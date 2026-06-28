« On me dit que je suis trop grosse » : critiquée sur son poids, elle dénonce la pression exercée sur les femmes

Les commentaires sur le physique ont malheureusement la vie dure, surtout sur les réseaux sociaux. Certaines femmes refusent alors de laisser ces remarques définir leur valeur. C’est le choix de Jojo Hadid (@iamjojohadid), créatrice de contenu et mannequin dite grande taille, qui répond avec humour et assurance à ceux qui s’attaquent à son apparence.

Une réponse qui remet les critiques à leur place

Jojo Hadid (@iamjojohadid) ne compte pas laisser les internautes dicter la manière dont elle devrait se percevoir. Dans une récente vidéo publiée sur Instagram, elle répond à ses détracteurs expliquant qu’elle préfère consacrer son énergie à s’apprécier plutôt qu’à écrire des messages haineux. Avec une pointe d’ironie, elle renverse la situation : le véritable problème ne vient pas de son corps, mais de celles et ceux qui ressentent le besoin de juger celui des autres, souvent cachés derrière un écran. Pour accentuer son message, elle glisse même une référence amusante à une chanson de Sabrina Carpenter, adressant un clin d’œil à ses critiques.

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Des injonctions impossibles à satisfaire

Jojo Hadid (@iamjojohadid) met en lumière une réalité que de nombreuses femmes connaissent malheureusement bien. Elle estime que les critiques ne disparaîtraient pas si son apparence changeait. Selon elle, celles et ceux qui cherchent à juger trouveraient toujours un nouveau prétexte pour commenter son physique. Cette réflexion souligne le caractère incessant des injonctions faites au corps des femmes. Quelle que soit leur morphologie, leur silhouette ou leur style, les remarques semblent ne jamais s’arrêter. Un constat qui rappelle que le problème réside davantage dans le regard porté sur les femmes que dans leur apparence.

Un message fort pour les femmes rondes ou grosses

Jojo Hadid (@iamjojohadid) adresse également un message de soutien aux autres créatrices de contenu dites grande taille. Elle les encourage à ne pas laisser les commentaires négatifs entamer leur confiance et rappelle que ces attaques en disent souvent bien plus sur leurs auteurs que sur les personnes qu’elles visent. En acceptant pleinement son image, elle montre qu’il est possible de répondre aux critiques sans perdre sa bonne humeur ni renoncer à être soi-même.

Le body positivity continue de faire évoluer les mentalités

Le parcours de Jojo Hadid (@iamjojohadid) illustre les défis auxquels sont confrontées de nombreuses femmes exposées sur les réseaux sociaux. Malgré les jugements, le mouvement body positivity continue de défendre une représentation plus inclusive des corps et une vision plus bienveillante de la beauté.

En affichant sa confiance et en refusant de se conformer aux attentes des autres, Jojo Hadid (@iamjojohadid) participe ainsi à faire évoluer les mentalités. Son message est simple : la valeur d’une femme ne dépend ni d’un chiffre sur une balance ni du regard des internautes. Une prise de parole qui résonne auprès d’un nombre croissant de personnes en quête d’une image de soi plus libre et plus positive.