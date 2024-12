8 photos de Lynley Eilers qui prouvent que la diversité est la vraie beauté

Une chevelure auburn, un visage de poupée, un regard de braise et un corps tout en rondeur. Lynley Eilers incarne une beauté brute et authentique. Mannequin plus size et fière de l’être, elle met régulièrement ses courbes à nu. Ses looks, toujours à la pointe de la mode, laissent entrevoir ses jolis reliefs et soulignent divinement ses atouts charme. Derrière la fille photogénique et badass se cache également une personnalité solaire et comique. Aussi inspirante qu’attachante, cette muse des temps modernes va vous envoûter. À travers ces 8 clichés, tantôt professionnels, tantôt spontanés, découvrez la splendeur de Lynley Eilers. Après avoir fait défiler ces photos magnétiques, vous allez enfin oser être vous !

En corset séduisant

Avec ce corset Fenty parsemé de broderies, Lynley Eilers affiche son côté sulfureux et nous cueille en un coup d’œil. Avec cette expression du visage, elle a des airs de ressemblance troublants avec Kate Winslet dans le film Titanic. Mais là, en l’occurrence, c’est notre cœur que la top Américaine fait chavirer. Elle prouve également que la taille n’empêche pas le sex-appeal.

Au naturel

Cette fois-ci, Lynley Eilers, jeune prodige des podiums, se présente dans des sous-vêtements plus cosy mais pas moins coquets. Cette parure plus sportswear, associée à ce gilet en maille dont on ressent presque la douceur, la rend particulièrement sensuelle. Avec ce minois malicieux, semblable à celui du « retour de sieste », la mannequin se montre au naturel.

En robe moulante immaculée

Cette robe en maille côtelée laisse peu de place à l’imagination. Les courbes de Lynley Eilers se dévoilent avec poésie et candeur. La fente à l’avant affiche la naissance de sa cuisse et la coupure stratégique dans le décolleté laisse passer sa chair avec un certain sens de l’élégance. Ici, le corps de Lynley s’apparente à une œuvre d’art.

Dans une parure de lingerie mentholée

Avec cet ensemble Savage X Fenty rafraîchissant, Lynley Eilers nous en met plein les yeux. Cette parure toute en transparence met en valeur la silhouette plantureuse de la top, bientôt à l’affiche de la série Amazon « Band ». Avec ce décolleté fantaisie qui encercle joliment sa poitrine et ces surpiqûres bucoliques, cette lingerie suit joliment les contours de son corps. Les deux pièces semblent cousues pour elle.

Dans une robe graphique colorée

Fini les interdits vestimentaires ! Même si selon une célèbre conseillère en image dont on taira le nom, les couleurs et les motifs n’ont pas leur place sur les corps ronds, Lynley Eilers envoie valser toutes les règles. Sa tenue est d’ailleurs loin d’être un fashion faux pas, c’est un style de diva ! Il est grand temps de prendre exemple.

Dans une combi en denim

Avec cette combi en denim designée comme un costume de Totally Spies, Lynley Eilers ressemble à une de ces héroïnes badass. À mi-chemin entre l’ouvrière et la pin-up vintage, elle est la définition même du mot « ravissante ». Cette tenue ne fait qu’un avec son corps et accentue sa somptueuse anatomie. À Lynley Eilers, tout lui va !

En maillot une pièce asymétrique

Sur son feed Instagram, Lynley Eilers est plus souvent dévêtue que couverte d’habits. Elle a régulièrement la peau dégagée et les courbes en évidence. Un beau pied de nez aux haters et un précieux boost de confiance. Ce maillot de bain très design s’ouvre divinement sur ses formes généreuses. Pièce de bain résolument chic, il nous donne quelques bouffées de chaleur.

En mode champêtre

Ambiance « Petite maison dans la prairie ». Lynley semble tout droit sorti d’un tableau bucolique de Monet. Avec ses cheveux ornés de fleurs sauvages, son regard rêveur et sa robe bouffante rétro, elle nous propulse dans une autre époque. C’est une Marie Ingalls dans une version plus osée.

Avec sa positivité légendaire, Lynley Eilers invite toutes les femmes rondes à se libérer de leur complexe et à chérir chaque centimètre carré de leur corps. Sa confiance est contagieuse !