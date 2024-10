Sexualité après un cancer du sein : comment se réapproprier son corps et son désir

Le cancer du sein monopolise toute l’énergie des femmes. Ce combat nécessite un effort surhumain. Il ne reste donc plus beaucoup de force à investir dans les ébats. Pendant la durée des traitements, de la première chimio à la dernière, la sexualité est souvent mise entre parenthèses. À ce moment-là, la vie intime n’est plus une priorité. Et à l’heure de la rémission, les femmes doivent apprivoiser ce corps qui leur semble soudainement étranger avant de faire tomber leurs vêtements et s’émoustiller sous la couette. Entre la peur du regard de l’autre, les effets des traitements qui brouillent la libido et les possibles douleurs lors des rapports, les femmes redoutent les retrouvailles sur l’oreiller. Elles doivent réapprendre ce langage érotique en douceur et envisager ce peau à peau sous un nouvel angle. Voici comment renouer avec la sexualité après un cancer du sein, maladie qui touche une zone érogène étendue.

Les répercussions du cancer du sein sur la vie sexuelle

Une fois l’ouragan de la maladie passée, il faut apprendre à se reconnecter à soi et à se voir au-delà de l’image de la rescapée. Même si le cancer est presque hors d’état de nuire, il laisse des traces visibles et invisibles sur le corps et l’esprit. Il faut faire le deuil de ce sein disparu en cas de mastectomie, accepter ces cicatrices qui parsèment le corps et appréhender ce reflet qui vous ramène inlassablement à cette période sombre. Dans le miroir, vous ne vous reconnaissez pas. Vous osez à peine poser les mains sur vos courbes, alors comment tolérer les caresses de votre partenaire ?

La sexualité ne reprend pas son cours normal après le cancer du sein. Vous n’avez pas nécessairement envie de vous adonner à cette activité charnelle. Votre désir est comme anesthésié. Pour cause, les traitements induisent souvent une ménopause précoce, provoquant une sécheresse vaginale, des douleurs lors des rapports, ou une diminution de la libido. Selon une étude réalisée par l’institut national du cancer en 2011, 60 % des femmes ayant reçu des traitements pour le cancer du sein souffraient de troubles de la sexualité dans les six mois suivant la fin des soins.

Au-delà de cette réalité physique, il y a aussi des blocages psychologiques. Vous avez l’impression d’être dépossédée de votre sensualité. Vous pensez que votre nouveau corps est un tue-l’amour et qu’il ne pourra plus jamais nourrir les fantasmes de votre partenaire. De votre point de vue, il se résume uniquement à ses stigmates. Vous vous sentez honteuse de présenter ce corps, qui vous paraît totalement défiguré, à votre moitié. Alors vous préférez fuir les mises à nu. Accepter que ces sentiments existent est déjà un bon début. La sexualité après le cancer du sein ne revient pas telle quelle, elle se réinvente.

Redécouvrez votre corps à votre propre rythme

Avant de confier votre corps à votre moitié et de vous offrir à ses doigts, faites la paix avec votre reflet. Renouez avec ce corps qui vous a porté pendant toute la maladie. Voyez vos cicatrices comme des souvenirs de cette bataille et non plus comme des disgrâces. Remerciez votre corps d’avoir été aussi résistant et ne l’accusez plus d’avoir logé gracieusement la maladie. Faites preuve d’indulgence envers vous-mêmes.

Pour vous familiariser avec ce nouveau corps et reconquérir votre féminité, pratiquez des activités comme la méditation, le yoga ou encore la danse. Prenez conscience de tout ce qu’il peut faire. Regardez-vous dans le miroir et attardez-vous sur tous ces changements visibles. Enlevez vos vêtements petit à petit pour vous habituer à ce corps qui se tient devant vous et qui a survécu au pire.

