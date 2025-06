Quand la chaleur empêche de dormir : les bons gestes que vous n’avez (peut-être) jamais testés

Quand la chaleur s’installe, trouver le sommeil peut vite devenir un vrai défi. Pourtant, quelques gestes simples, validés par des experts comme le Dr Gérald Kierzek de Doctissimo, peuvent vraiment changer vos nuits estivales.

Prendre une douche tiède avant de dormir

Lorsque le monde extérieur se transforme en fournaise, vous avez certainement le réflexe de vous rafraîchir sous une douche glacée. Pourtant, selon le Dr Kierzek, il est préférable de prendre une douche tiède plutôt que froide avant de se coucher. L’eau trop froide déclenche une réaction thermique qui pousse le corps à se réchauffer, alors qu’une douche tiède aide à faire baisser la température corporelle et facilite l’endormissement.

S’hydrater régulièrement, même la nuit

La chaleur favorise la déshydratation, y compris pendant le sommeil. Le Dr Kierzek recommande de boire tout au long de la soirée et de garder une bouteille d’eau à portée de main près du lit. Boire quelques gorgées avant de dormir et en cas de réveil nocturne aide à mieux supporter les températures élevées.

Adapter sa literie pour plus de fraîcheur

Oubliez les matières synthétiques et privilégiez des draps en coton léger, qui laissent respirer la peau et absorbent la transpiration. Rangez la couette et préférez un drap fin, voire dormez sans couverture si besoin. Une literie adaptée est essentielle pour ne pas transformer votre lit en sauna.

Créer un courant d’air efficace

Si vous n’avez pas de climatisation, ouvrez deux fenêtres opposées pour créer un courant d’air. Vous pouvez aussi placer un ventilateur près de la fenêtre pour aider à faire circuler l’air frais. Pour amplifier l’effet, placez une bouteille d’eau glacée ou un saladier de glaçons devant le ventilateur : l’air projeté sera ainsi plus frais.

Fermer volets et rideaux en journée

Pour empêcher la chaleur d’entrer, le Dr Kierzek conseille de fermer volets et rideaux dès le matin. Cela permet de garder les pièces à l’ombre et de limiter la hausse de température intérieure. Ce geste simple, souvent négligé, est pourtant l’un des plus efficaces pour préserver la fraîcheur de votre chambre.

Alléger le dîner

Le soir, privilégiez des repas légers et riches en eau : salades, fruits, soupes froides. Évitez les plats lourds, chauds ou épicés qui augmentent la température corporelle et rendent l’endormissement plus difficile. Gardez le barbecue et les saucisses-merguez pour le midi et prévoyez un menu moins copieux.

Rafraîchir le corps avant de dormir

Juste avant de vous glisser sous les draps, humidifiez vos bras, jambes et nuque avec un linge humide ou un brumisateur. Cette astuce simple procure une sensation immédiate de fraîcheur et facilite l’endormissement.

Avec ces gestes validés par Doctissimo et le Dr Gérald Kierzek, les nuits d’été n’ont plus à rimer avec insomnie. Testez, combinez et trouvez la routine qui vous permettra de retrouver un sommeil réparateur, même en pleine canicule.