Découvrez le sextoy parfait pour votre signe astrologique !

Et si vous laissiez les astres remplir votre collection de jouets sexuels et dicter votre choix au rayon érotique ? Que vous soyez de nature aventureuse, fougueuse ou calme, votre signe astrologique s’affirme en public, mais aussi sous la couette. Pour trouver un sextoy qui vous ressemble et qui matche avec votre caractère, fiez-vous à votre signe astrologique. Avec cet unique critère en toile de fond, pas de déceptions au creux du lit. Ces love toys vont vous envoyer valser vers une autre galaxie nommée « extase » et vous faire vivre des sensations interstellaires. Alors prêt.e pour le décollage ?

Bélier, un stimulateur clitoridien nommé Glow

Énergique et passionné, le Bélier aime prendre des initiatives au lit. Doté d’un caractère dominant et d’une âme romantique, il est à mi-chemin entre Monsieur Grey et Roméo. En général, pendant les rapports, le Bélier ne passe pas par quatre chemins. De nature frondeuse, il a parfois tendance à confondre vitesse et précipitation. Expansif, il n’hésite pas à prendre les devants quand les ébats ne sont pas assez rythmés à son goût. C’est lui qui enclenche la seconde lorsque l’orgasme se fait un peu trop attendre.

Le stimulateur clitoridien « tout en un » Glow est le sextoy parfait pour ce signe astrologique de terre. Ce jouet à la silhouette singulière et au design insolite signé NOERDEN, lui permet d’aller à l’essentiel et de cibler précisément le clitoris. Il possède deux embouts interchangeables : un à air pulsé et un autre qui imite fidèlement la langue humaine. Avec ses trois modes en un, ce sextoy à la pointe de la technologie permet au Bélier d’avoir le contrôle sur son plaisir, sans entraver les va-et-vient de sa moitié. En plus Glow se recharge grâce à un câble magnétique, un système plutôt bienvenu pour anticiper le côté « bourrin » des Béliers.

Taureau, des boules de Geisha

Même si le Taureau est surtout réputé pour son mauvais caractère, derrière la porte de la chambre à coucher il est plutôt du genre « mielleux ». Incarnation même de la sensualité, il préfère quand le désir monte crescendo. Rationnel, mais aussi un peu maniaque sur les bords, il recherche souvent des expériences sexuelles prolongées. Le Taureau déteste les ébats expéditifs qui se terminent aussitôt qu’ils ont débuté.

Il a besoin d’avoir une connexion émotionnelle avec sa moitié pour entamer son ascension vers le 7e ciel. Et pour cela, rien de mieux que les boules de Geisha, le sextoy par excellence pour ce signe astrologique à cornes, mais au cœur tendre. Elles s’agitent à chaque mouvement et raffermissent le périnée par la même occasion. De quoi faire d’une pierre deux coups.

Gémeau, un rabbit pour varier les plaisirs

Le Gémeaux a bon goût et soigne son image, sans jamais tomber dans le « too much ». Dévoué, il a le cœur sur la main et n’hésite pas à faire passer les autres avant lui. Cependant, le Gémeaux est également un inlassable curieux. Il ne recule devant rien, surtout pas les nouveaux défis et les challenges excitants. Il adore partir en expédition, que ce soit dehors ou sous la ceinture.

Avide de découvertes, le Gémeaux est hautement compatible avec le Rabbit. Ce sextoy iconique qui mime les oreilles du petit rongeur éponyme se prête totalement à l’esprit aventureux de ce signe astrologique enthousiaste. Avec ses doubles stimulateurs, il lui offre le luxe d’explorer la sexualité sous toutes ses facettes et de s’émanciper du sempiternel missionnaire.

Cancer, un oeuf vibrant

Le Cancer est souvent dépeint comme prudent, émotif et attentionné. Plutôt en retrait, il possède une énergie maternelle qui lui est propre et joue souvent les anges gardiens. Sur l’oreiller, les Cancers ont tendance à s’oublier pour faire valoir le plaisir de l’autre. D’ailleurs, il privilégie les caresses tendres et les bisous sur le front plutôt que les corps à corps sensuels.

Toutefois, il déborde de créativité et s’imagine des tas de scénarios dans leur tête. L’œuf vibrant est discret, à leur image, et forge la complicité entre les deux partenaires. Contrôlable à distance, il permet de toujours inclure l’autre dans l’équation, même lorsqu’iel est à des kilomètres. Ce sextoy est bien représentatif de ce signe qui partage tout, sans exception.

Lion, un gode en verre élégant

Loyal bien qu’un peu prétentieux, le lion veut souvent avoir le dernier mot et le monopole. Comme le roi de la savane, il marche la tête haute et le torse bombé. Il fait sa loi et ça vaut aussi dans les ébats. L’égo gonflé à bloc, il aime attirer l’attention et faire le show, parfois à la limite du raisonnable.

Il ne lui faut pas un sextoy comme « monsieur et madame tout le monde », mais un jouet qui a l’allure d’un bijou précieux et dénote par sa prestance. Fan de tout ce qui brille, le Lion se complait avec un gode en verre, qui ressemble, à s’y méprendre à une œuvre d’art inestimable. Eh oui, même leur intimité goûte au luxe.

