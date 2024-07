Ce jeu de plage que les enfants adorent peut s’avérer dangereux !

À la plage, les enfants se découvrent des qualités en maçonnerie et façonnent le sable de mille et une façons. Avec leurs petits doigts, leur pelle et leur seau, ils érigent des châteaux, des cavités et creusent des trous jusqu’à espérer voir un trésor. De prime abord, ce jeu à flanc de mer semble assez inoffensif. Pourtant, il a déjà fait plusieurs victimes. Ces trous, parfois profonds, prennent l’allure de piège géant et s’apparentent à un gouffre inextricable pour les bambins de petite taille. S’en extirper est presque aussi difficile que sortir d’une avalanche qui avale tout sur son passage. Lorsque les rives poudreuses ressemblent à un vrai gruyère, il y a danger. D’où l’importance de garder un œil attentif sur vos enfants pendant votre session de bronzage. Le jeu de plage pour enfants le plus dangereux n’est donc pas le beach-volley ou la bataille de sable…

Le sable, un terrain de jeu amusant qui peut vite devenir hostile

Au plus fort des vacances estivales, les enfants rivalisent de créativité à plage et s’improvisent ouvriers en herbe. Après avoir pataugé quelques instants dans la grande bleue, ils s’embarquent dans un énorme chantier avec leurs petits outils floqués Pat Patrouille ou Miraculous. Les plus inventifs construisent des forteresses directement inspirées de Disney tandis que les plus téméraires creusent des trous aux allures de puits sans fin. En apparence, ce loisir manuel au bord de mer semble plutôt candide. Cependant, cette activité universelle qui transcende les générations n’est pas si innocente qu’elle en a l’air.

À l’évocation du jeu de plage pour enfants le plus dangereux, ce n’est pas forcément cette attraction à base de sable qui vient en premier à l’esprit. Les parents pensent certainement davantage au frisbee qui peut atterrir en pleine face ou à la bouée licorne qui peut partir à la dérive. En revanche, ils sont peut-être loin de s’imaginer que creuser des tunnels comme une taupe sous terre est parfois plus fatal qu’une attaque de requin. Si l’enfant tombe malencontreusement dans cette fosse creusée à mains nues, le sable risque de l’engloutir totalement.

Une sobre poignée de sable ne pèse peut-être pas grand-chose, mais un mètre cube de sable atteint en moyenne 2000 kg, soit le poids d’une voiture. Se retrouver prisonnier du sable est aussi traumatisant que d’être bloqué sous la neige. Une fois dans le corps, le sable durcit et prend la même texture compacte que du ciment. Il bouche la respiration et mène à l’étouffement. Le sable est une matière imprévisible qui peut vite se retourner contre celleux qui la manipulent. Faire des souterrains sous le sable est un jeu de plage pour enfants plutôt commun, mais il est aussi dangereux que de nager sans brassard dans l’eau.

Des faits divers recensés chaque année à cause de ce jeu

Même si les accidents de sable mortels restent plutôt rares et marginaux, certains font tout de même les gros titres de l’actualité. En février dernier, sur une plage de Floride, une fillette de cinq ans a perdu la vie en voulant se cacher dans un trou. Accompagnée d’un garçon, qui lui, s’en est sorti sans blessures graves, elle avait sauté à pieds joints dans une cuve de sable de 1m50 de profondeur. Les deux se sont retrouvés complètement absorbés sous une marée de grains incontrôlable.

Même scénario catastrophe à domicile, sur la plage landaise de Moliets en 2023. Un adolescent de 16 ans s’est fait avaler tout cru par ce sable dévorant. Avec le coup de main de son père, il essayait de relier deux trous entre eux pour faire une petite galerie souterraine. Il s’était engouffré dans ce passage « personnalisé », le croyant suffisamment résistant, mais les parois avaient cédé. Comme paralysé, le jeune homme ne pouvait plus remonter à la surface. Cinq sauveteurs avaient été appelés en renfort et trente touristes s’étaient aussi mobilisés pour extraire l’adolescent. Heureusement, il s’en était tiré indemne.

Ce jeu de plage qui tient en haleine les enfants et qui offre un peu de paix aux parents est dangereux et peut se clore de façon tragique. Dans le pire des cas, certains enfants se retrouvent enterré.e.s vivant.e.s. Une fin qui n’était pas du tout prévue dans le script de leur histoire imaginaire.

Les préconisations des sauveteurs pour faire des trous sans risque

Pour éviter que le jeu de plage préféré des enfants ne mue en un gouffre dangereux, les parents doivent prendre quelques précautions. Pas question de leur ôter le plaisir de faire des cratères dans le sable ou d’interrompre leur fouille à revers de pelle en plastique. Inutile également de leur conseiller de creuser là où le sable baigne dans l’eau. En plus de voir leurs précieuses constructions, forgées à la sueur de leur front, balayées par les vagues, le sable n’y est pas plus « robuste ». Qu’importe l’emplacement, le risque est tout aussi accru.

Les sauveteurs, familiers de ce « tapis doré », recommandent plutôt de creuser des trous larges qui arrivent au maximum jusqu’aux genoux. La présence des parents est obligatoire pour « ajuster » la taille de la cavité si jamais l’enfant se trouve soudainement une vocation pour la spéléologie. Même si l’idée de faire des tunnels paraît plutôt tentante, mieux vaut, là aussi, réfréner les ambitions des bambins. Suggérez-leur plutôt de faire des édifices en grain hors du sol. Mettez aussi la main à la pâte !

Ce jeu de plage pour enfant, qui berce encore vos souvenirs, peut prendre un caractère dangereux. En résumé, sur le sable ou dans les flots azur, la menace plane constamment. D’où l’importance d’avoir les yeux partout. D’ailleurs, privilégiez des maillots de bain rouge pétant pour une protection renforcée.