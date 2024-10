Kim Lewin montre la réalité derrière les clichés partagés sur Instagram

Kim Lewin, créatrice de contenu, est une figure montante qui a su captiver son public grâce à une approche rafraîchissante des réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Kim Lewin, un compte Instagram qui fait du bien !

Contrairement à de nombreux influenceur.euse.s qui mettent en avant une image souvent idéalisée de la vie, la créatrice de contenu Kim Lewin se distingue en dévoilant l’envers du décor. Ses posts révèlent la réalité derrière les clichés souvent trop parfaits que l’on trouve sur la plateforme, faisant ainsi écho aux attentes de plus en plus nombreuses d’authenticité et de transparence chez les utilisateur.rice.s.

Les fameux clichés mythe vs réalité

Kim Lewin s’attaque aux normes irréalistes qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment autour des corps, de la beauté et du lifestyle. Ses photos « avant/après » ou « réel/Instagram » mettent en évidence la différence entre les moments capturés sous des angles flatteurs avec une lumière parfaite et ceux pris de façon plus naturelle, montrant ainsi que derrière chaque photo apparemment impeccable se cache souvent beaucoup de préparation, de retouches, voire de mises en scène.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Lewin (@kimjlewin)

Ce parti pris lui permet de déconstruire la pression que de nombreuses personnes ressentent face à l’idéalisation constante des corps et des modes de vie sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Lewin (@kimjlewin)

En partageant des contenus décomplexés, où les imperfections sont mises en lumière, cette créatrice de contenu encourage ses abonné.e.s à se détacher de la quête de perfection et à célébrer la vraie vie avec ses hauts et ses bas. Ce discours sur l’acceptation de soi fait écho à des mouvements comme le body positive, avec lesquels elle se retrouve en parfaite symbiose.