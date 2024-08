Achat des fournitures scolaires : économisez grâce à ces astuces géniales !

Bientôt, vous allez devoir quitter les allées de sable fin pour déambuler dans celles des magasins et troquer votre liste de course spéciale « apéro » contre celle confiée par l’école. Chaque année, c’est une « parenthèse shopping » que vous redoutez. L’achat des fournitures scolaires est une étape obligée, mais c’est aussi et surtout un « ruine budget ». À mesure que le caddie se remplit, vous craignez les retombées sur votre porte-monnaie. C’est d’autant plus critique lorsque votre enfant vous réclame la dernière trousse en vogue hors de prix ou le stylo qui brille dans la nuit… En clair, remplir le sac à dos des bambins peut rapidement vous mettre dans le rouge. Même si cette année, les prix sont un peu plus cléments, la facture dépasse encore les 200 €. Pour alléger vos dépenses (et votre charge mentale), voici des astuces malines pour faire des économies sur les fournitures scolaires sans rien sacrifier à la qualité.

Achetez vos fournitures « en gros »

Pour faire des économies sur les fournitures scolaires et garder un petit pécule de côté « au cas où », dirigez votre caddie vers les accessoires fournis en « packs ». Certes, vous pensez certainement que les dix effaceurs ne vont pas tous servir à votre enfant (à moins qu’il fasse beaucoup de ratures). Même constat avec ce fameux lot de quinze crayons de papier qui vous semble un peu too much. Pourtant, il est préférable d’acheter en grande quantité plutôt qu’à l’unité. En principe, les offres en gros bénéficient de remises et s’avèrent plus avantageuses. En plus d’avoir un bon stock et d’anticiper les manques ainsi que les « maman, j’ai perdu ci ou ça », vous avez une belle surprise à la caisse.

Si vous faites parti.e d’un groupe de parents d’élèves sur WhatsApp, vous pouvez également mutualiser vos achats. Vous faites un pot commun et quelqu’un se charge de passer la commande. Achetées en masse, les fournitures scolaires affichent un prix total bien plus bas que lorsqu’elles sont acquises au compte-goutte. Certaines associations chapeautent également cette mission, à l’image de la FCPE.

Réutilisez les fournitures de l’année précédente

Même si vos enfants vous sortent leur meilleur jeu de séduction pour renouveler entièrement ce qui se trouve à l’intérieur de leur cartable et ainsi narguer leur camarade, ne succombez pas à leurs bouilles de chat potté. Certains accessoires, présents dans le bureau de votre enfant, sont parfois intacts. Qu’il s’agisse de cahier à petits carreaux sans aucune trace de calcul ou de stylo dont les recharges sont remplies à bloc, vous faites parfois de précieuses découvertes. Pour les classeurs, il vous suffit de les vider pour qu’ils soient de nouveau opérationnels.

Avant de vous lancer tête baissée dans les rayons, répertoriez toutes les fournitures indemnes de la saison passée. Ainsi, vous pouvez déjà barrer certaines lignes de votre liste et éviter les « achats inutiles » une fois au supermarché. Pour faire des économies sur les fournitures scolaires, enseignez à votre enfant la valeur des objets et l’art d’en prendre soin.

Faites du troc entre parents

Le troc, cet échange gagnant-gagnant se démocratise chez les parents. À travers des groupes Facebook locaux, vous pouvez faire des affaires en or. « Donne cinq cahiers A4 à gros carreaux contre un compas », « échange calculatrice en très bon état contre un set de crayons de couleur »… Ces petites annonces, qui rappellent une époque lointaine, pullulent sur la toile.

Au lieu de vendre ces fournitures flambant neuves à prix cassés, les parents font leur petit trafic en bonne et due forme. Vous aussi vous pouvez marchander les fournitures que vous avez en supplément et obtenir une belle contrepartie. En plus de faire des économies sur les fournitures scolaires, vous faites plus ample connaissance avec les parents que vous croiserez devant les grilles de l’école. Au lieu de souder les liens autour de muffins maison, vous brisez la glace par l’intermédiaire de stylos plume et d’équerre. Comme ça, pas de concurrence.

Explorez les sites d’occasion

Pour faire des économies sur les fournitures scolaires, la seconde main est une excellente option. Si les adultes s’envoient des vêtements d’occasion via Vinted, les parents, eux, peuvent s’aventurer sur Leboncoin pour dénicher des accessoires d’école laissés comme neufs. Les sites d’occasion sont une mine d’or pour trouver les grands classiques de la littérature française « bradées » ou des cartables rutilants, encore munis de leur étiquette.

Si votre enfant rentre au lycée, iel doit se munir d’ouvrages incontournables qui peuvent rapidement peser lourd et pas seulement dans le fond du sac. Alors, autant acheter des exemplaires qui ont déjà servi et pourquoi pas fouiller dans votre grenier (vous les avez peut-être sans même le savoir).

Échangez les fournitures usagées contre des bons d’achat

Certaines enseignes mettent en place des opérations spéciales qui vous permettent de faire un geste pour la planète et de profiter d’une petite ristourne. Alors, ne passez pas à côté et saisissez cette chance ! Plusieurs magasins emblématiques tels que Leclerc, Bureau Vallée ou Auchan vous proposent ainsi de rapporter l’ancien sac à dos de votre enfant avant une date butoir.

En récompense, ils vous donnent un bon d’achat, qui varie de 10 à 15 € et qui est valable à partir d’un certain montant. Évidemment, pas question de ramener un sac réduit en charpie égratigné de haut en bas et dont les bretelles en tiennent plus qu’à un fil. Les supermarchés exigent qu’il soit tout de même en « bon état ». Pour faire des économies sur les fournitures scolaires, il faut avoir les yeux partout et essentiellement sur les pancartes des magasins.

Bonus : ne pas emmener vos enfants

Pour faire des économies sur les fournitures scolaires, autre préconisation importante : allez-y sans vos enfants. Face à ces accessoires d’école, les petites têtes blondes ont vite fait de garnir le caddie à ras bord. Pour les enfants, acheter les fournitures scolaires, c’est un peu Noël avant l’heure. Dès que vous avez le dos tourné, iels en profitent pour glisser une trousse Miraculous, des stylos à paillettes et pléthore de gommes kawaii.

Et si vous dites « non », généralement, c’est caprice assuré. Face à ces bouilles suppliantes, vous vous laissez prendre par les sentiments et vous finissez par vous retrouver avec un caddie tout en fantaisie. Lorsque vous faites ce shopping de rentrée seul.e, vous allez à l’essentiel et vous achetez de manière « objective » sans chantage affectif, ni influence.

Ces astuces pour faire des économies sur les fournitures scolaires vont vous permettre d’aborder la rentrée plus sereinement. Et de prolonger l’esprit « farniente » des vacances estivales.