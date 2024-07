Glow : le sextoy versatile qui a laissé notre corps en extase !

En quelques années, l’image des sextoys a bien changé. Désormais, ces jouets intimes s’érigent dans de nombreuses tables de chevet et prennent le relais des index sous la culotte. Sur le marché de la sextech, les objets phalliques, aspirants, à oreille de lapin et à double tête rivalisent tous d’ingéniosité pour émoustiller l’entrejambe. Mais un dernier né, baptisé Glow, défie l’ordinaire et détrône les modèles les plus iconiques du rayon érotique.

Cette petite perle d’innovation qui tient dans la paume de la main a été imaginée par l’entreprise française NOERDEN. Depuis 2017, la griffe compose des accessoires intelligents au nom de notre bien-être. Avec Glow, elle signe une entrée fracassante dans l’univers très concurrentiel du sextoy et devient notre fournisseur officiel de frissons. Ce stimulateur clitoridien versatile est venu chahuter notre corps et il en garde encore de délicieux souvenirs.

Le sextoy Glow, couteau suisse du plaisir

Les sextoys d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les godes artisanaux en bois et en pierre de l’époque préhistorique. Ils redoublent d’imagination et de prouesse technique pour gâter l’intimité. Entre les vibromasseurs dernier cri, les rabbit toujours plus performants et les plugs haut de gamme, il y a de quoi se faire une collection plus étoffée que celle de Monsieur Grey. Mais dans le monde confidentiel du plaisir nouvelle génération, un petit nouveau commence à faire du bruit (et pas seulement sous la couette). Il se fait appeler « Glow » et se présente sous une forme organique assez singulière qui rappelle l’ammonite, sorte de coquillage.

Pensé par l’entreprise française NOERDEN, il a un petit gabarit, mais surclasse les sextoys les plus prisés du marché. La griffe, plus connue pour ses balances connectées et ses gourdes dotées d’un système de stérilisation unique, explore une autre facette du bien-être, sous la ceinture. Réputée pour ses créations avant-gardistes, elle met son expertise au service de notre clitoris. Pour une première, Glow est une franche réussite et n’a rien à envier à ses homologues siliconés de renom. Loin d’être intimidant, comme d’autres jouets qui s’étirent sur plusieurs centimètres, Glow s’adresse aux novices qui souhaitent s’émoustiller au rythme des vibrations.

Il combine 3 modes en 1 pour une véritable déflagration sensorielle. Son embout, qui se fond divinement avec l’anatomie du clitoris, diffuse des ondes d’air qui font le même effet qu’un cunnilingus (en dix fois mieux). Il flirte langoureusement avec cet organe aux 8000 terminaisons nerveuses, le tout, sans jamais le malmener ! Livré avec deux têtes interchangeables, l’un mime une langue humaine avec sa petite excroissance tandis que l’autre reprend la stimulation à air pulsé, commune aux plus illustres sextoys.

Un design ergonomique, facile à prendre en main

Le sextoy Glow, promis à un bel avenir entre les cuisses (et au-delà), a tutoyé notre intimité. Il est arrivé dans un écrin sophistiqué et minimaliste. Servi dans un pochon, pour le préserver des poussières ambiantes, il fait la taille d’un galet et se distingue d’emblée par ses couleurs pastels apaisantes. Grâce à ses courbes rondes et ses extrémités légèrement inclinées, il fusionne parfaitement avec le creux de la main.

Contrairement aux sextoys dédiés à la pénétration, Glow s’immisce naturellement dans les jeux de jambes en duo. Il trouve rapidement sa place entre les corps, en ébullition, des deux partenaires. Notre moitié ne l’a pas vu comme un concurrent, mais plus comme une partie prenante du triangle amoureux ou un détecteur de plaisir. Il n’a pas hésité à l’empoigner à son tour et à l’impliquer dans toutes les positions.

