Este ex-jogador de basquete, com 2,31 metros de altura, fez a transição para a indústria cinematográfica.

Ele sonhava em se tornar uma estrela do basquete. E foi justamente nas telonas que Robert Bobroczkyi brilhou. Com 2,31 metros de altura, o romeno embarcou em uma carreira em Hollywood que surpreendeu seus antigos fãs do basquete.

Um físico "excepcional" desde a infância.

Nascido em 17 de julho de 2000, em Arad, Romênia, Robert Bobroczkyi desafiou as expectativas desde muito jovem. Segundo relatos, ele já media cerca de 1,88 metros aos 8 anos de idade, ultrapassando a altura de sua mãe. Aos 12 anos, já havia superado a altura de seu pai. Na fase adulta, ele mede 2,31 metros, uma altura excepcional que o torna uma das pessoas mais altas de sua geração. Esse crescimento acelerado não é um mistério médico: foi confirmado que ele não sofre de nenhuma anormalidade de crescimento, mas simplesmente se beneficia de uma genética excepcional.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporonomy (@sporonomy)

Uma família de atletas de elite

Robert Bobroczkyi deve seu físico "extraordinário" em grande parte aos seus pais, ambos atletas de destaque. Seu pai, Zsigmond Bobroczkyi, é um ex-jogador de basquete da seleção romena, com 2,16 metros de altura, que jogou ao lado do gigante da NBA Gheorghe Mureșan. Sua mãe, Brunhilde, ex-jogadora de vôlei e handebol, tem 1,85 metros de altura. Criado nessa família de atletas, o jovem Robert foi naturalmente atraído para uma carreira no basquete, onde seu físico parecia prometer um futuro brilhante.

Um começo promissor na quadra

A carreira atlética do jovem romeno começou em 2014, quando o clube italiano Stella Azzurra o recrutou para sua academia de jovens. Lá, ele jogou como pivô e contribuiu para a vitória de sua equipe no campeonato sub-15. Reconhecido por seus arremessos de média distância e passes precisos, ele cruzou o Atlântico em 2016 para ingressar no prestigiado Instituto SPIRE em Geneva, Ohio. Tornando-se uma sensação na mídia, ele alimentou os sonhos de uma futura estrela romena da NBA. Em seguida, continuou seus estudos na Universidade Cristã de Rochester, em Michigan, concluindo sua carreira universitária em 2022.

Uma carreira no basquete prejudicada por problemas nas costas.

Embora sua trajetória profissional parecesse definida, a realidade física acabou por alcançar Robert Bobroczkyi. O ex-promissor jogador de basquete sofre de escoliose severa e dores crônicas nas costas, consequências diretas de seu físico considerado excepcional.

Esses problemas de saúde gradualmente complicaram suas aspirações atléticas de alto nível, acabando por pôr fim às suas ambições profissionais no basquete. Em 2022, em um podcast americano, ele próprio falou sobre "a perspectiva de ter que olhar para outros horizontes". Uma transição que descreveu como "difícil" para um jovem cuja vida inteira, até então, parecia girar em torno da quadra de basquete.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por HIDDEN® (@hidden.ny)

Das quadras de basquete para as telonas com Alien: Romulus

Em 2024, o destino de Robert Bobroczkyi tomou um rumo inesperado. Ele fez sua estreia no cinema em "Alien: Romulus", o nono filme da saga de terror dirigida por Fede Álvarez. Ele interpretou "A Prole", um híbrido meio humano, meio Xenomorfo, que aparece no ato final do filme.

O ator foi escolhido por causa de seu físico singular: seu corpo longo e esguio e sua marcha incomum permitiram que a criatura ganhasse vida com efeitos digitais mínimos. Grande parte da atuação dependia de maquiagem e próteses, exigindo entre cinco e seis horas de preparação todas as manhãs.

Uma atuação elogiada por toda a equipe de filmagem.

Apesar de sua falta de experiência como ator, Robert Bobroczkyi impressionou toda a equipe de filmagem. O diretor Fede Álvarez elogiou publicamente seu trabalho: "Ele entregou uma atuação incrível para alguém que nunca tinha feito nada parecido antes. Ser alto é uma coisa — ao lado de Cailee [Spaeny], que tem 1,52 metro de altura, é mágico. Mas ele trouxe um talento que nos deixou boquiabertos."

O supervisor de efeitos visuais do filme, Daniel Macarin, disse à Variety: "A primeira vez que vi as cenas gravadas com esse ator, com mais de 2 metros de altura, em seu figurino, foi aterrorizante." Para se preparar para o papel, Robert Bobroczkyi passou por vários meses de treinamento em atuação e movimento cênico.

Um papel de apoio em Backrooms, outra franquia muito aguardada.

O sucesso do filme "Alien: Romulus" abriu as portas de Hollywood para o jovem ator romeno. Em 2026, Robert Bobroczkyi deu continuidade à sua carreira promissora ao integrar o elenco de "Backrooms", a aguardada adaptação cinematográfica da franquia de terror que surgiu nas redes sociais. Bobroczkyi interpreta uma criatura aterrorizante, consolidando sua posição como ator especializado em figuras perturbadoras e imponentes. É um nicho no qual ele segue os passos de outros grandes atores como o falecido Neil Fingleton ("Game of Thrones", "X-Men").

Uma mudança de carreira que agrada às gerações mais jovens.

Além do seu desempenho individual, a trajetória de Robert Bobroczkyi ressoa particularmente com a sua geração. Numa época em que muitos jovens atletas veem as suas carreiras interrompidas por lesões, a sua trajetória mostra que é possível recuperar e transformar uma característica física numa mais-valia profissional.

Paralelamente à sua carreira de ator, ele também está cursando estudos em cibersegurança na Rochester Christian University, demonstrando sua recusa em se limitar a um único caminho. Essa abordagem multidimensional diz muito sobre sua capacidade de adaptação.

Das quadras de basquete para as telonas, Robert Bobroczkyi protagonizou uma das transições de carreira mais inesperadas de nossa época. O ex-promissor jogador romeno de basquete se consolidou, em apenas dois filmes, como uma figura de destaque no cinema de terror contemporâneo. Essa trajetória prova que o fim de uma carreira esportiva também pode ser o início de uma nova aventura — às vezes muito mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar.