ses hanches. À la croisée de la bourgeoise et de la femme de cité, Precious Lee a le don d’embellir chaque pièce. Elle prouve que la taille inscrite sur nos vêtements n’a rien à voir avec le style. La meilleure chose que l’on puisse porter c’est la confiance en soi.

Une petite robe jaune ouverte sur le devant

Precious Lee s’apparente à un rayon de soleil dans cette tenue. Ce jaune pétillant fait ressortir son teint brunâtre et ses cheveux acajou. Même si cette robe est riche en tissu, elle laisse peu de place à l’imaginaire et donne un aperçu précis des courbes de Precious Lee. La fente découpée au centre de sa poitrine plonge directement dans son décolleté. Cette robe est indéniablement sulfureuse.

Une combi blanche qui dévoile tout de son corps

Precious Lee, habituée des pièces Haute Couture et des mélanges « conceptuels », préfère adopter des looks sobres sur son temps libre. Cette combinaison intégrale immaculée couvre tout son corps, mais elle en dit long sur ce qui se cache en-dessous. Elle lui donne des airs d’héroïne badass. Revitalisée avec un sac fuchsia et des baskets ornés de broderies, cette combinaison met ses courbes en avant au lieu de les dissimuler. Et ça c’est une précieuse leçon de style !

Precious Lee en mode Barbie

Dans ce top bustier rose bonbon en latex, Precious Lee porte les couleurs de Barbie. Sauf qu’à la différence de Barbie, son corps à elle est 100 % naturel, garanti sans plastique. Ses formes sont de beaux cadeaux de la génétique. Ce haut futuriste qui semble tout droit sorti de la garde-robe de notre poupée préférée souligne d’ailleurs son atout charme. Au diable cette idée selon laquelle les poitrines généreuses devraient se faire discrètes.

Aux côtés de Ashley Graham et de Denise Bidot, Precious Lee fait rayonner les courbes féminines et revendique la liberté de s’aimer, rondeurs ou pas, cellulites ou pas. Celle qui a participé à la campagne #IAmNoAngel pour dénoncer les standards de beauté irréalistes de Victoria’s Secret va vous donner des ailes !