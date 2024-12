Kilos en plus après les Fêtes : voici comment arrêter de culpabiliser

Les Fêtes de fin d’année sont une période magique de décorations scintillantes, de bons petits plats et, soyons honnêtes, d’une (ou deux… ou trois…) parts de bûche. Si, comme beaucoup, vous sortez bientôt de cette période festive avec l’impression que votre pantalon vous fait un petit clin d’œil en mode « trop serré pour toi », respirez. Il est temps de remettre les pendules à l’heure : vous n’avez pas « des kilos en trop », vous avez juste des kilos. Et votre valeur en tant que personne n’a absolument rien à voir avec la taille de votre jean.

Pourquoi grossir pendant les Fêtes, c’est normal (et ok !)

D’abord, un petit rappel essentiel : votre corps est une machine vivante, complexe et en constante évolution. Tout au long de l’année, il s’adapte donc à vos habitudes, vos besoins, et même à vos envies de raclette. Pendant les Fêtes de fin d’année, on mange souvent plus que d’habitude. Il est naturel que votre poids fluctue.

Ces kilos accumulés pendant les Fêtes ne sont pas un échec ou une punition. Ils racontent une histoire : celle d’un réveillon plein de rires, d’un apéro partagé avec des ami·e·s et d’un dessert dégusté avec bonheur sous les guirlandes lumineuses. Votre corps était présent pour vous permettre de vivre ces moments, alors pourquoi le blâmer ?

Déconstruire la culpabilité

La culpabilité autour du poids est souvent alimentée par des normes sociétales absurdes qui veulent nous faire croire qu’un « corps parfait » existe. Spoiler : ce n’est pas le cas. Chaque corps est différent, et ces différences sont ce qui fait notre richesse.

Arrêter de culpabiliser, c’est d’abord reconnaître que votre poids ne définit pas qui vous êtes. Ce qui compte vraiment, c’est comment vous vous sentez dans votre peau, dans votre vie, et non ce que dit une balance. Vous avez pris quelques kilos ? Et alors ? Ce ne sont que des chiffres, pas une évaluation de votre succès, de votre intelligence ou de votre gentillesse.

La culture du plaisir avant tout

Et si on parlait de plaisir ? Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit pendant les Fêtes de fin d’année, non ? La nourriture, en plus de nourrir notre corps, nourrit notre âme. Ces repas conviviaux sont l’occasion de créer des souvenirs, de réunir les gens que l’on aime et de partager un moment de bonheur. L’idée n’est donc pas de compenser ou de « rattraper » ces moments. Vous n’avez rien fait de mal.

Au contraire, vous avez fait quelque chose d’extraordinaire : vous avez profité de la vie. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous avez mangé ou combien de calories vous avez consommées, concentrez-vous sur ce que cela vous a apporté. La joie de partager un repas est bien plus importante que le nombre de grammes affichés sur la balance.

Accueillir son corps comme il est

Il est également important de se rappeler que votre corps est votre allié. Il travaille pour vous chaque jour, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il vous permet de danser, de rire, de cuisiner et, oui, de savourer ces macarons faits maison. Ce corps mérite amour et respect, peu importe la taille de votre pantalon.

Une approche body positive implique de changer votre façon de parler à votre corps. Remplacez les critiques par de la gratitude : « Merci, corps, de m’avoir permis de passer ces Fêtes de fin d’année à fond ». Adoptez des habitudes qui vous font du bien, non pour perdre du poids, mais pour prendre soin de vous.

Des petits gestes bienveillants pour l’après-Fêtes

Si vous sentez que vous voulez bouger un peu plus après les Fêtes, faites-le par plaisir et non par obligation. Une balade en forêt, une séance de danse dans votre salon ou une découverte d’un nouveau cours de yoga, tout est bon à prendre tant que cela vous fait sourire.

Côté alimentation, écoutez votre corps. Peut-être qu’il rêve d’un bol de soupe aux légumes maison ou, pourquoi pas, d’une dernière tranche de galette des rois. Dans les deux cas, faites-vous confiance. Vous connaissez mieux votre corps que n’importe quel article ou « plan alimentaire ».

Il est important de garder en tête que vous êtes bien plus que votre apparence. Les Fêtes de fin d’année sont un moment de générosité, de chaleur et de joie. C’est ça qui compte, pas la taille de votre ventre après le repas. Alors, respirez, vous n’avez rien à compenser ou à corriger. Et rappelez-vous : les kilos, qu’ils viennent ou s’en aillent, ne définiront jamais la personne incroyable que vous êtes !