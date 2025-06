Les habitudes des centenaires qu’on pourrait tous adopter

Pas besoin de changer de vie du jour au lendemain pour espérer vieillir en bonne santé. Les experts en longévité le confirment : de petites habitudes quotidiennes, simples et accessibles, peuvent faire une grande différence.

Marcher davantage, sans forcément faire du sport

Pas besoin d’un abonnement en salle ou d’un programme intensif pour faire du bien à son corps. Selon une étude relayée dans le HuffPost, atteindre 7 000 pas par jour réduit de 70 % le risque de décès prématuré chez les adultes d’âge moyen. Une simple promenade, monter les escaliers ou marcher pendant un appel téléphonique suffisent à faire bouger le corps de façon bénéfique.

Le psychiatre Tobias Dang, interrogé dans l’article, recommande d’intégrer la marche dans les moments de creux : marcher entre deux réunions, descendre une station plus tôt, ou simplement faire le tour du pâté de maisons. L’essentiel, dit-il, est de « trouver une activité plaisante, car si c’est agréable, on y revient ».

Méditer, ralentir, respirer

Un autre réflexe de longévité ? Prendre le temps de se recentrer. Méditation, respiration lente, yoga ou simple marche consciente : toutes ces pratiques aident à réduire le stress, facteur majeur de maladies cardiovasculaires.

Le Dr Joseph Mercola souligne dans le même article que cinq minutes quotidiennes suffisent à en ressentir les effets, notamment si ce temps est pris le soir avant le coucher. La méditation peut être aussi simple que fermer les yeux et respirer profondément. Pour ceux que cela intimide, il suggère des alternatives : observer consciemment les couleurs autour de soi, se déconnecter des écrans, ou utiliser une application guidée.

Cultiver les liens sociaux, chaque jour

La longévité ne dépend pas uniquement du corps, mais aussi du cœur. Les personnes âgées qui vivent plus longtemps sont souvent celles qui entretiennent des relations sociales régulières. Des études montrent que la solitude peut avoir un impact aussi délétère que fumer 15 cigarettes par jour.

Pour l’ancien Surgeon General américain Vivek Murthy, la clé se trouve dans les petits gestes : appeler un·e ami·e, saluer son voisin·e, échanger avec un commerçant… Ces interactions quotidiennes, aussi anodines soient-elles, renforcent notre bien-être global. Le Dr Rachel Marquez rappelle que ces échanges contribuent à « un sentiment d’appartenance, de lien, fondamental pour une vie longue et équilibrée ».

Améliorer son alimentation sans se priver

Changer son alimentation ne veut pas dire tout bouleverser. Selon le Dr Michael Greger, cinq ajustements simples peuvent avoir un impact majeur sur l’espérance de vie : consommer plus de légumineuses, de céréales complètes et de noix, et réduire la viande rouge et les boissons sucrées. Pas question de bannir les plaisirs, mais plutôt de les équilibrer.

Le Dr Wynnelena Canio conseille des substitutions intelligentes : passer du lait entier au lait écrémé, remplacer une barre sucrée par une poignée de fruits secs. Pour le Dr Greger, l’idée n’est pas la perfection, mais de faire en sorte que, la plupart du temps, notre assiette soit « plus proche du champ que de l’usine ».

Dormir mieux, pas forcément plus

Le sommeil est l’un des piliers silencieux de la santé. Selon la Mayo Clinic, les hommes qui dorment suffisamment vivraient en moyenne cinq ans de plus que ceux qui négligent leurs nuits. La Dre Florence Comite recommande entre six et huit heures de sommeil de qualité, incluant des phases de sommeil profond essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire.

Un bon sommeil commence souvent par une bonne hygiène de vie : éviter les écrans le soir, dîner léger, créer une routine de coucher apaisante.

Commencer la journée au soleil

Exposer son visage à la lumière naturelle dans l’heure suivant le réveil est un autre geste recommandé par les spécialistes. Il permet de réguler l’horloge biologique interne, essentielle au métabolisme, au sommeil et à l’humeur.

Cinq à dix minutes de lumière matinale suffisent, selon le Dr Rachel Marquez, pour « remettre à l’heure » les fonctions internes. Un rituel simple, gratuit, et étonnamment efficace.

Modérer sa consommation d’alcool

Enfin, vivre longtemps ne veut pas forcément dire renoncer au vin ou aux apéritifs, mais la modération est essentielle. Le Dr Naushira Pandya rappelle que plus d’un verre par jour pour les femmes et deux pour les hommes peut déjà avoir des effets délétères à long terme : maladies du foie, troubles cardiaques, chutes…

La solution ? Savourer avec attention et sans excès, en gardant à l’esprit que le corps, surtout après 50 ans, devient plus sensible à l’alcool.

Vivre plus longtemps ne dépend pas uniquement de notre patrimoine génétique. Les habitudes quotidiennes comptent. Ce que montrent les centenaires — et les médecins qui les étudient —, c’est que les petits gestes répétés chaque jour valent souvent mieux que de grandes résolutions inapplicables.

Appeler un ami, marcher quelques minutes, s’exposer à la lumière du jour, respirer plus lentement, dormir mieux, ou remplacer un en-cas par une poignée de noix : autant de gestes accessibles, sans révolution, mais puissants. Car, finalement, le secret n’est pas dans un remède miracle, mais dans la régularité du soin qu’on s’accorde.