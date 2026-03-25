Cette habitude courante pourrait affecter la santé du cerveau

Dormir est souvent présenté comme un allié incontournable de votre bien-être, et c’est vrai. Toutefois, selon certaines recherches, trop dormir ne serait pas forcément une bonne idée pour votre cerveau. Une étude récente relance le débat sur cette habitude.

Dormir plus ne veut pas toujours dire mieux

On entend souvent qu’il faut « récupérer » en dormant davantage, surtout après des périodes de fatigue. Pourtant, une étude menée par l’Université du Texas suggère qu’un excès de sommeil pourrait avoir l’effet inverse sur les fonctions cognitives.

Les chercheurs ont observé que dormir plus de neuf heures par nuit serait associé à une baisse des performances mentales. Mémoire, capacité de raisonnement ou encore gestion des tâches complexes pourraient être impactées. Loin de culpabiliser vos besoins en repos, ces résultats invitent surtout à repenser l’équilibre plutôt que la quantité à tout prix.

Des effets observés sur plusieurs capacités du cerveau

Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont analysé les données de 1 853 adultes en bonne santé, sans antécédents de démence ou d’accident vasculaire cérébral. Résultat : les personnes qui dormaient longtemps présentaient davantage de difficultés dans plusieurs domaines cognitifs. Cela concernait notamment la mémoire, les capacités visuospatiales (comme se repérer dans l’espace) et les fonctions exécutives, essentielles pour organiser, planifier ou prendre des décisions.

Fait intéressant, ces liens persistent même lorsque les chercheurs prennent en compte d’autres facteurs comme l’âge ou l’état de santé général. Cela laisse penser que le sommeil excessif pourrait être associé à une forme d’accélération du vieillissement cérébral.

Un lien à nuancer avec l’état émotionnel

Avant de tirer des conclusions trop rapides, un élément clé mérite votre attention : le rôle de la santé mentale. Les longues durées de sommeil sont souvent associées à des symptômes dépressifs. Or, la dépression elle-même peut influencer les capacités cognitives et la qualité du sommeil.

Les chercheurs soulignent donc que ce n’est pas forcément le sommeil en lui-même qui pose problème, mais ce qu’il peut refléter. Dormir beaucoup peut parfois être le signe d’un déséquilibre émotionnel ou d’une fatigue mentale profonde. Dans ce contexte, ajuster la durée de sommeil pourrait devenir un levier intéressant, notamment chez les personnes concernées par des troubles de l’humeur.

Trouver votre juste équilibre

Alors, faut-il s’inquiéter si vous aimez faire de longues nuits ? Pas nécessairement. Les spécialistes recommandent généralement de viser entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour soutenir les fonctions cognitives. Cette fourchette reste indicative : chaque corps a son propre rythme, et votre ressenti compte tout autant.

Si vous vous sentez reposée, énergique et concentrée, c’est souvent le signe que votre sommeil vous convient. En revanche, si vous dormez longtemps mais que vous ressentez de la fatigue, un manque de motivation ou des difficultés de concentration, cela peut être un signal à écouter avec bienveillance.

Le sommeil, une question de qualité avant tout

Au-delà du nombre d’heures, la qualité du sommeil joue un rôle essentiel. Un sommeil régulier, réparateur et aligné avec votre rythme biologique est bien plus bénéfique que des nuits longues mais fragmentées. Prendre soin de votre sommeil, c’est aussi prendre soin de votre cerveau. Cela passe par des habitudes simples : horaires réguliers, environnement apaisant, réduction des écrans le soir. Et surtout, par une écoute attentive de votre corps. Votre fatigue, votre énergie et votre humeur sont de précieux indicateurs.

En résumé, le sommeil reste un pilier fondamental de votre bien-être. Toutefois, comme souvent, l’équilibre est la clé. Trop peu dormir peut vous fragiliser, mais trop dormir aussi. L’objectif n’est pas la perfection, mais une harmonie qui respecte votre corps et votre fonctionnement.