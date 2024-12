Ces 10 mannequins plus size redéfinissent la beauté (et vous allez les adorer !)

Autrefois, il fallait faire un petit 34, arborer un ventre extra plat et une taille de guêpe pour espérer tutoyer le catwalk. Les mannequins avaient toutes des mensurations millimétrées et des régimes imposés. Les rondeurs n’étaient pas tolérées. Mais désormais, sur les plus grandes scènes de la mode, les corps gagnent en relief et arborent des courbes généreuses. De la célèbre Ashley Graham aux jeunes tops prometteuses comme Leslie Sidora, ces mannequins plus size prouvent que la mode est bien plus qu’un chiffre sur un vêtement. Découvrez leur silhouette hypnotique !

Alva Claire : la nouvelle muse

Alva Claire est une étoile montante de la mode. Décrite comme la « mannequin du moment » par de nombreux médias féminins, elle est au centre de l’attention. Depuis son passage (très remarqué) au défilé Savage X Fenty de Rihanna, la top Londonienne a pris son envol. Elle a aussi laissé son empreinte dans l’histoire de la mode en défilant pour Versace, une première pour une mannequin plus size. Avec son charisme naturel, elle inspire des milliers de femmes à embrasser leur singularité et à s’émanciper de leurs complexes.

Ashley Graham : l’icône incontournable

On ne présente plus Ashley Graham, véritable pionnière du mouvement body positive. En posant pour Sports Illustrated ou en arborant les ailes des nouveaux anges Victoria’s Secret, elle a brisé de nombreuses barrières dans l’industrie. Ashley est la preuve vivante que la beauté se décline dans toutes les tailles. En plus d’avoir une grande prestance sur scène et un esprit résolument glamour, Ashley Graham a également le sens de la répartie. Elle n’a pas sa langue dans sa poche. Elle n’hésite donc pas à riposter quand les haters s’attaquent à ses poignées d’amour ou son tour de cuisse.

Paloma Elsesser : la voix de l’inclusion

Élue mannequin de l’année en 2023, Paloma Elsesser est une figure centrale de la mode moderne. Femme de couleur qui tient son teint hâlé de son père helvético-chilien, Paloma se hisse parmi les plus « grandes ». Elle fait presque de l’ombre à Bella Hadid. En posant pour des marques soutenues comme Lanvin, Chloé, Fendi ou Versace et en s’exprimant sur les défis que rencontrent les femmes métisses dans l’industrie, elle montre qu’un mannequin peut être bien plus qu’un simple visage.

Precious Lee : une top modèle à part entière

Precious Lee porte bien son prénom. Première mannequin noire et plus size à poser pour Vogue, elle brille parmi une foule de mannequins filiformes et redonne de l’oxygène à cette mode poussive. Ses défilés pour des maisons comme Moschino et Dolce & Gabbana sont une déclaration d’audace et d’élégance. Son parcours est assez atypique puisqu’elle a été repérée sans le vouloir, en accompagnant une amie à un casting. Désormais, elle prête son corps à Versace, Balmain et Moschino, forçant les grandes maisons à adapter leur couture.

Sabina Karlsson : de taille standard à plus size

Sabina Karlsson a commencé sa carrière de mannequin très tôt, avant même de savoir se coiffer toute seule et ce qu’était un salaire. Elle a été repérée à l’âge de 4 ans dans un salon de coiffure suédois. Avec ses cheveux cuivrés, ses taches de rousseur imprimées sur son teint chocolaté et ses dents du bonheur, elle a un visage qui se reconnaît entre mille. Elle a fait ses premiers pas sur la scène mode en tant que mannequin « classique », sabotant sa vraie morphologie. Par la suite, elle a accepté son corps « naturel » et renoncé aux diktats de la minceur, devenant une figure « plus size » incontournable. Elle a ainsi défilé pour Michael Kors, Christian Siriano et Chromat.

Tess McMillan : une déesse des temps modernes

Avec son visage candide qui rappelle celui des déesses grecques, Tess McMillan apporte une touche d’élégance vintage au mouvement plus size. Cette Texane a conquis des magazines comme British Vogue et défile avec une grâce qui transcende les époques. Une chevelure flamboyante, un teint immaculé semblable à celui des poupées de porcelaine, un regard expressif… Tess McMillan semble tout droit sortie d’un tableau d’époque. Elle a quelque chose de mystique. Ce qui lui a valu sa place dans la toile artistique de Simone Rocha.

Leslie Sidora : le chic à la française

Mannequin française d’origine martiniquaise, Leslie Sidora incarne le charme parisien dans toute sa splendeur. Avec son style audacieux et son sourire communicatif, elle collabore avec des marques comme Savage X Fenty et Good American. Hors des podiums, Leslie est aussi une gravure de mode. Toujours à la pointe des tendances, elle sert de calque à de nombreuses femmes pulpeuses. Elle prouve que les vêtements peuvent être des boosters de confiance et pas seulement des catalyseurs de complexes.

Candice Huffine : une visionnaire passionnée

Candice Huffine est une des premières mannequins plus size à avoir fait la une des magazines de mode. En plus de sa carrière florissante, elle milite pour le bien-être physique et mental des femmes à travers son projet Day/Won, une ligne de vêtements de sport inclusive. Avec son petit nez retroussé, son regard perçant et ses formes qui ondulent gracieusement sous la matière, Candice Huffine donne une autre dimension au mot « beauté ».

Kate Wasley : l’influenceuse body positive

Australienne et cofondatrice de « Any Body », un projet visant à normaliser toutes les formes de corps, Kate Wasley utilise son influence pour enrayer les stigmates liés à la taille. Son énergie débordante et son authenticité en font une source d’inspiration quotidienne pour ses followers. Sur son compte, elle fait souvent tomber les vêtements pour laisser transparaître sa chair et ses contours uniques.

Barbie Ferreira : la star hollywoodienne aux multiples facettes

Révélée au grand public par son rôle dans la série « Euphoria », Barbie Ferreira est bien plus qu’une actrice talentueuse. En tant que mannequin, elle a collaboré avec des marques comme Aerie pour promouvoir des campagnes sans retouches, prônant une beauté naturelle et décomplexée.

Ces mannequins plus size ouvrent les mentalités étriquées de la mode. Elles prouvent que le mot rondeur peut aisément rimer avec splendeur ! Elles transforment ce qui a longtemps été vu comme « anormal » en atout charme.