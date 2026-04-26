Esses rituais de beleza podem revelar muito sobre como amamos.

Um delineado marcante, maquiagem leve, lábios impecavelmente pintados e brilhantes… seu jeito de se vestir reflete, ou revela, seus sentimentos românticos. Um psicanalista examinou essas escolhas estéticas e identificou quatro perfis distintos. A cada pincelada, o coração fala silenciosamente. Cada pequeno gesto, por mais inocente que seja, revela um detalhe sobre você.

Os diferentes perfis de viciados em beleza e seu estilo romântico.

Quando você se arruma em frente ao espelho, cria sua maquiagem quase instintivamente. Aplicar sombra, dar leves toques de blush nas bochechas, preencher os lábios, iluminar com pó cintilante… todos esses gestos se tornaram automáticos, como escovar os dentes ou lavar as mãos. Você se maquia sem nem pensar.

No entanto, quando você preenche os olhos como um artista diante de uma tela em branco, ou quando colore as maçãs do rosto como um escritor pontua seu texto, sua alma romântica transparece. Você redesenha os contornos do seu rosto não com lápis preto ou pó marrom, mas com a tinta do coração. Segundo o psicanalista Christian Richomme, que compartilhou suas ideias com o Doctissimo , os rituais de beleza que você realiza diariamente ao amanhecer permitem que você crie seu retrato romântico, bem distante de hashtags da moda e imagens do Pinterest.

Aquelas que usam maquiagem para "se agarrar"

Para algumas mulheres, a maquiagem não é um prazer, mas uma necessidade quase vital. É impossível se mostrarem sem filtro, sem correção, sem um "toque final". "O ritual é uma armadura para elas", explica Christian Richomme.

Essas devotas da pele perfeita e dos lábios impecáveis aplicam a maquiagem como um escudo. Por trás desse processo meticuloso, muitas vezes se esconde o medo de serem vistas naturalmente , em sua vulnerabilidade mais pura. "Sua mensagem oculta: 'Diga-me que sou desejável'". Elas buscam validação constante no olhar alheio, provas de amor para reforçar uma autoestima por vezes frágil.

Aqueles que cultivam a naturalidade

Por outro lado, algumas mulheres encaram a beleza com leveza. Elas conseguem sair sem base sem sentir qualquer crise de identidade. Para elas, a maquiagem é uma brincadeira, um bônus, nunca uma obrigação.

"A maquiagem é um prazer para elas, não uma necessidade", enfatiza a especialista. Seu ritual é suave, lento, quase meditativo. Elas massageiam a pele, aplicam o creme com atenção, como um ato de amor-próprio. "A mensagem implícita é: 'Estou me recentrando e me acalmando'". A capacidade de se amarem permite que amem sem dependência, com uma certa estabilidade emocional.

Aqueles que controlam cada detalhe

Algumas mulheres, no entanto, não deixam nada ao acaso. Cada elemento de sua aparência é controlado: sobrancelhas perfeitamente desenhadas, manicure impecável, perfume assinatura cuidadosamente escolhido.

"Eles gerenciam sua imagem como um território pessoal a ser protegido", analisa Christian Richomme. Por trás desse rigor, muitas vezes reside um desejo de manter o controle, mesmo dentro dos relacionamentos. "Sua mensagem implícita: 'Mostro o que quero, mas não tudo'". Eles amam, sim, mas a uma distância calculada, mantendo uma parte de si mesmos fora do alcance de todos.

Aquelas que mudam o tempo todo

Por fim, há aquelas cuja rotina de beleza é tão imprevisível quanto seu humor. Um dia sofisticada, no outro totalmente desinibida. Uma semana apaixonada por um novo produto, na seguinte completamente indiferente.

"A beleza varia com o humor", explica a especialista. A relação delas com a maquiagem torna-se, então, um reflexo direto do seu estado emocional. "A rotina de beleza é uma forma de lidar com emoções intensas e mutáveis." Aqui, o ritual serve como um refúgio, mas também como um barômetro emocional.

E se a sua rotina se tornasse uma ferramenta para o autoconhecimento?

Observar seus gestos em frente ao espelho é um pouco como ler nas entrelinhas do seu próprio diário. Por que este batom em vez de outro? Por que essa vontade repentina de apagar tudo ou, ao contrário, de intensificar tudo? Por trás dessas escolhas aparentemente inocentes, muitas vezes existem emoções buscando expressão.

Usar maquiagem pode se tornar uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Não para se julgar ou se rotular, mas para entender melhor suas necessidades emocionais. Você usa maquiagem para seduzir, para se sentir mais segura, para se proteger ou simplesmente para se agradar? A resposta pode variar dependendo das diferentes fases da vida, dos encontros ou até mesmo do seu estado emocional naquele dia. E é justamente aí que reside a sua riqueza.

Aprender a amar a si mesma sem filtros… com ou sem maquiagem

A verdadeira questão não é ficar sem maquiagem ou usá-la em excesso, mas sim deixar de ser emocionalmente dependente dela. Ser capaz de se olhar com ternura, com ou sem artifícios, é sem dúvida a forma mais saudável de amor-próprio.

Porque, no fim das contas, a maquiagem nunca deveria ser um requisito para se sentir amada, mas sim uma escolha livre, alegre, quase lúdica. Uma extensão de si mesma, não uma camuflagem. E em um relacionamento, essa liberdade muda tudo. Permite que você pare de tentar agradar a todo custo e, em vez disso, seja você mesma por completo. Que mostre suas nuances, seus contrastes, seus dias "bons" e seus dias "ruins".

No fim das contas, maquiar-se nunca é um ato trivial. É uma conversa íntima consigo mesma… que sempre acaba, de uma forma ou de outra, falando de amor.