Ne soyez pas avare en compliments. Dites-vous des affirmations positives. Même si au début vous n’y croyez pas, à force de les entendre, elles s’infusent dans votre tête et pansent vos complexes. Achetez-vous de la lingerie glamour qui respecte vos contours. Accordez-vous des moments de bien-être entre vous et vous-mêmes. Remettez-vous au centre de votre vie. Pour envisager la sexualité après un cancer du sein, il faut d’abord se réconcilier avec soi et être bien dans sa peau.

Ouvrez le dialogue avec votre partenaire

La sexualité après le cancer du sein ne s’improvise pas au bord du lit, devant le fait accompli. Elle s’anticipe, se prépare, se repense autrement. Abordez le sujet sans tabou avec votre moitié et essayez de trouver des alternatives ou d’aménager un peu les ébats. Exprimez vos besoins et ne masquez pas l’inconfort éprouvé lors du corps à corps érotique. Pour votre partenaire, cette ouverture peut être l’occasion de comprendre l’importance de la tendresse, du respect des limites, et de la redécouverte du plaisir à deux.

Pour faciliter cette conversation, vous pouvez prévoir un bocal commun dans lequel vous notez vos envies sur un bout de papier. Ensuite, vous tirez au sort et vous en discutez ensemble. Il n’est pas forcément nécessaire de les mettre à exécution à l’instant T. C’est simplement une manière ludique de briser la glace et de retrouver le sens du mot « hot ».

Utilisez des lubrifiants et des hydratants vaginaux

Pour retrouver le goût de la sexualité après un cancer du sein et balayer vos appréhensions au moment de l’acte, dégainez des produits intimes qui facilitent le passage. Vous pouvez utiliser des lubrifiants pour faire face à la sécheresse vaginale et rendre la pénétration plus fluide. Cependant, ce n’est pas toujours suffisant, surtout si vous suivez un traitement hormonal pour maintenir vos tissus génitaux en bonne santé. En complément, vous pouvez aussi appliquer une crème vaginale hydratante. En cas de douleurs, sollicitez également les sextoys et plus particulièrement les dilatateurs vaginaux.

Explorez de nouvelles formes d’intimité

Le sexe ne se résume pas à la pénétration ni aux pages du Kamasutra. La période post-cancer ouvre d’ailleurs de nouvelles perspectives intimes, loin du sempiternel missionnaire et de la traditionnelle levrette. Même si votre poitrine, zone érogène hautement réactive, vous a été arrachée, il y a encore une dizaine d’endroits inconnus à titiller sur votre corps.

L’entre-cuisses, les pieds, la nuque… votre partenaire peut facilement susciter le frisson sans même toucher à votre point G. L’intimité peut aussi prendre la forme de caresses, de massages ou de câlins sans forcément aller dans le vif du sexe. La sexualité après le cancer du sein prend une dimension plus spirituelle et complice. Au lieu de reproduire machinalement les positions du passé, vous prenez le temps de faire naître l’alchimie. Plutôt que de se focaliser sur les attentes ou la performance, il est important de s’autoriser à explorer de nouvelles voies pour raviver l’envie.

La patience, la clé d’une sexualité épanouie

La sexualité après le cancer du sein doit s’ajuster, voire se reprogrammer. Ce n’est pas un réflexe que vous retrouvez d’un coup, comme par magie. Il y a tout un cheminement. Avant de vous donner toute entière à votre partenaire, faites la connaissance de ce nouveau corps et apprenez à l’aimer. Si vous précipitez l’acte sans avoir fait ce travail d’acceptation en parallèle, vous risquez de développer des complexes et de vous sentir jugée sous les mains de votre partenaire. Ce n’est pas anodin de reprendre l’activité sexuelle après tout ce que votre corps a enduré. La sexualité après le cancer du sein est censée vous aider dans le processus de guérison, pas vous accabler. D’où l’importance de vous écouter et d’être patiente.

Redéfinir sa sexualité après un cancer du sein peut s’avérer délicat. Mais une fois que vous vous sentez prête à réinvestir les bras chauds de votre partenaire, vous reprenez doucement possession de ce corps malmené. La vie intime en ressort transformée, voire même rafraîchie.