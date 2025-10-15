« Je n’ai pas aimé ma fille » : le témoignage d’une mère choque

Sur TikTok, Justine alias @mamaetceteraa a partagé une vidéo bouleversante dans laquelle elle confie avoir mis du temps à aimer sa fille.

Un récit qui divise et fait réfléchir

La jeune mère explique avec une grande honnêteté : « J’ai fait une grosse dépression post-partum » et « j’ai trop aimé être enceinte ». Après l’accouchement, elle n’a pas eu ce fameux coup de foudre maternel et s’est même demandé si elle était faite pour être maman. Justine (@mamaetceteraa) poursuit : « Je n’arrivais pas à me dire que c’était mon bébé » et raconte porter un « fardeau », voyant sa fille comme « un tube digestif » – juste une petite personne à nourrir et changer.

Ce témoignage a choqué beaucoup d’internautes. Certains expriment leur tristesse, comme : « Triste quand l’enfant verra cette vidéo » ou « Pfff le monde a changé ». D’autres saluent en revanche son courage et décrivent Justine comme une « bouffée d’oxygène qui permet de briser les tabous autour des difficultés maternelles ». Parmi les commentaires bienveillants, on peut lire : « J’ai écouté comme si j’étais enceinte, super intéressant, merci de briser les tabous » ou encore « Merci d’en parler ! J’ai ressenti exactement la même chose, je m’en voulais énormément… Césarienne d’urgence, j’avais l’impression d’avoir tout raté… Elle a 18 mois aujourd’hui et je l’aime d’un amour infini ».

Un message d’espoir et de vérité

Justine (@mamaetceteraa) affirme que son ressentie avec sa fille a évolué : aujourd’hui âgée de 5 ans, elle est « l’amour de sa vie ». Son témoignage sincère rappelle que la maternité n’est pas toujours un conte de fées immédiat et que les émotions complexes sont légitimes. Elle ouvre une fenêtre sur la réalité de nombreuses femmes pour qui l’amour maternel se construit avec le temps, tout en soulignant l’importance d’en parler ouvertement pour soulager un poids trop longtemps ignoré.

Ce témoignage fort ainsi prouve qu’au-delà des images idéalisées, la maternité est faite de nuances et d’épreuves, et qu’une écoute bienveillante est essentielle pour chaque maman.

