Cette tendance TikTok redonne tout son pouvoir aux femmes de plus de 30 ans

« Passé 30 ans, une femme est finie ». Voilà le type de discours sexiste et âgiste encore trop présent dans les imaginaires collectifs – et relayé sur les réseaux sociaux. Cette fois, la réponse vient directement de TikTok, là où les tendances s’enchaînent aussi vite qu’elles se transforment en messages de résistance. Avec le hashtag #WomenInTheir30s, des milliers de femmes s’affichent avec fierté pour affirmer une vérité simple et puissante : vieillir est une force, pas une honte.

Un message féministe porté par l’image

Dans leurs vidéos, les femmes de plus de 30 ans se montrent sans filtre, souvent dans des tenues qui mettent en valeur leur corps – qu’il soit athlétique, avec des rondeurs, marqué par la maternité, avec des vergetures, des rides, ou encore des tatouages. Il ne s’agit pas de « prouver » qu’on est toujours sexy après 30 ans, mais plutôt de revendiquer le droit d’être visible et libre à tout âge.

C’est une tendance TikTok profondément body positive et féministe : reprendre le contrôle de sa propre image, dans un monde qui a trop souvent appris aux femmes à se faire petites dès qu’elles ne sont plus considérées comme « jeunes ».

Le corps des femmes adultes (enfin) célébré

Sur TikTok, cette vague de contenus visibilise les corps des femmes adultes, qu’importe leurs morphologies. Des poitrines qui ont changé après un allaitement, des ventres post-partum, des cuisses puissantes, des rides d’expression : tout ce que la société tente d’invisibiliser ou de corriger est ici montré sans gêne, avec tendresse ou avec humour.

En toile de fond, on retrouve souvent la chanson « Check on it » de Beyoncé, devenue bande-son non officielle du mouvement. La pop star incarne elle-même cette liberté des femmes à se montrer telles qu’elles sont, sans demande d’autorisation.

Une sororité intergénérationnelle

Ce qui rend cette tendance encore plus forte, c’est qu’elle ne s’arrête pas à la trentaine. Très vite, des femmes de 40, 50 ans et plus ont rejoint le mouvement, utilisant les hashtags #WomenOver40 ou #WomenOver50 pour revendiquer leur beauté et leur liberté.

La diversité des corps, des origines et des parcours crée une véritable sororité numérique, où l’on célèbre l’expérience, la puissance tranquille, les transformations physiques comme des marqueurs de vie et non des défauts à camoufler.

Certaines vidéos montrent des femmes dans leur quotidien, en jean et t-shirt, d’autres sur la plage, au travail ou chez elles avec leurs enfants. Toutes disent la même chose : « nous existons, et nous sommes magnifiques, peu importe l’âge inscrit sur notre carte d’identité ».

Réappropriation, visibilité, légitimité

Ce mouvement participe à une réappropriation de la narration du vieillissement féminin, souvent confisquée par des standards esthétiques irréalistes. Et contrairement à certaines tendances qui renforcent les injonctions, celle-ci encourage les femmes à s’afficher telles qu’elles sont vraiment – pas pour plaire, mais pour exister pleinement, avec confiance et légitimité.

Alors que les normes sociales ont longtemps assigné les femmes à un pic de valeur supposé autour de la vingtaine, ce phénomène digital affirme qu’il n’y a pas d’âge limite pour rayonner. Et que chaque décennie peut être un terrain d’exploration, d’émancipation, de plaisir et de renouveau.

Avec #WomenInTheir30s, TikTok devient ainsi le théâtre d’une affirmation collective puissante. Loin des filtres, des injonctions et du jeunisme ambiant, des femmes de plus de 30 ans (et bien au-delà) se montrent telles qu’elles sont : belles, libres, affirmées. Et rappellent au passage une évidence trop souvent oubliée : vieillir n’est pas une perte de valeur, mais un gain de puissance.