Vierge, un doigt vibrant

Perfectionniste, méticuleuse et très ordonnée, la Vierge est certainement « l’élève modèle » du tableau astrologique. Chez elle, tout est aligné et rien ne dépasse. Pas question pour elle d’avoir des rapports en dehors d’un lit tiré à quatre épingles, qui sent bon la fleur de coton. La Vierge est exigeante et porte une grande attention aux détails.

Dénicher un sextoy à ce signe astrologique qui excelle dans l’art de la finesse, c’est alors un peu pareil que trouver une aiguille dans une botte de foin. Toutefois, le doigt vibrant qui se glisse sur la phalange et s’apparente à une alliance érotique coïncide avec son côté pointilleux.

Balance, un vibromasseur à double tête

La Balance est une énigme à elle seule. Pour la déchiffrer et savoir ce qu’elle veut, il faut se lever de bonne heure. Comme son nom l’indique, son cœur (et son corps) balance sans cesse. Éternelle indécise, elle est tout le temps en proie aux doutes et parvient rarement à faire des choix d’elle-même. Que ce soit pour sélectionner un papier peint pour le salon ou une boisson au Starbucks, elle se laisse rapidement envahir par les dilemmes.

Même lorsqu’elle est dans les bras de sa moitié, elle hésite entre toutes les positions du Kama sutra jusqu’à ce que la tension sexuelle redescende pour de bon. Heureusement, le vibromasseur à double tête ne fait aucune concession. Il s’adresse aussi bien à la partie interne qu’au clitoris pour abréger les hésitations. C’est un sextoy conçu pour ce signe astrologique d’air, souvent perdu et perplexe.

Scorpion, un sextoy artisanal en céramique

Le Scorpion est le signe le plus « chaud bouillant » du zodiaque. Il aime quand ça bouge sous la couette. Allergique à la monotonie, il a souvent tendance à combattre l’ordinaire et à sortir des sentiers battus de la sexualité. Il n’est pas contre l’idée de faire de la contorsion sur une chaise ou d’improviser une partie de jambe en l’air au milieu d’un champ.

De nature téméraire, il a une passion cachée pour le « sexe expérimental » et les ébats excentriques. Chez lui, vous ne trouvez pas de sextoy en silicone, mais une vitrine d’objet digne d’un cabinet de curiosité. Un sextoy artisanal en céramique assez primitif colle plutôt bien à la personnalité décomplexée de ce signe astrologique à pinces.

Sagittaire, un plug annal

Le Sagittaire se caractérise par sa grande ouverture d’esprit et son authenticité. Deux traits de caractère qui se traduisent aussi dans son intimité à travers des relations charnelles spontanées et débridées. Le Sagittaire laisse la honte et les complexes au placard. Même s’il tient à ses habitudes et a toujours son côté minimaliste qui le rattrape, il aime aussi innover. Le plug annal est donc un bon compromis pour avoir des rapports simples et fluides avec un petit supplément de créativité.

Capricorne, un sextoy connecté

Pragmatique et déterminé, le Capricorne aborde le sexe avec une attitude sérieuse et disciplinée. Il se réfère au Kama sutra, la bible de l’érotisme, pour reproduire fidèlement les positions et rester dans un sexe « conventionnel ». D’extérieur, le Capricorne peut sembler un peu renfrogné et austère. Mais dès qu’il se sent en confiance, les barrières tombent et son cœur mou se révèle sous son enveloppe de pierre.

Il offre littéralement son corps à sa moitié. Toujours le nez dans les écrans, le Capricorne est adepte des objets « nouvelle génération ». Avec un sextoy connecté, il peut revisiter ses grands classiques avec une touche de modernité en plus.

Verseau, un canard vibrant

S’il y a bien un mot qui peut qualifier le Verseau, c’est « extravagance ». Toujours à contre-courant et à rebours des tendances, il est insaisissable. Il a horreur de la banalité et fait tout pour chasser la routine hors de sa vie et de son intimité. Avec lui, le sexe est une fête, voire même une démonstration d’originalité.

Le Verseau n’a pas froid aux yeux et adore jouer les « cobayes », surtout quand il est question de plaisir charnel. Le canard vibrant est le sextoy qui correspond certainement le mieux à ce signe astrologique un brin déjanté. Et celui-ci, il ne sert pas seulement à faire joli dans la baignoire.

Poissons, un galet de massage vibrant

Rêveur et romantique, le Poisson est d’une infinie tendresse. Il aime créer une atmosphère magique digne d’un conte Disney et se montre très attentif aux besoins émotionnels de son/sa partenaire. Le Poisson est intuitif et empathique, il voit les ébats comme une fusion des corps, un rendez-vous spirituel. Il est en quête d’un sextoy qui n’entrave pas cette complicité et qui sache se faire discret à l’instar du galet vibrant. Assez plat, il s’immisce facilement entre les corps des partenaires et ne laisse pas l’autre en retrait.

Ne choisissez plus votre sextoy au hasard, laissez plutôt votre signe astrologique décider à votre place. En revanche, pour le nettoyage, il va falloir surpasser votre fainéantise (n’est-ce pas les Poissons et les Béliers ?).

