Dites stop aux complexes à la plage grâce à ces 6 conseils !

L’été arrive, les températures montent, et avec elles, l’envie de s’évader vers le sable chaud. Sauf que pour beaucoup, cette période s’accompagne aussi d’un retour des complexes. Et si vous décidiez (enfin) de vivre la plage comme vous en rêvez, sans stress ni pression ?

1. Rappelez-vous que la « silhouette plage » n’existe pas

Si vous avez un corps et que vous êtes à la plage, félicitations, vous avez un « corps de plage ». Il est temps de sortir de cette vision restrictive qui voudrait qu’un seul type de morphologie soit digne d’être montré en maillot de bain. Vos cuisses, votre ventre, vos bras, vos fesses – tout cela fait partie de vous, et chaque parcelle mérite le soleil autant qu’une autre.

2. Choisissez un maillot qui vous plaît, pas qui vous cache

Vous n’êtes pas obligée de porter un une-pièce noir parce qu’on vous a dit que c’était plus flatteur. Choisissez un maillot dans lequel vous vous sentez bien, un modèle qui vous plaît, qui vous donne envie de bouger, de nager, de danser même ! Couleurs vives, imprimés tropicaux, coupes audacieuses ? Si cela vous met en joie, alors c’est le bon choix.

3. Cessez de vous comparer (vraiment)

La comparaison est un piège. Elle ne fait que nourrir un sentiment d’insuffisance totalement infondé. Sur la plage, vous croiserez des corps de toutes formes, de toutes tailles, et c’est tant mieux. Personne n’est venu pour évaluer la vôtre. Le regard le plus critique, c’est souvent le vôtre. Et si vous lui donniez un peu de vacances, à lui aussi ?

4. Entourez-vous de bonnes ondes

L’environnement social a un impact énorme sur la manière dont vous vous percevez. Si vos proches passent leur temps à se juger, à faire des « régimes détox » ou à se plaindre de leurs cuisses, difficile de se sentir libre. Passez du temps avec des personnes qui célèbrent la vie, pas le poids sur la balance. Riez, nagez, partagez une glace, et laissez les jugements au vestiaire.

5. Nourrissez votre esprit de positif

Votre fil Instagram est-il rempli de corps retouchés et de publicités pour des « ventres plats en 10 jours » ? Il est peut-être temps de faire le ménage numérique. Suivez des comptes qui célèbrent la diversité corporelle (comme le nôtre : @thebodyoptimist), qui parlent vrai, qui vous inspirent. L’exposition répétée à des images variées finit par reprogrammer vos perceptions. C’est comme une cure de soleil pour l’estime de soi.

6. Autorisez-vous à exister pleinement

Cela peut sembler évident, mais beaucoup de personnes s’interdisent littéralement de profiter. Elles restent assises sur leur serviette, tirent sur leur paréo, évitent l’eau de peur que leur maquillage coule ou que leur cellulite soit visible. Et pourtant, vivre, c’est s’autoriser à ressentir, à bouger, à rire fort. Portez fièrement vos marques de vie, vos cicatrices, vos rondeurs. Elles racontent votre histoire, pas une défaite.

Le bonheur n’attend pas que vous perdiez 5 kilos. La plage non plus. Les souvenirs les plus précieux ne sont jamais liés à la taille de votre pantalon, mais à ce que vous avez osé vivre : ce plongeon spontané, cette partie de volley maladroite, ce coucher de soleil partagé. Il est temps de vous autoriser cette liberté. Votre corps est un miracle de mouvement, de sensation, de vie. Il n’a pas besoin d’être corrigé, juste respecté. Et surtout, il a toute sa place sous le soleil. Alors cette été, dites stop aux complexes !