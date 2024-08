JO de Paris : ces photos des athlètes et leurs familles vont vous attendrir

Les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se clôturent ce 11 août à 21h, n’ont pas été seulement l’occasion pour les meilleur.e.s athlètes du monde de se mesurer les un.e.s aux autres dans des compétitions palpitantes. Ça a été aussi un moment privilégié où l’on a pu observer des scènes d’émotion pure, capturées en images, qui témoignent du soutien inébranlable des familles et de la joie incommensurable de partager ces instants de gloire avec leurs proches. Les photos de ces moments entre les athlètes et leurs familles, souvent immortalisées juste après une victoire ou une performance, sont la preuve que derrière chaque médaille, il y a une histoire d’amour.

Le bonheur éclatant des retrouvailles

On pourrait penser que les Jeux olympiques ne sont qu’une affaire de sport et de compétition acharnée, mais certaines images prouvent le contraire. Dès les premiers jours des JO de Paris, plusieurs photos ont fait le tour des réseaux sociaux, montrant les athlètes retrouvant leurs familles dans les tribunes après leurs épreuves. Imaginez le décor : les gradins remplis, les drapeaux flottants, et au milieu de tout cela, un.e athlète se jetant dans les bras de ses parents, de son/sa partenaire, ou de ses enfants, avec un sourire qui en dit long sur l’importance de cet instant.

Par exemple, la judokate française Clarisse Agbegnenou, après avoir remporté la médaille de bronze en -63 kg femmes, a été prendre dans les bras sa fille Athéna. La vidéo de Clarisse tenant sa fille, les yeux remplis de larmes, a immédiatement fait fondre le cœur des internautes. Ce n’était pas simplement une médaille pour elle (même elle espérait décrocher l’or), mais une victoire partagée avec sa famille, qui a été à ses côtés à chaque étape de son parcours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Des étreintes qui parlent plus que des mots

Les étreintes entre les athlètes et leurs familles sont souvent les moments les plus poignants des Jeux. Ces images capturent une émotion brute, un mélange de soulagement, de fierté, et de reconnaissance. Quand on voit ces athlètes, qui ont passé des années à s’entraîner, enlacer leurs proches, on ne peut s’empêcher de ressentir une immense admiration pour leur parcours, et une profonde empathie pour les sacrifices qu’ils ont consentis.

Prenons l’exemple de l’escrimeuse Manon Apithy-Brunet. Après avoir remporté l’or au sabre, son époux l’escrimeur Bolade Apithy a laissé éclater sa joie en voyant sa femme gagner. Il a immédiatement couru vers le tapis pour enlacer Manon Apithy-Brunet. La vidéo qui a été prise à ce moment-là montre l’escrimeuse avec le visage radieux, serrant son mari dans ses bras et l’embrassant. Cet instant illustre parfaitement l’importance de la famille dans le succès d’un.e athlète.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Des familles présentes à chaque instant

Les familles des athlètes jouent souvent un rôle de premier plan, non seulement en tant que support moral, mais aussi en tant que fans numéro un. Elles sont là, dans les gradins, arborant des t-shirts, des banderoles, et des drapeaux, criant de tout leur cœur pour encourager leur fils/fille, partenaire ou encore soeur/frère. S’il y a bien une catégorie de personnes qui vole d’ailleurs souvent la vedette aux athlètes lors des JO, ce sont leurs enfants.

Parfois, le soutien se fait aussi par la pensée. On retient notamment l’acte de la nageuse néerlandaise Sharon van Rouwendaal qui après l’épreuve du 10 km eau libre des JO de Paris 2024 a rendu hommage à son chien Rio, un Loulou de Poméranie. « Je n’ai pas pu nager pendant 3 semaines après sa mort. Il m’a donné le meilleur sentiment du monde, mieux que n’importe quelle médaille que je n’ai jamais remportée, mieux que n’importe quel moment de natation. Je me suis dit : ‘essayons et je nagerai pour lui de tout mon cœur’. Je l’ai fait, j’ai gagné pour lui », a-t-elle déclaré face camera après sa course.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sharon van Rouwendaal (@svrouwendaal)

Les petites attentions qui font toute la différence

Au-delà des grandes étreintes et des retrouvailles émouvantes, il y a aussi ces petites attentions discrètes qui, lorsqu’elles sont capturées en image, racontent une histoire d’amour et de soutien. Que ce soit un petit mot glissé dans la main avant une compétition, un baiser volé avant de monter sur le podium, ou un clin d’œil complice échangé depuis les gradins, ces moments montrent que même au milieu de la compétition la plus intense, ce sont les liens familiaux qui comptent le plus.

Une image particulièrement touchante des JO de Paris 2024 est celle de la steepleuse Alice Finot, vue en train de demander la main de son compagnon. Après avoir terminé la finale du 3000 m steeple et battu le record d’Europe, elle s’est dirigée vers les tribunes afin de poser un genou au sol et faire sa demande. Ce moment a touché de nombreux cœurs et a rappelé que les athlètes, malgré leur stature héroïque, sont aussi des parents, des enfants, des partenaires, qui puisent leur force dans l’amour de leur famille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Des moments de réconfort après la défaite

Notons que les JO ne sont pas seulement faits de victoires. Pour chaque médaille d’or, il y a aussi des moments de déception et de tristesse. Les photos des athlètes en pleurs après une défaite, consolé.e.s par leurs proches, sont tout aussi puissantes que celles des triomphes. Elles rappellent que derrière chaque athlète, il y a un être humain qui ressent profondément, et dont le réconfort vient souvent des bras des personnes qu’iels aiment.

Les JO de Paris 2024, qui prennent fin ce 11 août, n’ont pas seulement été un spectacle sportif, mais aussi une célébration des liens humains les plus profonds. Ces photos des athlètes avec leurs familles nous rappellent que, derrière chaque victoire, chaque médaille, il y a des années de sacrifices partagés, de soutien indéfectible, et d’amour inconditionnel. Ce sont ces moments d’humanité qui rendent les Jeux olympiques si spéciaux.