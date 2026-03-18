Na praia, esta ex-atleta adota um visual "Baywatch" para o reboot da série.

Na praia, a ex-ginasta artística americana Livvy Dunne provoca o público com um look inspirado na série, posando com um conjunto vermelho e branco e um sorriso radiante.

Primeiras imagens do reboot de "Baywatch"

Em 16 de março de 2026, Livvy Dunne, ex-ginasta da LSU e influenciadora digital, compartilhou a primeira imagem de seu papel no reboot de "Baywatch" no Instagram. Deitada na areia, ela segura o roteiro das filmagens, vestindo uma meia-calça vermelha e uma regata branca, com um grande sorriso no rosto. A legenda , "Eu não sou salva-vidas, mas interpreto uma na TV", confirma seu papel como Grace, uma recruta entusiasmada, conforme descrito pelo Deadline .

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivia Dunne (@livvydunne)

Um elenco jovem e diversificado

Livvy Dunne junta-se ao grupo:

O ator canadense Stephen Amell (Hobie Buchannon)

A modelo americana Brook Nader

O ator americano Noah Beck,

A atriz, modelo e produtora canadense Shay Mitchell

Atriz, modelo e cantora americana Jessica Belkin

A atriz americana Hassie Harrison

ator americano Thaddeus LaGrone

David Chokachi reprisa seu papel como Cody Madison da série original (1989-1999). O reboot, com estreia prevista para 2026-2027 na Fox, promete "resgates cheios de adrenalina, relacionamentos complicados e heroísmo na praia" para uma nova geração.

Uma homenagem ao legado de "Baywatch".

A série original, estrelada pelo ator e cantor americano David Hasselhoff e pela atriz e modelo canadense-americana Pamela Anderson, continua sendo um clássico cult. Embora nenhuma participação especial tenha sido confirmada, Livvy Dunne personifica perfeitamente a energia "jovem" prometida por este revival, que moderniza a fórmula sem deixar de lado sua essência praiana e de ação.

Resumindo, Livvy Dunne lança com confiança o reboot de "Baywatch", transformando seu passado como ginasta em um trampolim para Hollywood. Um novo capítulo já está sendo escrito sob o sol da Califórnia.