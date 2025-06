« Ne rentrez pas votre ventre sur vos photos de vacances » : son précieux rappel

Lorsque l’objectif se pose sur votre corps hâlé, vous prenez votre plus belle pose et vous retenez votre souffle pour dissimuler, le temps d’une photo, vos bourrelets. Dès que la caméra s’attarde sur vous, vous vous sentez obligé de rentrer le ventre pour feindre la silhouette fine. Un fâcheux réflexe estival que la créatrice de contenu @emxfitness_ pointe à travers un avant/après très parlant.

Se montrer sous son meilleur angle : énième injonction

Avachie sur votre transat avec la peau toute luisante, vous vous redressez spontanément dès que l’œil du téléphone se penche un peu trop sur vous. Ces photos, qui feront vos souvenirs de vacances et qui susciteront des « tu te rappelles » quelques années plus tard, ont surtout pour vocation d’être authentiques. Nul besoin de jouer les mannequins sur le sable chaud ou de changer de posture exprès. Pourtant, machinalement, vous bombez le torse, vous cambrez le dos et vous rentrez le ventre, jusqu’à faire disparaître tous les plis de votre silhouette. Vous compressez tout votre corps, quitte à finir ce shooting sauvage à bout de souffle.

En aspirant votre ventre, vous croyez peut-être gagner en photogénie, mais vous perdez autre chose : le confort, la spontanéité, la joie, la vérité. Une posture figée, un souffle coupé, un sourire tendu. Est-ce vraiment cette image artificielle que vous voulez garder de votre séjour ? La créatrice de contenu @emxfitness_ appelle à plus de naturel, en montrant la différence entre un cliché surjoué et une photo sur le vif. Ventre aplati et rictus modéré sur l’une, courbes ondoyantes et sourire à pleine dent sur l’autre. Selfie pris par-dessus l’épaule pour camoufler et photo avec le ventre libre.

Il y a quelques années, elle aurait supprimé illico presto les clichés où elle savoure la vie, sans se soucier du rendu de son corps à l’écran. Or, désormais, elle les chérit et les hisse au premier plan de ses albums. « J’aime mon corps dans toute sa splendeur dans tous les angles dans tous les sens », insiste-t-elle. Vous faites peut-être un tri sélectif dans votre galerie, pour ne garder que le meilleur sur votre feed. Pourtant, il n’y a pas de corps « ratés », ni de photos « bonnes à jeter ».

Ce que dit votre ventre quand vous le laissez vivre

Au-delà de l’esthétique, il y a une dimension presque politique à laisser son corps tel qu’il est. Laisser apparaître son ventre détendu, c’est refuser de se plier – littéralement – aux injonctions. C’est dire : mon bonheur ne réside pas dans ma taille. Plus question de se contorsionner ou de s’arrêter de respirer au retentissement de l’appareil.

Votre ventre, c’est bien plus qu’un chiffre sur une balance ou une ligne sur une photo. C’est le centre de votre silhouette. Il contient vos rires, vos repas partagés, vos émotions les plus intimes. Il s’arrondit après un déjeuner copieux, se tend en cas de stress, se relâche dans les bras de l’amour. Bref, il abrite bien plus que des kilos. Alors il est grand temps de laisser du mou sur vos clichés face à la mer. Après tout, comme le dit poétiquement Amel Bent « les rondeurs, ça sert à réchauffer les coeurs ».

Le message est clair : vos photos méritent d’être vraies

À force de voir des ventres extra-plats, qui ne font que quelques centimètres d’épaisseur, vous avez certainement pris l’habitude de les « imiter ». La faute aux magazines féminins, aux publicités et aux défilés. Vous rentrez le ventre pour vous conformer, presque sans y faire de cas. Sauf que le cliché qui s’ensuit ne vous reflète pas vraiment. Cet été, relâchez votre bedaine et ne vous interdisez pas ces bons chouchous qui vous titillent les narines juste pour les caméras. Une photo de vacances ne devrait jamais être une épreuve de contrôle. Elle devrait être un témoignage de plaisir.

« Ne vous comparez pas à ce que les gens choisissent de vous montrer en ligne », rappelle également la créatrice de contenu, grande sage du selflove. Il est facile de se faire avoir par des photos 2.0, soigneusement retouchées et orchestrées au millimètre.

Quand vous ressortirez ces clichés estivaux dans plusieurs années, vous ne ferez même pas attention à la texture de votre ventre et aux détails de votre peau. Vous ne retiendrez que les coulisses de cette image, capturée à la hâte entre deux baignades. Votre corps, dans sa forme brute, n’a rien à faire dans la « poubelle » de votre téléphone.