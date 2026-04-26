Sommeil : le nombre d’heures recommandé chaque nuit selon l’âge

Le sommeil est l’un des piliers du bien-être. Il aide votre corps à récupérer, votre cerveau à fonctionner et votre humeur à rester plus stable. Cependant, avons-nous tous besoin du même nombre d’heures ? Pas exactement : les besoins évoluent avec l’âge… et selon chaque personne.

Pourquoi dormir compte autant

Pendant la nuit, votre organisme ne « s’éteint » pas, bien au contraire. Il profite de ce temps pour réparer certains tissus, consolider la mémoire, réguler des hormones et soutenir l’équilibre émotionnel.

Un sommeil insuffisant sur la durée peut favoriser la fatigue, les difficultés de concentration, l’irritabilité ou une sensation de brouillard mental. À l’inverse, un repos de qualité aide souvent à se sentir plus énergique, plus clair d’esprit et mieux ancré dans son corps.

Les besoins des bébés et des enfants

Chez les tout-petits, le sommeil joue un rôle majeur dans la croissance et le développement du cerveau. Les recommandations de référence indiquent généralement :

Nouveau-nés (0 à 3 mois) : 14 à 17 heures

Nourrissons (4 à 11 mois) : 12 à 15 heures

Enfants de 1 à 2 ans : 11 à 14 heures

Enfants de 3 à 5 ans : 10 à 13 heures

Enfants de 6 à 13 ans : 9 à 11 heures

Durant ces années, les longues nuits et les siestes participent notamment aux apprentissages et à la maturation du système nerveux.

Les ados : de gros dormeurs… souvent en manque de sommeil

À l’adolescence, les besoins restent élevés. Les experts recommandent généralement entre 8 et 10 heures par nuit pour les 14-17 ans. Le hic ? L’horloge biologique change souvent à cette période. Beaucoup d’ados ont naturellement envie de se coucher plus tard, alors que les horaires scolaires imposent un réveil matinal. Résultat : le compteur sommeil est parfois dans le rouge.

Les adultes : combien d’heures viser ?

Pour les adultes de 18 à 64 ans, les recommandations les plus courantes se situent entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Après 65 ans, les besoins restent proches, avec souvent une fourchette autour de 7 à 8 heures. En revanche, le sommeil peut devenir plus léger, avec davantage de réveils nocturnes ou des endormissements plus précoces. Cela ne signifie pas forcément « mal dormir », mais plutôt que le sommeil change de forme au fil de la vie.

Ces chiffres sont des repères, pas un examen

C’est un point essentiel : ces durées sont des moyennes issues d’études scientifiques. Elles donnent une tendance, pas une obligation stricte. Certaines personnes se sentent très bien avec 6 h 30 de sommeil, d’autres ont besoin de 9 heures pour être pleinement reposées. La génétique, le niveau d’activité physique, le stress, la santé mentale, les hormones ou encore les périodes de vie peuvent influencer vos besoins. Autrement dit, si vous ne cochez pas exactement la case « 8 heures », vous n’êtes pas en échec.

Quand la vraie vie bouscule la théorie

Soyons réalistes : entre travail, parfois enfants, charge mentale, études, déplacements ou encore périodes intenses, il arrive de dormir moins que prévu. Et parfois, on fait simplement comme on peut. Ces recommandations ne doivent donc pas devenir une pression supplémentaire. Le but n’est pas de performer la nuit ou de culpabiliser au moindre réveil. Mieux vaut chercher un équilibre réaliste : grappiller du repos quand c’est possible, soigner la régularité, écouter les signaux de votre corps et récupérer dès que vous le pouvez.

En résumé, le meilleur indicateur, c’est vous. Plus que le nombre exact d’heures, observez votre ressenti : vous réveillez-vous globalement reposé ? Restez-vous concentré dans la journée ? Ressentez-vous une somnolence importante ? Le sommeil idéal n’est pas identique pour tout le monde. Ces chiffres servent de boussole, pas de règle rigide. Votre corps a son propre rythme, et apprendre à l’écouter reste souvent la meilleure stratégie.