Selon une étude, la couleur du mur d’une chambre pourrait perturber le sommeil

Vous pensez que votre sommeil dépend uniquement de votre matelas ou de votre routine du soir ? La science suggère que votre chambre elle-même pourrait jouer un rôle plus important que prévu. Et plus précisément… la couleur de vos murs. Certaines teintes influenceraient votre détente, votre endormissement et même la durée de votre sommeil.

Quand les couleurs parlent à votre cerveau

La psychologie environnementale s’intéresse depuis plusieurs années à l’impact de notre cadre de vie sur le bien-être. Et dans une chambre, l’ambiance visuelle n’est jamais neutre.

Selon plusieurs observations, certaines couleurs stimulent davantage le cerveau que d’autres. Les tons vifs comme le rouge ou l’orange intense sont souvent associés à l’énergie, à l’activité et à l’éveil mental. Autrement dit, des couleurs dynamiques peuvent maintenir votre esprit dans un état plus actif, ce qui n’est pas toujours idéal au moment de dormir.

À l’inverse, des teintes plus douces semblent envoyer un message opposé au corps : ralentir, relâcher, se poser. Des recherches relayées dans différents travaux sur l’environnement intérieur indiquent que les couleurs influencent directement la perception de l’espace et l’état émotionnel.

Le bleu, allié surprise des nuits plus longues

Parmi les couleurs étudiées, le bleu revient souvent comme une teinte particulièrement favorable au repos. Des résultats suggèrent que les personnes dormant dans une chambre aux tons bleus auraient tendance à dormir plus longtemps que celles exposées à des couleurs plus stimulantes.

Cette association n’a rien d’un hasard : le bleu est fréquemment lié à la tranquillité, au calme et à la sérénité. Il rappelle également des éléments naturels comme le ciel ou l’eau, ce qui peut renforcer une sensation d’apaisement. D’autres couleurs sont également considérées comme favorables à une ambiance reposante :

le vert doux, souvent associé à la nature et à l’équilibre

le beige, qui crée une atmosphère chaleureuse et neutre

le gris clair, apprécié pour son effet discret et calme

Ces teintes ont un point commun : elles évitent la surcharge visuelle et permettent à votre esprit de se détendre plus facilement.

Une chambre qui prépare doucement au sommeil

La couleur des murs n’agit pas seule. Elle fait partie d’un ensemble plus large qui influence votre capacité à bien dormir. La luminosité, la température de la pièce, les écrans avant le coucher ou encore votre routine du soir jouent également un rôle essentiel. Lenvironnement visuel peut toutefois agir comme un signal subtil envoyé au cerveau.

Une chambre aux couleurs apaisantes peut ainsi contribuer à créer une atmosphère cohérente avec le repos. Votre esprit comprend alors plus facilement qu’il est temps de ralentir, ce qui facilite la transition vers le sommeil.

Une influence réelle, mais personnelle

Les chercheurs rappellent toutefois que la perception des couleurs reste très subjective. Une même teinte peut être perçue comme apaisante par une personne et neutre, voire stimulante, par une autre. L’état émotionnel, les habitudes de vie ou même les souvenirs associés à certaines couleurs peuvent influencer cette perception.

Cela signifie qu’il n’existe pas une « couleur parfaite » universelle pour dormir. En revanche, certaines tendances se dégagent clairement : les tons doux et peu saturés semblent globalement plus favorables au repos.

Une décoration au service de votre bien-être

Sans transformer votre chambre en laboratoire, repenser légèrement vos couleurs peut déjà changer l’ambiance générale de la pièce. L’objectif n’est pas de suivre des règles strictes, mais de créer un espace dans lequel vous vous sentez bien, détendu et à l’aise. Une chambre apaisante peut devenir un véritable cocon, un lieu où votre corps et votre esprit comprennent naturellement qu’il est temps de ralentir.

En résumé, la couleur de vos murs ne décidera pas à elle seule de la qualité de vos nuits, mais elle peut clairement influencer l’atmosphère globale de votre chambre. Et parfois, un simple changement de teinte suffit à transformer votre rapport au sommeil et à votre bien-être.