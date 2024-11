Cette mannequin de 1m89 casse les clichés sur les filles grandes !

Avec son mètre 89, son corps musclé et sa personnalité affirmée, Robyn Lawley est une petite révolution dans l’univers de la mode. Ce nom, si vous ne le connaissez pas encore, risque de s’inscrire bientôt dans votre carnet des figures inspirantes. Cette Australienne de 35 ans prouve chaque jour que ni la taille ni les diktats ne devraient définir notre place dans le monde, et encore moins dans celui des podiums.

Une grandeur qui fait jaser

Quand on mesure 1m89, on ne passe pas inaperçue. Et pourtant, dans son enfance et son adolescence, Robyn Lawley aurait aimé se fondre dans la masse. En grandissant bien plus vite que ses camarades, elle est devenue une cible facile pour les moqueries. On l’appelait « la perche », on la qualifiait de « trop grande », et bien sûr, il fallait que quelqu’un commente toujours son poids ou son apparence.

« Certaines personnes m’ont traité de grande ou grosse parce que je ne rentrais pas dans le moule. D’autres trouvaient mon thigh gap insuffisant, comme si c’était un critère de beauté essentiel », confie-t-elle. Mais Robyn ne s’est pas laissé définir par ces insultes ni par l’impossibilité de se conformer aux tailles ultra-minces que prône souvent l’industrie de la mode. Au contraire, elle a transformé ces critiques en carburant pour aller plus loin.

« Je me fous des normes »

En 2011, Robyn devient la deuxième mannequin dite « grande taille » à figurer en couverture du magazine ELLE français et la première à apparaître en Une du magazine Vogue Italia, aux côtés des mannequins grande taille Candice Huffine et Tara Lynn. Avec son franc-parler, elle n’hésite alors pas à dénoncer les diktats absurdes qui pèsent sur les femmes. « Je me fous complètement d’avoir ou non un corps dans les normes. Les femmes ont déjà suffisamment de pressions dans leur vie quotidienne. Alors, pourquoi devrait-on encore subir celles imposées par l’idée d’un thigh gap ou d’une silhouette spécifique ? », affirme-t-elle. Robyn milite ainsi activement pour une image plus inclusive de la mode et de la beauté. Elle veut que les jeunes filles d’aujourd’hui puissent regarder une publicité ou un défilé et se dire : « Moi aussi, je suis belle telle que je suis ».

Quand Robyn Lawley entre dans l’industrie du mannequinat, c’est comme une bouffée d’air frais dans un milieu souvent figé sur des idéaux irréalistes. Avec sa taille 40-42, qui correspond à celle de la majorité des femmes françaises selon l’Institut Français de la Mode (IFM), elle fait tout de même figure d’exception. Mais, ce qui pourrait être vu comme une faiblesse, elle en a fait une force. Aujourd’hui, Robyn défile pour des marques prestigieuses, pose pour des campagnes internationales, et est une icône pour des millions de femmes qui ne se reconnaissent pas dans les standards étroits du secteur. Elle montre que la beauté réside dans la diversité et que le style n’a pas besoin de s’enfermer dans une taille précise.

Une mannequin, mais pas que

Robyn Lawley est bien plus qu’une belle femme qui porte des vêtements. Elle est aussi une femme d’affaires, une activiste et une cuisinière passionnée. Elle partage régulièrement des recettes vegan sur son compte Instagram pour inspirer ses fans à prendre soin d’eux, non pas pour répondre à des normes extérieures, mais pour leur bien-être personnel. Contrairement à certaines tops qui semblent inaccessibles, Robyn est en quelque sorte cette amie que l’on rêverait d’avoir : sincère, forte et prête à affronter le monde avec humour et détermination.

Avec ses 1m89 et sa taille 40-42, Robyn prouve qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’être belle. Elle nous rappelle que nous n’avons pas à nous conformer à des standards irréalistes pour être dignes d’amour, de succès ou d’admiration. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez « trop grande », « trop ceci » ou « pas assez cela », pensez à Robyn Lawley. Et dites-vous que, finalement, ce qui fait de vous une exception est aussi ce qui fait de vous une star en devenir !