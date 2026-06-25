« Personne ne me parle de mon poids cet été » : cette mannequin affiche sa silhouette avec fierté

Body positive
Anaëlle G.
@bonjourclem / Instagram

À l’heure où les injonctions estivales refont surface, une vidéo de Clémentine Desseaux attire l’attention par sa simplicité et sa force. La mannequin française y apparaît en tenue de plage, affirmée et rayonnante, avec un message clair : son poids n’est pas un sujet de discussion. Une prise de parole qui résonne auprès de nombreuses femmes.

Une déclaration de confiance qui fait du bien

Face à la caméra, Clémentine Desseaux avance avec assurance. Pas de justification, pas d’explication sur son apparence : simplement la volonté de poser une limite claire. À travers quelques mots, elle affirme qu’elle ne souhaite plus entendre de commentaires sur son poids. Cette posture séduit par son évidence. Dans un contexte où les remarques sur le physique restent fréquentes, la mannequin rappelle que chacun est libre de vivre dans son corps sans avoir à se conformer aux attentes des autres.

 

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Le mythe du « summer body » remis en question

Chaque été, les mêmes discours reviennent : il faudrait préparer son corps avant les vacances, perdre quelques kilos ou atteindre une silhouette jugée idéale. Une pression qui touche encore de nombreuses personnes – surtout les femmes – et qui peut peser sur l’estime de soi. Avec sa vidéo, Clémentine Desseaux prend le contre-pied de cette vision. Son message est simple : il n’existe pas un seul corps digne de profiter de la plage ou du soleil. Le corps de l’été, c’est celui que vous avez aujourd’hui, dans toute son unicité.

Une voix engagée pour une représentation plus inclusive

Cette prise de position s’inscrit dans un engagement de longue date. Installée aux États-Unis, Clémentine Desseaux est devenue une figure reconnue du mouvement body positive. Depuis plusieurs années, elle milite pour une meilleure représentation de la diversité des silhouettes dans la mode et les médias. À travers ses publications, elle encourage régulièrement chacun à cultiver un lien plus apaisé avec son image, loin des standards parfois irréalistes imposés par l’industrie ou les réseaux sociaux.

 

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Un message dans lequel beaucoup se reconnaissent

Si cette vidéo rencontre un tel écho, c’est parce qu’elle met en lumière une expérience partagée. À l’approche de l’été, les commentaires sur le poids ou l’apparence peuvent se multiplier, parfois sous couvert de conseils ou de préoccupations bienveillantes. En choisissant d’afficher sa confiance sans détour, Clémentine Desseaux propose une autre manière de voir les choses : profiter pleinement de la saison sans laisser le regard extérieur définir sa valeur. Une invitation à célébrer son corps, à apprécier ce qu’il permet de vivre et à faire passer son bien-être avant les jugements.

Avec une phrase courte mais percutante, la mannequin Clémentine Desseaux transforme ainsi son expérience personnelle en message universel. Refuser que son poids devienne un sujet de conversation, c’est aussi revendiquer le droit d’exister sereinement, sans avoir à se justifier. Une prise de parole inspirante qui rappelle une chose essentielle : chaque silhouette mérite sa place au soleil, sans condition et sans commentaire.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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