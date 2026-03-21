Se croire sans talent : comment apaiser cette petite voix critique

Sport, art, démonstration d’intellect, bricolage. Vous avez tout essayé mais vous n’excellez dans rien. Alors que vos proches ont tous une activité de prédilection et entreprennent même des compétitions, vous n’avez aucun talent à vanter en société. Vous testez des nouveaux hobbies, en espérant vous découvrir un don pour le tricot ou les échecs mais vos tentatives ne font que vous conforter dans vos complexes. Le seul loisir dans lequel vous êtes imbattable, c’est l’imitation de Calimero et il est temps que ça change.

Le talent n’est pas forcément “spectaculaire”

La danse ? Vous avez deux pieds gauches. Le dessin ? Vous n’avez pas assez d’imagination pour cette activité créative. Le chant ? Oui mais seulement dans votre salle de bain. La guitare ? Vous manquez de casser une corde à chaque fois que vous posez le doigt dessus. La poésie ? Votre dernière prose remonte aux années collège et ce n’était déjà pas brillant. La cuisine alors ? Vous ratez tous les plats que vous concoctez. Pourquoi pas le théâtre dans ce cas ? Vous risquez de vous prendre des tomates sur le coin du nez à chaque fin de prestation. Finalement, en faisant un petit bilan personnel, vous en venez alors à cette triste conclusion : “je n’ai pas de talent”.

Quand vous participez à des ateliers créatifs avec vos amis, vous avez l’impression d’être un intrus. Et même si vos proches tentent de vous rassurer en appuyant votre style “abstrait”, façon “savant fou”, vous vous sentez comme un incapable au milieu de prodiges. D’abord, revenons aux bases. Dans le dictionnaire, le talent est une capacité naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Nul besoin donc de savoir jouer au football comme Mbappé ou de rivaliser avec Beyoncé pour en être doté.

Autrement dit, remarquer quand votre amie ne va pas bien sans qu’elle n’en parle tout haut, est un talent tout comme faire rire dans des moments tendus ou tondre la pelouse de façon homogène. Or, dans une société qui fait sans cesse le culte de la performance et qui ne récompense que les personnes engagées dans des championnats et des concours, on a tendance à minimiser ces petits dons. “Comme la mise en œuvre de notre talent est « facile », on imagine que ce que nous réalisons n’est pas extraordinaire. Eh oui, dans notre éducation, la performance ça se mérite, il faut faire des efforts pour l’obtenir” explique Christian Sempéres coach en développement personnel.

Le talent réside en chacun de nous

Certes, vous n’avez pas des dizaines de médailles accrochées à votre mur, ni de trophées apparents dans votre logement. La seule compétition à laquelle vous avez participé était le cross des collèges, par ailleurs obligatoire. Vos parents ont bien essayé de vous trouver une prédisposition, en vain. Pourtant, inutile de vous apitoyer sur votre sort et d’envier vos amis, qui transforment tout ce qu’ils touchent en or.

Finalement, tout est question de mentalité. Comme le disait si bien Flaubert « pour avoir du talent, il faut être convaincu qu’on en possède. ». Traduction de cette phrase presque philosophique : il faut croire en soi pour voir le talent là où l’attend le moins. Le talent, ce n’est pas uniquement un savoir-faire, c’est un état d’esprit. Le chanteur Ed Sheeran disait avoir « un talent limité étant enfant » et aujourd’hui il remplit des salles de concert entières et écoule des millions de disques. En d’autres termes, il suffit d’avoir le déclic mental pour reconnaître son talent, aussi confidentiel soit-il.

Vous remarquez des détails que les autres ignorent ? C’est un talent : le sens de l’observation. Vous savez déchiffrer les notices en un coup d’œil ? C’est le témoignage d’un esprit logique. Vous avez un jardin luxuriant ? C’est un talent : vous avez la main verte. Pour relativiser, vous pouvez regarder l’émission “Incroyable Talent”. Vous pouvez y croiser des circassiens chevronnés comme des équilibristes de spaghettis ou des danseurs qui chorégraphient des jingles.

Valoriser ses talents au quotidien

Au-delà de les identifier, l’important est d’apprendre à les cultiver et à les mettre en lumière dans la vie de tous les jours. Il ne s’agit pas forcément de viser la perfection ou la reconnaissance publique, mais de reconnaître que chaque geste, chaque compétence, même discrète, a de la valeur. Noter ses réussites, aussi petites soient-elles, permet de renforcer la confiance en soi et de transformer la perception de ses capacités.

Prendre le temps de célébrer ses talents, qu’il s’agisse de créer du lien avec les autres, d’organiser son espace de vie ou de résoudre un problème pratique, permet de se recentrer sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Avec cette approche, la notion de talent cesse d’être un concept lointain réservé à l’élite et devient un levier concret de satisfaction personnelle. Petit à petit, ces gestes, ces compétences, deviennent des preuves tangibles que vous avez toujours eu, en vous, la capacité de faire la différence, même discrètement.

Le talent ne consiste pas seulement à savoir reproduire une chanson à l’oreille sans fausse note ou à pondre des œuvres dignes d’un musée. Il est parfois plus subtil, moins visible. mais une fois trouvé, il change l’estime. Non, vous n’êtes pas un anti-héros, mais un héros dans le déni.