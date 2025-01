Dwayne Johnson se fait maquiller par ses filles : la vidéo va illuminer votre journée

Vous l’avez vu sous les traits de l’imposant Black Adam et dans l’étoffe de la « brute épaisse » mais il y a un autre rôle dans lequel Dwayne Johnson brille de mille feux : celui de père. Sous cette montagne de muscles et ce corps surhumain se cache un cœur tendre. Sur ses réseaux sociaux, celui qui se fait surnommer « The Rock » a partagé une vidéo attendrissante dans laquelle il sert de « cobaye » à ses filles. Les deux enfants prennent un malin plaisir à lui barbouiller le visage à revers de rouge à lèvres et de khôl. Un look girly et très abstrait qui contraste avec l’image de l’homme viril dans laquelle l’acteur s’illustre.

Dwayne Johnson se transforme en poupée humaine pour ses filles

Dwayne Johnson, alias « The Rock », a prêté son visage à de nombreux personnages de fiction, du sombre Black Adam à l’impitoyable agent Luke Hobbs. Mais dans sa dernière vidéo Instagram, il sert de toile vivante à ses deux petites filles : Jazzy et Tia. Sagement assis sur une chaise, il se fait refaire le portrait par les femmes les plus chères de sa vie. Le moins que l’on puisse dire c’est que les fillettes n’ont pas eu la main légère.

Sourcils violets, joues rose fuchsia, yeux couverts de noir, gommettes plein le crâne et même collier en forme de coeur dessiné au rouge à lèvres… elles ont laissé libre cours à leur imagination pour métamorphoser leur père. Elles n’ont oublié aucun détail, pas même les boucles d’oreilles à clips.

L’ancien catcheur troque alors son costume de « colosse » contre celui de la « Barbie » ratée. Il est prêt à tout pour divertir ses filles, même à sacrifier son image de « mâle Alpha » et à perdre toute sa crédibilité en quelques coups de pinceau. Ses makeup artists du jour s’en sont données à coeur joie sur son minois. Ça change de la suie et des fausses balafres.

« Je sais qu’elles ne resteront pas petites pour toujours. Un jour, elles n’auront peut-être plus envie de passer du temps avec leur père. Alors, je profite de ces moments, même si c’est une ‘torture’. Apportez-en encore ! », explique Dwayne Johnson en description

Derrière l’image du gros dur, un papa aimant et dévoué

Ce n’est pas la première fois que Dwayne Johnson se fait peindre le visage par ses filles. On pourrait même croire que c’est un rituel chez la famille Johnson. En décembre dernier, celui qui écumait les rings, a laissé sa fille lui couvrir ses cicatrices avec de l’anti-cerne. Mais au lieu d’utiliser un vrai concealer, elle a pris la liberté de le remplacer par des chamallows fondus. C’était bien plus drôle ainsi.

En 2022, il arborait un maquillage un peu similaire, avec une perruque à la Harley Queen et une couronne scintillante. Là encore, il apparaissait très complice avec ses deux petites chipies et rentrait tout de suite dans leur jeu. Même dans les accoutrements les plus ridicules, Dwayne Johnson est talentueux.

Papa poule par excellence il s’improvise « tête à maquiller » dès que ses filles l’exigent. Il est le contraire de ceux qu’il incarne à l’écran et il en est fier. Comme quoi, l’apparence est parfois trompeuse. Ce n’est pas parce qu’il excelle dans le costume de l’homme costaud et insensible qu’il est identique dans la vraie vie.

Dwayne Johnson, le père que toutes les fillettes rêvent d’avoir !

Malgré un emploi du temps bien rempli et des tournages accaparants, Dwayne Johnson entretient une relation fusionnelle avec ses trois filles. Ce n’est pas seulement un figurant dans la vie agitée de ses princesses. C’est leur plus grand héros ! D’ailleurs, Dwayne Johnson s’investit corps et âmes pour le bonheur de ses filles.

En 2023, il a mis en stand-by son planning professionnel pour organiser une princess party mémorable à la cadette Tya. Deux ans plus tôt, il a sollicité son ami Jason Momoa pour faire une dédicace à sa fille, fan invétérée d’Aquaman. Dwayne Johnson est également une figure inspirante pour ses filles, notamment l’aînée, Simone Johnson qui suit ses traces dans le catch et qui compte bien y laisser une empreinte.

Dwayne Johnson ne se résume pas à son physique de titan et aux personnages qu’il a portés. C’est aussi et surtout un papa amusant, qui utilise son humour bien au-delà des plateaux.