Si Glow inaugure la gamme de bien-être intime de l’entreprise NOERDEN, il a le sens du détail et possède un revêtement digne des sextoys les plus emblématiques de la sphère sensuelle. Les embouts, au plus proche de notre fragile intimité, sont fabriqués dans un silicone de grade médical tandis que le reste est en silicone et plastique ABS. La matière est aussi douce qu’une peau de velours et s’apparente à une véritable caresse au contact du corps. Nous avons déjà une petite vitrine de sextoys à domicile, mais celui-ci est certainement le plus précis et le plus intuitif.

Un objet puissant, mais silencieux qui met à l’aise

Le sextoy Glow, nouveau coup de génie de la griffe NOERDEN, est peut-être un accessoire de poche, mais il en a dans le ventre. Comme le dit l’adage, il ne faut pas se fier aux apparences. De prime abord, ce sextoy contemporain semble assez sobre dans ses fonctionnalités, voire basique. Pourtant, les boutons « + » et « -« déclinés sur le côté créent la surprise une fois en action. Ils ont plus de pouvoirs que nous le croyons. Avec eux, nous pouvons remixer notre plaisir à l’infini.

Au total, 3 modes de vibration aléatoires et 4 intensités, 3 modes de succion aléatoires et 6 intensités, et une stimulation effet langue avec 3 modes aléatoires et 6 intensités. De notre côté, nous préférons les sensations fortes et les décharges électriques spontanées. Nous zappons les pulsions aguicheuses et réglons les intensités à leur maximum. Les vibrations font caisse de résonance sur toute notre intimité, ce dans le calme le plus plat.

Glow est 30 % plus silencieux que la moyenne et ce n’est pas une parole en l’air. À l’inverse de certains sextoys qui se font entendre au-delà des cloisons et sont flanqués d’un moteur bruyant, Glow ne trahit pas nos séances de masturbation solitaire. Doté de la technologie Suck-quiet™, exclusive à NOERDEN, il émet un son à peine perceptible que nos gémissements ne tardent à couvrir.

Glow, un sextoy propice à l’aventure

Glow est un sextoy initiatique. Il nous invite à parcourir notre corps de haut en bas et à explorer cette vaste carte des zones érogènes. Avec lui sous les doigts, nous expérimentons la sensibilité de notre corps et déchiffrons nos préférences sexuelles. Notre sexualité se révèle soudainement comme un livre ouvert. Très décomplexant, Glow nous incite à sortir des sentiers battus de l’intimité pour découvrir d’autres pratiques jamais tentées auparavant. Nous l’avons fait retentir sur nos tétons et autant vous dire que nous en gardons de divins souvenirs.

Polyvalent, il nous autorise toutes les folies érotiques. Nous osons braver les limites de l’entrejambe pour aller vers le nombril, la nuque, les lèvres et toutes les parties du corps hautement réactives. Partout où il passe, Glow provoque l’ivresse de la chair. Au gré de cette déambulation à revers d’embout, l’orgasme ne se fait pas attendre. Avec Glow, la jouissance, c’est cadeau.

Des détails « en plus » qui font la différence

Glow est une petite bombe technologique. L’entreprise NOERDEN, appréciée pour son noble savoir-faire et son approche visionnaire, l’a soigné sous toutes les coutures. En parallèle de toutes ses qualités élogieuses, Glow a d’autres valeurs ajoutées. Il est étanche et nous suit jusque dans nos ébats aquatiques pour se rendre encore plus indispensable.

Autre atout et pas des moindres, surtout en pleine période de grands départs : il a un mode verrouillage. En un simple geste, Glow se bloque et passe inaperçu dans vos valises ou vos sacs de voyage. Un must pour l’embarquer partout, sans craindre de vous « faire prendre ». Glow a 2h d’autonomie et se recharge sur une prise, grâce à un câble magnétique, qui évite la casse ou les vilaines chutes.

Les géants du plaisir « assisté » ont du souci à se faire. Le sextoy Glow, brillante invention de NOERDEN, est bien parti pour devenir un bestseller. Il va glow up vos retrouvailles au coin de l’oreiller et vos sessions d’auto-calinage.

