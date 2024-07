5 conseils infaillibles pour choisir le prénom de votre futur bébé sans dispute

Élire un prénom pour le futur bébé est une étape assez symbolique. Mais lorsque les parents campent sur leurs idées et refusent de coopérer, ce choix devient un vrai challenge. À chaque fois que le sujet revient sur la table, il sème la discorde et génère une guerre silencieuse. Pourtant, cette prise de décision est cruciale tant pour l’enfant en devenir que pour la santé du couple, en route vers la parentalité. Ce prénom, qui concrétisera l’identité de ce petit être, est censé rassembler les troupes, pas les déchirer. Alors voici quelques conseils utiles pour désamorcer un désaccord sur le prénom de votre futur bébé et (enfin) trouver un terrain d’entente.

Écoutez-vous mutuellement

En cas de désaccord sur le prénom du futur bébé, les parents défendent généralement leurs arguments respectifs sans vraiment avoir l’oreille disponible. C’est un dialogue à l’étouffé où chacun tente de retourner le « jeu du prénom » en sa faveur. Mais pour un dénouement heureux, mieux vaut une conversation éclairée et sans fard.

Au lieu de vous livrer à une bataille verbale, adoptez une démarche plus empathique. Donnez-vous un temps de parole équitable durant lequel vous exposez pourquoi vous aimez ce prénom en particulier. Est-ce qu’il a une valeur sentimentale particulière pour vous ? A-t-il une signification chère à vos yeux ? Ou est-ce simplement parce qu’il sonne bien ?

N’essayez pas de discréditer la proposition de l’autre ou de la critiquer. Le choix du prénom n’est en aucun cas une compétition ou une démonstration de force. Même si vous avez une idée très précise en tête depuis l’annonce de la grossesse, faites preuve de souplesse avec votre partenaire. Et si jamais vous n’êtes pas en phase avec sa suggestion, justifiez-vous dans le calme.

Est-ce que ce prénom est trop original ou au contraire trop arriéré à votre goût ? Où fait-il trop fourcher la langue ? Troquez le monologue passif contre une écoute active de qualité. Avoir un désaccord sur le prénom du futur bébé est assez commun, mais ce petit différend ne doit pas entacher l’harmonie du couple ni conduire à des sacrifices. Abordez-le plutôt comme un exercice d’équipe.

Faites une liste séparée de prénoms

Autre tactique pour arbitrer la partie : faites deux listes distinctives avec vos prénoms « coups de coeur » et croisez-les pour voir lequel ressort gagnant. Entourez les prénoms qui vous plaisent et barrez ceux qui vous parlent moins. Après ce tirage, il ne devrait rester qu’une mince liste de prénoms. Ensuite, à vous d’en parler posément.

Vous pouvez certainement pointer des similitudes dans les consonances, le style ou la longueur de vos prénoms respectifs. Pas question d’improviser un « pierre, feuille, ciseau » pour résoudre ce désaccord sur le prénom du bébé. Vous avez d’autres issues bien moins frustrantes. Dans le meilleur des cas, vous pourrez peut-être combiner les deux prénoms restants pour en faire une création originale.

N’oubliez pas la solution du deuxième prénom

Même si sur le papier, le deuxième prénom a moins d’importance que le prénom principal, il permet parfois de trouver un compromis et de combler toutes les attentes. Mais là encore, cette option peut s’avérer houleuse. Vous n’êtes pas à l’abri des conflits, surtout si votre partenaire insiste pour mettre son prénom fétiche en pôle position. Vous allez devoir coordonner vos points de vue et mettre vos esprits de vainqueur sous cloche.

Le but n’est pas de savoir quel prénom l’emportera sur l’autre à l’état civil, mais d’élargir les ouvertures. L’ajout d’un deuxième prénom doit surtout être considéré comme un acte d’équité entre les parents. Cette solution permet aux deux parents d’apporter leur « touche » personnelle et de s’investir mutuellement dans ce choix de la plus haute importance. En plus, si votre enfant n’aime pas son prénom principal à un moment donné, il a toujours la possibilité de l’intervertir avec le second. Pas de jaloux !

Laissez-vous un temps de réflexion

En cas de désaccord sur le prénom du futur bébé, les parents ne s’offrent aucun temps mort dans leur plaidoirie improvisée. Pourtant, il est essentiel de prendre du recul pour ne pas en faire une affaire d’État. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision « définitive ». Vous avez neuf mois pour nourrir votre réflexion. Alors inutile de vous mettre la pression et de forcer votre partenaire à déclarer forfait avant l’heure.

Ce n’est pas parce que vous avez des opinions divergentes lors d’une première discussion que le sujet reste figé pour toujours. Accordez-vous le temps nécessaire pour mûrir votre réflexion et portez votre attention sur autre chose en attendant. Retrouvez-vous autour d’une activité qui vous unit dans votre nouveau rôle de parents : aménagement de la chambre ou achat des vêtements. Plus vous cultivez la complicité dans votre couple, mieux vous parviendrez à élucider la question du prénom.

Plus insolite, demandez à l’IA de trancher à votre place

Si malgré toutes ces techniques, le désaccord sur le prénom du futur bébé persiste, confiez le choix à l’Intelligence Artificielle. Un dernier recours assez saugrenu, mais bien réel. Pour que les parents puissent entamer l’âge de paix sur le prénom de leur progéniture, l’outil « Names I like » leur donne des pistes plutôt convaincantes. Nul besoin d’être très doué.e sur le net pour s’initier à cet engin 2.0.

Vous devez simplement répondre à 20 questions qui portent sur vos préférences et renseigner le sexe du futur bébé. Et comme par magie, l’algorithme vous dresse une liste des 30 prénoms qui collent le plus à votre style. En supplément, l’IA vous délivre la cote de popularité de chaque prénom pour garder une certaine « fraîcheur ». De quoi vous épauler dans cette rude quête.

Le désaccord sur le prénom du futur bébé ne doit pas remettre en cause toute votre vie de couple. Au contraire, c’est une étape semée d’embûches, mais indéniablement fédératrice. Qu’il s’agisse de puiser dans les références Disney ou le répertoire « rétro » des années 60, ce prénom est ce qui définit votre bout de chou.