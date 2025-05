Cette mannequin (taille 44) impose le maillot à carreaux comme la tendance de l’été

Sur Instagram, Alva Claire dévoile un maillot de bain Burberry à carreaux au style vintage. Une publication puissante qui confirme son influence sur les tendances estivales 2025.

Alva Claire, mannequin star de la diversité

Alva Claire est une mannequin britannique connue pour sa taille 44 et son engagement en faveur d’une mode plus inclusive. Révélée notamment lors des défilés de marques comme Savage X Fenty, Versace ou Mugler, elle incarne une nouvelle génération de tops qui redéfinissent les normes de beauté. Militante pour la diversité corporelle, elle s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable du mannequinat international.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Un maillot à carreaux qui fait sensation

Dans sa dernière publication Instagram, Alva Claire apparaît dans un bikini à carreaux signé Burberry, pièce forte de la collection « High Summer 2025 ». Ce modèle, inspiré des archives de la maison britannique, joue la carte du rétro chic, avec ses lignes épurées et son imprimé iconique beige, noir et rouge.

La campagne, capturée sur pellicule 35 mm pour accentuer l’effet vintage, met à l’honneur l’héritage de la marque tout en insufflant un vent de modernité. À travers ce look, Alva Claire impose le carreau comme la tendance maillot de l’été 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Une campagne qui valorise toutes les silhouettes

En figurant aux côtés de la mannequin et actrice britannique Rosie Huntington-Whiteley et du joueur de tennis britannique Jack Draper, Alva Claire incarne l’ouverture d’esprit d’une maison de luxe prête à représenter une pluralité de corps. Ce choix de casting, pensé par le directeur créatif Daniel Lee, traduit un meilleur engagement pour la représentation et une vision inclusive du glamour.

Cette campagne marque une nouvelle étape dans la normalisation de la diversité des morphologies dans la mode haut de gamme, encore trop souvent dominée par des standards uniques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Par son attitude et son assurance, Alva Claire transforme ainsi le bikini en outil de confiance en soi. Le porter n’est pas juste une affaire de tendance : c’est une déclaration. Et grâce à des figures comme elle, le message est clair : le style n’a pas de taille.