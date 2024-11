Violences intrafamiliales : L’Enfant Bleu et Cédric Doumbè s’unissent pour une campagne choc !

Chaque semaine en France, un.e enfant meurt sous les coups de ses parents. Cette réalité brutale et insupportable ne peut plus être ignorée. Derrière les murs des foyers, loin des regards, se cache un drame : 77 % des enfants victimes de maltraitance subissent ces violences au sein même de leur famille. Une tragédie silencieuse que l’association « L’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée » combat depuis des années. En ce mois de novembre, elle frappe fort avec une campagne de sensibilisation inédite portée par Cédric Doumbè, figure du MMA et champion au grand cœur.

Un spot qui frappe fort

Le cœur de cette campagne est un spot télévisé d’une trentaine de secondes, dévoilé le 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Réalisé par Havas Sports & Entertainment et diffusé gracieusement dans des lieux stratégiques – gares, métros, vitrines commerciales, et sur France 5 en décembre – le film choque autant qu’il émeut. Avec un spot percutant, la campagne bouleverse en effet les codes, établissant un parallèle saisissant entre la violence visible et encadrée des sports de combat et celle, cachée, insidieuse, qui se déroule derrière les portes des foyers. Le message est clair : « L’endroit le plus violent n’est pas toujours celui qu’on imagine ».

Cédric Doumbè est un pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes (Mixed Martial Arts – MMA) et précédemment kick-boxeur. Derrière les uppercuts et les accolades post-combat, l’homme a des convictions profondes. « Ça me rend fou que l’on puisse faire du mal à des enfants », confie-t-il. Et quand il découvre l’action de l’association L’Enfant Bleu, il n’hésite pas une seconde : il veut prêter sa voix, son image et son énergie à cette cause. Le MMA, un sport souvent associé à la violence extrême, devient ici une métaphore puissante : dans l’arène, deux adultes consentants se battent selon des règles strictes, sous l’œil vigilant d’un.e arbitre. Mais à la maison, la violence intrafamiliale est tout sauf encadrée, tout sauf consentie.

Des chiffres qui glacent le sang

La violence intrafamiliale est un fléau qui dépasse l’entendement. Selon un sondage réalisé en novembre 2022 par Harris Interactive-Toluna, 77 % des enfants maltraité.e.s le sont par un.e membre de leur famille. Ces chiffres révèlent une tragédie que beaucoup préfèrent ne pas voir. Pourtant, ses conséquences sont dévastatrices :

Traumatismes psychologiques : troubles de l’attachement, anxiété chronique, dépression, voire troubles dissociatifs.

troubles de l’attachement, anxiété chronique, dépression, voire troubles dissociatifs. Conséquences physiques : fractures, blessures graves, voire décès dans les cas les plus extrêmes.

fractures, blessures graves, voire décès dans les cas les plus extrêmes. Impact social : les enfants maltraité.e.s ont souvent des difficultés scolaires, relationnelles, et une plus grande probabilité de reproduire ou de subir des violences à l’âge adulte.

Face à l’urgence, l’association L’Enfant Bleu rappelle que chacun.e peut agir, même en cas de simple doute. Des numéros d’urgence comme le 119 (Allô Enfance en Danger) ou le 17 (Police Secours) permettent de signaler rapidement des situations suspectes. L’association elle-même offre une assistance précieuse via son 01 56 56 62 62.

Un combat qui doit tou.te.s nous unir

Ce n’est pas la première fois que Cédric Doumbè prête son image à une cause sociale. En 2020, il s’était déjà mobilisé aux côtés de La Maison des Femmes dans une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Cette fois, l’enjeu est encore plus intime : protéger les enfants, ces êtres vulnérables, victimes silencieuses de bourreaux qui devraient être leurs protecteurs. Pour Cédric Doumbè, cet engagement va au-delà de simples apparitions médiatiques. « Éduquer, c’est prévenir. Et prévenir, c’est sauver des vies », affirme-t-il.

Si cette campagne bouleverse, c’est parce qu’elle brise un tabou. La violence intrafamiliale reste un sujet difficile à aborder, souvent dissimulé sous un vernis de respectabilité. Mais elle ne peut plus être un secret. Pour L’Enfant Bleu, cette initiative est un pas de plus dans une mission de longue haleine. Cependant, une campagne ne suffit pas à enrayer le fléau. L’association appelle donc à une mobilisation générale : enseignant.e.s, voisin.e.s, ami.e.s, collègues… chacun.e peut devenir un maillon de la chaîne de protection en signalant des comportements ou situations inquiétants.

La collaboration entre L’Enfant Bleu et Cédric Doumbè est une claque nécessaire. Elle met en lumière un problème que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui continue de détruire des vies. Comme le dit Cédric Doumbè : « Il faut agir, pas demain, mais aujourd’hui. Chaque action compte. Chaque signalement peut sauver une vie ». Alors, prenez le relais ! Parce que derrière chaque porte fermée, un.e enfant attend peut-être votre aide.