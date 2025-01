6 moments où Ashley Graham a prouvé que chaque corps est un corps de rêve

Faut-il encore vraiment présenter Ashley Graham ? La mannequin dite « plus size » est l’une des premières à avoir implanté les rondeurs sur la scène mode et à s’être imposée dans un milieu dominé par l’ultra-maigreur. Hissée en Une du magazine Sport Illustrated et de Vogue US, sa carrière force l’admiration. Derrière ce corps pulpeux, fantasmé à travers le monde entier, se cache aussi une personnalité forte et admirable. Au-delà de ses apparitions triomphantes sur le catwalk, Ashley est également une ambassadrice de la diversité corporelle et une fine défenseuse des courbes.

Hors projecteur, elle n’hésite pas à répondre aux personnes qui s’en prennent à sa taille 44. Voici 6 moments où Ashley Graham a fait honneur à son corps et à ceux de milliers d’autres femmes. Une compilation garantie 100 % self-love qui va vous rabibocher avec votre reflet.

Envoûtante dans une robe noire suggestive

Avec cette robe aux découpes soignées, Ashley Graham prouve que la beauté ne réside pas dans le tour de taille ni sur l’étiquette d’un vêtement. À travers ce look qui laisse peu de place à l’imaginaire, elle fait une véritable démonstration de confiance. Menton levé, yeux tournés et torse bombé, elle semble snober tou·te·s les haters qui tentent de la faire douter et qui s’invitent inlassablement dans les commentaires. Cette robe sulfureuse parsemée d’épingles est une déclaration d’amour envers ses formes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Audacieuse dans une robe pailletée qui ne dissimule presque rien

Dans cette robe Swarovski à la valeur inestimable, Ashley Graham brille de mille feux et met des paillettes dans nos yeux. Cette pièce d’orfèvre ne fait qu’un avec son corps et lui sert de noble écrin. Car le véritable bijou ce n’est pas la robe, mais bien le corps qui se dévoile en-dessous : le sien. Ses courbes qui ondulent sous les strass se révèlent avec grâce. Ashley, jamais sans son humour, dirait certainement « soyez la boule à facette de votre propre vie ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Une Ashley aux allures de bonbon vivant

Changement de décor, changement de tenue. Pour se fondre dans cette chambre très bourgeoise, Ashley Graham s’empare d’une robe fuchsia qui lui colle divinement à la peau. Cette création à la coupe sensuelle et au style aristocrate met l’accent sur ses hanches gourmandes. La couleur rose lui va merveilleusement au teint et lui donne des airs de poupée de cire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Sublime dans une petite robe en maille bleu ciel

Ashley Graham est toujours fidèle à elle-même. Cette fois-ci, elle se présente dans une robe bleu ciel épurée qui enlace naturellement sa silhouette. Parée de gants démesurés façon « Bridgerton », elle ensorcèle quiconque croise son regard. Au-delà du style, la top modèle s’affiche dans son authenticité la plus brute, sans artifice. Ashley Graham dément cette idée selon laquelle on doit s’enfermer dans du noir lorsque notre taille dépasse le 40.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Féline dans une robe à la « catwoman »

Dans cette robe bustier en cuir mat, Ashley Graham incarne parfaitement la femme fatale. À la fois rock et glamour, ce look la rend encore plus badass qu’elle ne l’est déjà en tenue de tous les jours. Là encore, elle prouve qu’on n’a pas besoin de rentrer dans un petit 36 pour s’autoriser des robes moulantes, qui laissent entrevoir les reliefs de notre corps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Hypnotique dans une robe blazer satinée

Voilà une Ashley Graham au sommet de l’élégance. Cette robe blazer à la délicieuse teinte bourgogne et à l’effet satiné est une pure merveille. Elle est surtout bien portée. Cette pièce met l’accent sur la poitrine galbée de la mannequin et révèle sobrement la naissance de ses cuisses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Qu’est-ce qui vous interdit de copier les tenues d’Ashley Graham ? Ce n’est pas parce que vous n’avez pas une morphologie en huit que vous ne pouvez pas vous permettre une robe courte ou un décolleté plongeant ! La taille mannequin, tout le monde l’a, et Ashley le démontre avec habileté.