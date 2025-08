Yumi Nu, première mannequin curvy asiatique : ces clichés vont vous scotcher

Aperçue sur le podium de Jacquemus ou encore de Jason Wu, Yumi Nu est la new face à suivre ! Mannequin, chanteuse, influenceuse, cette beauté japonaise et hollandaise cumule les talents et brise, un par un, les stéréotypes qui pèsent sur les corps. Préparez-vous à découvrir des clichés qui redéfinissent la notion même de confiance en soi.

Un tournant historique chez Sports Illustrated

Yumi Nu n’est pas simplement un « nom qui buzze » dans l’industrie de la mode. Elle incarne une révolution body positive qui fait du bien à voir et encore plus à ressentir. En mars dernier, elle entrait dans l’histoire en devenant la première mannequin curvy asiatique à poser en couverture de l’édition maillot de bain de Sports Illustrated. Un moment fort, à la fois personnel et collectif, qui a permis à des milliers de femmes de se sentir enfin représentées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par runwayhigh (@runwayhigh)

Une beauté qui casse les codes

Dans un univers où l’on a longtemps imposé des silhouettes uniformes, Yumi Nu arrive telle une bouffée d’air frais. Ses courbes pulpeuses et affichées fièrement, son regard doux et fier, son charisme électrisant… chaque photo d’elle claque comme un manifeste : la beauté n’a pas de taille unique. Et elle le dit elle-même :

« Pour les femmes américaines d’origine asiatique, il y a beaucoup de honte à afficher son corps et à se sentir sexy. En tant que mannequin dite grande taille, j’ai dû lutter contre cette voix intérieure qui n’a pas évolué. Aujourd’hui je peux dire : je suis moi-même et je suis belle »

Des podiums prestigieux à la Une de Vogue

Au-delà de la couverture de Sports Illustrated – un des plus importants magazines sportifs américains -, Yumi Nu construit une carrière à son image : vibrante et libre. Elle a défilé pour des créateurs de renom comme Jacquemus et Jason Wu, avec une allure qui fait sensation.

Ses passages sur les podiums redéfinissent les standards, imposent une nouvelle norme, plus inclusive, plus vraie. Et lorsqu’elle fait la Une de Vogue US, ce n’est plus une exception : c’est un signal. Un message fort qui dit haut et fort que toutes les beautés ont leur place.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par guinoguima (@guinoguima)

Instagram : une vitrine de confiance et d’inspiration

Suivie par plus de 130 000 abonnés sur Instagram, Yumi Nu utilise sa plateforme comme un espace de libération. Les clichés qu’elle y publie célèbrent la sensualité, la diversité et l’acceptation de soi.

On la découvre tour à tour en bikini coloré, en robe moulante, en look street ou en tenue sophistiquée. Toujours avec ce petit quelque chose en plus : cette assurance tranquille qui transforme chaque photo en déclaration d’amour à son propre corps.

Un style à copier sans modération

Que vous soyez fan de mode pointue ou de tenues décontractées mais stylées, impossible de ne pas trouver l’inspiration chez Yumi. Elle mixe les pièces couture et les basiques avec une aisance naturelle.

Tailleurs oversize, robes satinées, crop tops portés fièrement, matières fluides ou textures mates : tout est savamment orchestré pour valoriser ses formes. Et le tout sans jamais chercher à « cacher » quoi que ce soit. Parce que oui, on peut être chic, cool et sexy, quelle que soit sa taille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Calliste Agency (@callisteagency)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PURSUIT LONDON (@pursuitswimwear)

Un mantra inspirant pour toutes les générations

Ce qui frappe chez Yumi Nu, c’est sa capacité à incarner une beauté plurielle. À montrer qu’on peut être différente des normes dominantes et rayonner quand même, ou plutôt grâce à cette « différence ». Elle rappelle que le plus grand acte de rébellion, c’est parfois simplement de s’aimer comme on est. Et elle le fait avec une sincérité touchante et une élégance désarmante.

Ces clichés sont visuellement puissants, mais surtout ils résonnent. Ils racontent l’histoire d’une femme qui s’est libérée des injonctions et qui ouvre la voie à d’autres. Suivre Yumi Nu, c’est se reconnecter à ce que la beauté a de plus vivant, de plus vibrant. Et c’est, pourquoi pas, s’autoriser enfin à dire : « je suis moi-même, et je suis belle ».