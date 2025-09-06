Et si l’on pouvait voir les sons ? Pour certaines personnes, ce n’est pas une image poétique, mais une réalité neurologique. Cette expérience porte un nom : la synesthésie. Ce phénomène rare permet à certains individus de percevoir deux sens en même temps — par exemple, voir des couleurs lorsqu’ils entendent de la musique. Une capacité qui intrigue autant qu’elle inspire.

Quand la musique devient couleur

La synesthésie est une particularité du cerveau dans laquelle la stimulation d’un sens active automatiquement un autre. Une chanson peut ainsi évoquer une forme, un chiffre, une couleur, ou même une texture. Pour ceux qui vivent cette expérience, cette perception croisée est parfaitement naturelle.

C’est le cas de Billie Eilish, qui en a parlé à plusieurs reprises, notamment lors de son passage dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Elle y décrit son fonctionnement : “Chaque jour de la semaine a une couleur, un chiffre, une forme. Parfois, certaines choses ont une odeur, une température ou une texture dans mon esprit.” (The Tonight Show, NBC, 2022)

Dans une autre interview pour YouTube Music, elle ajoute : “Je pense visuellement d’abord, pour tout ce que je fais. Tout ce que je crée a une couleur, une texture, un jour de la semaine et même une forme.” Billie confie que ses clips, ses décors de concerts et ses pochettes sont tous influencés par cette perception sensorielle unique.

Une source d’inspiration pour d’autres artistes

Billie Eilish n’est pas la seule à avoir parlé publiquement de sa synesthésie. D’autres artistes ont également évoqué leur rapport particulier aux sons et aux couleurs :

Alessia Cara : dans une interview à Umusic, elle explique que pour elle, “chaque son est aussi visuel” et que cela l’aide à créer l’univers visuel de ses chansons.

Pharrell Williams : dans une interview à NPR, il décrit la synesthésie comme “le pouvoir de l’esprit” qui permet de visualiser ce qu’on entend.

Lorde : dans une interview à NME, elle raconte qu’elle a longtemps cru que tout le monde associait des couleurs aux jours de la semaine ou aux prénoms.

Charli XCX : dans un entretien avec BBC News, elle dit qu’elle “voit la musique en couleurs” et qu’elle ne peut écrire un morceau sans visualiser son clip.

La synesthésie reste un phénomène méconnu, mais pour les personnes qui en font l’expérience, elle est ainsi une richesse. Voir la musique, ressentir les sons comme des formes ou des couleurs, permet non seulement d’exprimer la créativité différemment, mais aussi de mieux comprendre la diversité des perceptions humaines. Et si cette manière de percevoir devenait une source d’inspiration pour nous tous ?