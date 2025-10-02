Votre enfant a déjà fixé un coin vide ? Voici ce que ça pourrait vraiment signifier

Les enfants regardent parfois dans le vide. On dit alors d’eux qu’ils sont dans la lune ou dans leur « petit monde ». Et lorsqu’ils échangent avec leur ami imaginaire, on ne se pose pas forcément de questions. Pourtant, ce n’est pas toujours le fruit de leur esprit créatif ni de la rêvasserie. Selon une médium, les enfants communiquent avec des forces spirituelles qu’ils sont les seuls à voir et c’est assez troublant.

Le coin vide qui n’est pas vraiment vide

Votre enfant a déjà regardé un coin d’une pièce où il n’y avait rien ? Il n’a pas décroché son regard pendant de longues minutes et machinalement vous l’avez imité pour savoir ce qui a bien pu retenir son attention au point de le faire oublier la télé et ses jouets. Une araignée ? Une tâche ? Un objet qui lui paraît curieux ? Vous posez vos yeux dans la même direction que lui, mais vous voyez juste un mur blanc, totalement normal.

Vous vous dites alors qu’il est dans ses pensées et qu’il a la tête ailleurs, puis vous retournez à vos occupations. Et quand vous lui demandez ce qu’il regarde, il vous décrit avec beaucoup de précisions une personne ou une créature. Forcément, vous ne pensez pas à mal : votre enfant a juste eu un excès de créativité. Jusqu’au moment où il vous narre son dialogue avec une dame en robe blanche, un monsieur à moustaches ou un enfant en pyjama. Là, vous commencez à croire que votre maison est hantée ou que votre bambin est en plein délire.

Ce genre d’histoires, qui pourraient facilement se raconter avec une torche sous le menton, il y en a par centaine sur le réseau social X (ex-Twitter). « Quand il était petit dans le jardin, mon frère accourait parfois vers nous apeuré, disant que ‘l’homme au chapeau’ le poursuivait », raconte un internaute. « Ma fille me dit très régulièrement que le monsieur dans le coin de sa chambre n’est pas méchant et que je ne dois pas avoir peur, même s’il tape le mur », renchérit une maman. Et l’explication n’est pas si rationnelle qu’elle en a l’air.

Vraiment, être seule avec son enfant pour la soirée et la nuit, et le voir pointer le couloir vide dans la pénombre en disant « la dame, la grosse grosse dame, elle est cachée », ça installe la meilleure des ambiances. — Elsa – On se laisse la nuit (@Onselaisselanui) September 15, 2021

Les enfants, dotés de pouvoir de médium jusqu’à 7 ans

Quand les enfants discutent avec leur ami imaginaire, ils échangent peut-être en réalité avec un fantôme. Et lorsqu’ils pointent du regard un coin vide, ils voient peut-être bel et bien ces personnes qu’ils vous dépeignent sans omettre aucun détail. Et si les enfants étaient en fait les médiateurs de l’au-delà ? Non, ce ne serait pas seulement une invention des films d’épouvante.

Selon Christine Roman médium voyante et spirite à Lyon, les enfants ont accès à un autre univers qui nous échappe totalement, entre terre et ciel. « L’enfant est médium naturellement ou à ces compétences-là jusqu’à l’âge de 7 ans environ », explique-t-elle sur son site. Et ce n’est pas seulement le cas dans les familles réceptives aux pratiques ésotériques ou celles qui tirent les cartes. « L’enfant voit, entend, ressent, communique avec les défunts, ses guides spirituels et très naturellement il peut en parler sans peur », développe la professionnelle.

Ainsi quand l’enfant se met à parler « dans le vent », il a bel et bien quelqu’un en face de lui et c’est peut-être même un membre de votre famille. Des témoignages vont d’ailleurs dans ce sens. Les âmes spectrales qui se présentent aux enfants sont généralement « gentilles ». Il ne s’agit pas du vilain monstre caché sous le lit des scénarios d’horreur.

Évidemment, les plus terre-à-terre d’entre nous ne vont pas adhérer à cette découverte. Pour les cartésiens, les fantômes n’existent que dans les décors de fiction. Or, ils peuvent aussi squatter la chambre de votre enfant, jouer avec eux et leur faire passer des messages clairs.

Comment savoir si un enfant a des dons de médium ?

Vous ne savez pas si votre enfant est simplement très fantaisiste ou s’il voit des « choses » ? Pour en avoir le cœur net, voici quelques signes qui permettent de discerner des dons de médium d’une créativité sans limites.

Une grande sensibilité. Ils perçoivent souvent les énergies et les émotions environnantes, remarquant des changements subtils dans l’ambiance.

Des échanges avec l’invisible. Conversations avec des « amis imaginaires » ou dialogues spontanés qui pourraient être liés à des entités spirituelles.

Des rêves porteurs de messages. Certains enfants font des rêves prémonitoires ou symboliques qui semblent reliés à des plans spirituels supérieurs.

Une intuition développée. Ils comprennent instinctivement des situations et prennent parfois des décisions éclairées sans explication rationnelle apparente.

Une sensibilité aux lieux ou aux objets. Certains ressentent des énergies spécifiques en entrant dans un endroit ou en touchant un objet.

De fortes capacités empathiques. Ils absorbent intensément les émotions des autres, parfois jusqu’à les ressentir comme si elles étaient les leurs.

La perception d’entités. Certains disent voir des auras, des ombres ou même des formes humaines invisibles au regard ordinaire.

Comme le développe Patricia Darré, auteure du livre éclairant « Il y a quelqu’un dans la maison », ce don s’efface à 7 ans. Le fameux « âge de raison ». « C’est comme si les petits capteurs s’éteignent, les écoutilles se ferment, et ils rentrent dans leur incarnation, dans ce qu’ils sont et ce qu’ils vont devenir, et s’éteint peu à peu en eux tout cet aspect paranormal », dit-elle auprès de RMC.

Quand votre enfant fixe un coin vide, il ne l’est pas vraiment de son point de vue. Peut-être qu’il y observe des silhouettes floues ou des gens nets. Même si c’est parfois effrayant et que vous avez l’impression d’être dans « Conjuring », ne vous moquez pas. Vous ne pouvez pas toujours avoir réponse à tout. Il y a des phénomènes étranges qui ne s’expliquent pas.